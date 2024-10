Zakaj sta prodaja in nakup nepremičnine izziv in kdaj je pravi čas za ta korak?

V času, ko je na trgu nepremičnin obilje različnih informacij in prevladuje kronično pomanjkanje nepremičnin tako za nakup kot za najem, mnogi pa čakajo na boljše pogoje nakupa ali najema, se vedno znova pojavljata vprašanji, kdaj je pravi trenutek za nakup in kako prodati nepremičnino, ne da bi ogrožali vrednost svojega premoženja. Pri tem je seveda treba zbrati pogum za spremembe, saj si vsak želi zagotoviti topel in varen novi dom ter hkrati še naprej uživati dinamično življenje.

Mladi, ki se prvič srečujejo s stanovanjsko problematiko, in starejši, ki so običajno čustveno zelo navezani na svoje domove, so pogosto v dilemi, komu zaupati in kje poiskati zanesljive informacije. Zaupanje v stroko pada, ljudje se pogosto zanašajo na lastna prepričanja in informacije iz najrazličnejših virov, kar lahko vodi v nezaupanje in nezadovoljstvo.

Foto: STAN nepremičnine STAN nepremičnine, zanesljiv vodnik

Večkrat smo prepričani, da sami vemo najbolje, informacije, pridobljene iz različnih virov, lahko nekritično vzamemo za resnične. Stremimo k temu, da smo najboljši, večkrat zaradi vpliva množičnih medijev in socialnih omrežij. Pri tem se včasih izgubi sočutje do sočloveka, lastnih otrok, staršev, babic, dedkov, izgubljajo se vrednote, ki so nujno potrebne za obstoj družine in družbe, pri tem pa se po našem ravnanju zgledujejo otroci, ki se od nas učijo. Pogosto je slišati, da je današnja mlada populacija drugačna, toda postavlja se vprašanje od kod zares ta drugačnost izhaja.

Zato pri svojem delu ohranjamo čim tesnejši osebni stik s strankami, upoštevamo ne le njihove premoženjske, temveč tudi osebne in družinske okoliščine, ki vplivajo na njihove odločitve, in poskušamo najti celovite rešitve, s katerimi bodo zadovoljne stranke, pa tudi njihovi otroci ali starši, če nakup ali prodaja nepremičnine vpliva tudi nanje.

Dnevi odprtih vrat, ki jih ne smete zamuditi

S tem namenom na različnih lokacijah novogradenj organiziramo tridnevni Dan odprtih vrat na različnih lokacijah, z namenom vsem obiskovalcem, ne le tistim, ki bi se zanimali za nakup konkretnih nepremičnin, omogočiti pridobitev različnih informacij, povezanih z nepremičninami, njihovo prodajo, nakupom in drugimi nepremičninskimi transakcijami (kot je dedovanje, darilne pogodbe, pogodbe o preužitku ipd). Če vas takšen pogovor zanima, ste vljudno vabljeni na lokaciji novogradnje.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 041 999 033 ali e-naslov stan@stan.si pridružite nam na naslednjih lokacijah:

Savinjska – Novogradnja Celje - Vojnik

Foto: STAN nepremičnine

Dnevi odprtih vrat : od 17. oktobra 2024 do 19. oktobra 2024 med 9. in 17. uro , Celje - Vojnik

Predstavili bomo še zadnje razpoložljive enote dvosobnih in trosobnih stanovanj v objektu, ki je že zgrajen in takoj vseljiv. Investitor se je pri gradnji osredotočil na trajnostno gradnjo in energetsko učinkovitost z željo, da kupcem zagotovi varen, topel in ekonomičen dom.

Stanovanja so klimatizirana, opremljena s prezračevalnimi sistemi in troslojnimi okni, vgrajeni so materiali višjega cenovnega razreda. Z vgrajenimi toplotnimi črpalkami za ogrevanje in hlajenje so mesečni stroški izredno nizki.

Objekt je prilagojen življenjskemu slogu starejših, posameznikov in družin, ki si ob nakupu želijo uporabnega tlorisa, atrija, zaprte in uporabne terase, dvigala ter parkirnega mesta (omogočena je tudi vgradnja električnega polnilnega sistema za avtomobile).

Leto izgradnje: 2024. Vseljivo takoj.

