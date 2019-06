Bojevnica (Kona fer í stríð/Woman at War)

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Islandski režiser Benedikt Erlingsson se je po ekscentričnem prvencu Zgodbe o konjih in ljudeh vrnil z navdihujočo komično dramo o ženski, ki v skrbi za ohranitev neokrnjene islandske narave drzno bije bitko proti industriji aluminija. Zmagovalni film 29. Liffa.

Islandija, Francija, Ukrajina │ 2018 │ 96 min. │ Komična drama R: Benedikt Erlingsson │ I: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson IMDb: 7,6/10 │ Rotten Tomatoes: 97 % │ Uporabniki Googla: 88 %

Petdesetletna Halla, energična in neodvisna ženska, živi dvojno življenje. Priljubljena vodja pevskega zbora je skrivaj namreč strastna okoljevarstvena aktivistka.

Halla, ki jo mediji poznajo le pod vzdevkom "ženska z gore", povsem sama bije vojno proti krajevni industriji aluminija. A ravno, ko se pripravlja na svojo najdrznejšo operacijo, prejme pismo, ki spremeni vse …

"Je kaj bolj redkega od inteligentnega filma, ki vzbuja dobro počutje in ve, kako se s težavnimi globalnimi vprašanji spopasti s humorjem in hkrati zadovoljujočim čutom za pravico? Ne iščite več, tu je Bojevnica." Jay Weissberg, Variety

"Pod igrivim površjem – glasbene medigre, čudaški sosedje, veseli in nasmejani ekoteroristi, poskusi sabotaže v slogu Ruba Goldberga – se skrivajo neprijetne resnice o državljanstvu, družini in privilegijih." Bilge Ebiri, The Village Voice

Napovednik filma Bojevnica: Zanimivosti: Drugi celovečerec islandskega režiserja Benedikta Erlingssona – njegov prvenec, Zgodbe o konjih in ljudeh (2013), si prav tako lahko ogledate v videoteki DKino – je na 29. Liffu prejel glavno nagrado festivala, vodomca, žirija pa je svojo odločitev o nagrajencu obrazložila z naslednjimi besedami:



– njegov prvenec, Zgodbe o konjih in ljudeh (2013), si prav tako lahko ogledate v videoteki DKino – je na 29. Liffu prejel glavno nagrado festivala, vodomca, žirija pa je svojo odločitev o nagrajencu obrazložila z naslednjimi besedami: Erlingsonn je svoj film opisal kot "umetniški akcijski triler – brez krvi, seksa in pištol. Samo akcija in strast, s helikopterji in brezpilotnimi letali. To je umetniška Misija nemogoče."

Bojevnica je bila, tako kot Zgodbe o konjih in ljudeh, islandski kandidat za tujejezičnega oskarja in zlati globus.

Decembra 2018 so objavili novico, da bo dvakratna oskarjevka Jodie Foster režirala angleško govorečo priredbo Bojevnice in v filmu igrala glavno vlogo.

