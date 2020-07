Baby iz filma Umazani ples bo znova obula plesne čevlje

Jennifer Grey in Patrick Swazye v filmu Umazani ples Foto: IMDb To, da je Jennifer Grey privolila v snemanje plesno obarvanega filma, in to še v sodelovanju s produkcijsko hišo Lionsgate, ki si pridržuje vse distribucijske pravice za uspešnico Umazani ples, je v številnih gorečih oboževalcih omenjene plesne romance vzbudilo upanje. In sicer na to, da se po 32 letih pripravlja nekakšno nadaljevanje Umazanega plesa, pa čeprav je glavni moški igralec Patrick Swayze pred več leti umrl.

Po 32 letih bo Jennifer znova obula plesne čevlje in zaigrala v plesno obarvanem filmu. Foto: Getty Images Jennifer je sicer pred štirimi leti zavrnila ponudbo hiše ABC, da nastopi v novi različici filma Umazani ples. "Bila sem polaskana, kajti vsakemu se zdi lepo, če ga povabijo k sodelovanju, če ga hočejo vključiti. A meni se je zdelo neprimerno, saj menim, da moraš, če se lotevaš neke stvari, to res narediti po svoje," je takrat zavrnitev pojasnila v intervjuju.

O novem filmu, v katerem Jennifer ne bo le igrala, temveč bo sodelovala tudi kot izvršna producentka, za zdaj vsi vpleteni še molčijo. Vse, kar je za zdaj znano, je to, da bo film režiral Jonathan Levine, scenarij zanj pa bosta spisala Mikki Daughtry in Tobias Iaconis, ki sta se podpisala tudi pod uspešnici Brez dotika (Five Feet Apart) in Prekletstvo žalujoče ženske (The Curse of La Llorona), piše Entertainment Tonight.