Prednosti lokacije:

vsa potrebna infrastruktura: lekarna, vrtec, šola, igrišča, zdravstveni dom, upravna enota, trgovski centri, gostinski lokali,

številne možnosti za preživljanje prostega časa v naravi in športne aktivnosti,

bližina Celja (6,5 kilometra), do avtoceste 3 km, do Šmartinskega jezera pri Celju 3,5 kilometra.

Na spodnjih povezavah najdete opise različnih tlorisov prostih stanovanj, vključno z vzorčnim stanovanjem:

Vse razpoložljive enote si lahko ogledate TUKAJ.

Če je vaš nakup nepremičnine v novogradnji Vojnik povezan s prodajo vaše nepremičnine, vam prav tako z veseljem pojasnimo najboljše možnosti za prodajo in nakup, ki bi ustrezale vašim željam, kot tudi odgovorimo na vsa vaša vprašanja, povezana s prodajo, nakupom, dedovanjem ali drugimi nepremičninskimi transakcijami.

Notranjska – novogradnja Rakek – Tičnica

Foto: STAN nepremičnine

Dnevi odprtih vrat od 7. novembra 2024 do 9. novembra 2024 med 9. in 17. uro, Rakek – Tičnica

Na Dnevu odprtih vrat v Rakeku vam bomo predstavili dva sodobna dvostanovanjska objekta – dvojčka. Gradnja je klasična opečnata, vgrajeni materiali so višjega cenovnega razreda, ogrevanje je s toplotno črpalko, troslojna okna v kombinaciji aluminij – les in vhodna vrata Pirnar. Enote imajo premišljen tloris. Prostori so svetli in z visokimi stropi. Lokacija je odlična, saj je priključek na avtocesto oddaljen le 2,3 kilometra, Cerknica 5 kilometrov, Postojna 11 kilometrov, Logatec 15 kilometrov in Ljubljana le 40 kilometrov.

Leto izgradnje: 2024. Na voljo so štiri enote. Dokončanje gradnje predvidoma 31. avgusta 2025.

Prednosti lokacije:

hiter dostop do priključka na avtocesto,

kraj je primeren za umirjeno in prijetno bivanje celotne družine,

v osrčju neokrnjene narave.

Na spodnjih povezavah najdete opise dveh enot:

Če je vaš nakup dvojčka v Rakeku povezan s prodajo vaše nepremičnine, vam prav tako z veseljem pojasnimo najboljše možnosti za prodajo in nakup, ki bi ustrezale vašim željam, kot tudi odgovorimo na vsa vaša vprašanja, povezana s prodajo, nakupom, dedovanjem ali drugimi nepremičninskimi transakcijami.

Gorenjska – Novogradnja Kranj – Tenetiše

Foto: STAN nepremičnine

Dnevi odprtih vrat od 7. novembra 2024 do 9. novembra 2024 med 9. in 17. uro, Kranj - Tenetiše

Na Dnevu odprtih vrat v Kranju – Tenetiše vam bomo predstavili enoto dvostanovanjskega objekta. Objekt je zgrajen po sistemu skeletne AB-konstrukcije z opečnimi polnili iz modularne opeke, fasada je izvedena po sistemu Caparol v debelini 20 centimetrov, streha je lesena simetrična dvokapnica, pokrita s kritino Bramac v sivi barvi, vgrajena so troslojna okna nemškega proizvajalca, vhodna vrata proizvajalca Inotherm, ogrevanje s toplotno črpalko zrak – voda. Vsaka enota ima zagotovljeni dve parkirni mesti.

Lokacija se nahaja le 6 kilometrov iz Kranja v neposredni bližini številnih sprehajalnih in kolesarskih poti. Lokacija omogoča zasebnost, saj je ravno prav odmaknjena od mesta, vendar dovolj blizu infrastrukture, ki jo potrebujete za prijetno in udobno bivanje.

Na voljo samo še ena enota.

Prednosti lokacije:

bližina narave, sprehajalnih in kolesarskih poti,

vsa infrastruktura je na voljo v okolici,

lokacija omogoča zasebnost, ki jo potrebujemo glede na hiter tempo življenja.

Na spodnji povezavi najdete opis razpoložljive enote:

Novogradnja

Če je vaš nakup nepremičnine enote dvostanovanjskega objekta v Tenetišah povezan s prodajo vaše nepremičnine, vam prav tako z veseljem pojasnimo najboljše možnosti za prodajo in nakup, ki bi ustrezale vašim željam, kot tudi odgovorimo na vsa vaša vprašanja, povezana s prodajo, nakupom, dedovanjem ali drugimi nepremičninskimi transakcijami.

