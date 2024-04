Ker je na Voglu 90 centimetrov debela snežna odeja, so se na Žičnicah Vogel odločili, da ta konec tedna znova odprejo smučišče, čeprav so zimsko sezono zaključili sredi aprila. Smučarske užitke bodo v soboto omogočili tudi na smučišču Ruška na Pohorju, urejeno bo tudi sankališče na otroškem poligonu Areh.

Medtem ko so se številna smučišča po državi letos ukvarjala s pomanjkanjem snega, pa je bila za Vogel zimska sezona uspešna. Kot so sporočili z Žičnic Vogel, bosta v soboto in nedeljo od 8. do 13. ure obratovali štirisedežnici Brunarica in Orlove glave, nihalka pa bo obratovala po ustaljenem urniku do 18. ure. "Ali bo smučišče odprto tudi v ponedeljek, bomo sporočili naknadno, saj se nam obetajo precej visoke temperature," so pojasnili.

Letošnjo zimsko sezono so na Voglu zaradi predvidenih vzdrževalnih del zaključili že 14. aprila. Od odprtja sezone 17. decembra so našteli 115 smučarskih dni, nekaj dni pa je bilo smučišče zaradi močnega dežja zaprto. Našteli so 113 tisoč smučarjev, kar je 19 odstotkov več kot v prejšnji zimski sezoni.

Letos so zagnali tudi novo napravo, in sicer krožno kabinsko žičnico Zadnji Vogel, za katero so prepričani, da je pripomogla k boljšemu obisku smučišča. Dober obisk pripisujejo tudi odlično pripravljenim progam, čeprav so bile razmere zaradi višjih temperatur večkrat zelo težke in je bilo za primerno ureditev prog potrebnega precej truda. Kot so izpostavili, so njihov trud nagradili tudi obiskovalci, ki so Vogel izbrali za naj smučišče letošnje zime.

V soboto smuka tudi na Arehu

Zahvaljujoč obilnemu sneženju bo v soboto od 8. do 15. ure obratovala tudi štirisedežnica Ruška na Pohorju. Urejeno bo tudi sankališče na otroškem poligonu Areh. Dnevne smučarske vozovnice bodo na voljo po enotni ceni deset evrov.