Dolenjska – Vrstne hiše Cviblje – Trebnje

Foto: STAN nepremičnine

Dnevi odprtih vrat od 14. novembra 2024 do 16. novembra 2024 med 9. in 17. uro, Trebnje - Cviblje

Le streljaj od središča Trebnjega v bližini osnovne šole vam v novo zasnovani, umirjeni soseski predstavljamo moderno in klasično grajenih šest vrstnih hiš, katere vam bomo razkazali na Dnevu odprtih vrat.

Vrstne hiše Cviblje so zasnovane tako, da so razporejene terasasto, po dve enoti na eno teraso. Vsaki enoti pripadajo dve parkirni mesti in zunanja shramba. Posamezne enote vam nudijo številne možnosti ureditve po vaših željah.

V bližini se nahajajo osnovna šola, igrišče, športni park, vrtec, zdravstveni dom, lekarna, upravna enota, banke, pošta, trgovine, avtobusna postaja, železniška postaja itd. Hiter dostop do avtoceste. Hiše imajo urejeno vso komunalno infrastrukturo. Lokacijo odlikuje tako bližina narave kot tudi bližina infrastrukture, ki jo potrebujemo za udobno in prijetno bivanje.

Leto izgradnje: 2024. Na voljo je še pet enot. Vseljivo takoj.

Prednostni lokacije:

hiter dostop do avtoceste in Ljubljane,

vse na enem mestu, celotna infrastruktura le nekaj korakov stran,

bližina rekreacijskih površin in narave.

Če je vaš nakup posamezne vrstne hiše v Trebnjem povezan s prodajo vaše nepremičnine, vam prav tako z veseljem pojasnimo najboljše možnosti za prodajo in nakup, ki bi ustrezale vašim željam, kot tudi odgovorimo na vsa vaša vprašanja, povezana s prodajo, nakupom, dedovanjem ali drugimi nepremičninskimi transakcijami.

Na spodnjih povezavah najdete opise enot:

Ljubljana – novogradnja – dvostanovanjska stavba Rožna dolina

Foto: STAN nepremičnine

Dnevi odprtih vrat od 27. novembra 2024 do 29. novembra 2024 med 9. in 17. uro, Ljubljana, Rožna dolina

Na lokaciji, kjer se stikajo Rožna dolina, neposredna bližina centra mesta, lepote narave Rožnika, Tivolija in Šišenskega hriba stoji Premium novogradnja s pridihom arhitekturne dovršenosti in kreativnosti priznanega Ljubljanskega arhitekta,

Novogradnjo odlikuje eleganca, lokacija, klasična gradnja in premišljena, a hkrati univerzalna tlorisna zasnova, katero prevzamejo detajli in vgrajeni visokokakovostni materiali višjega cenovnega razreda vključno z vgrajeno pametno tehnologijo (SISTEM GIRA) in videonadzor.

Moderno zasnovani pritlični del stavbe ima odprt tloris in vključuje tehnični prostor, dnevno toaleto, prostoren hodnik, večjo kuhinjo z jedilnico in dnevno sobo z izhodom na atrij in avtomatsko zalivanje zelenih površin atrija, predpripravo za letno kuhinjo,centralni sesalni sistem, Prostori so orientirani na zahod in jug ter nudijo odlično osvetlitev. Spalni prostori so locirani v nadstropju (tri spalnice, kopalnica, utility) in mansardi, kjer je predvidena glavna spalnica z garderobo z izhodom na teraso (v izmeri 21,3 m2) ter kopalnica s predvideno savno.

Gretje je zagotovljeno s toplotno črpalko, hlajenje s klimatsko napravo, prezračevanje pa s sistemom rekuperacije zraka.

Kupci imajo možnost sodelovanja pri izbiri talne obloge (keramika, parket), sanitarne opreme in notranjih vrat.

Parkiranje za dva avtomobila, predpriprava za električno polnilnico in zunanji priključek vode za pranje avtomobila.

Vse na enem mestu - bližina narave in center mesta.

Prednosti nakupa:

klasična arhitekturno dovršena gradnja s pridihom kreativnosti priznanega Ljubljanskega arhitekta,

višina stropov 2,8 metra,

pametne inštalacije Gira in videonadzor,

možnost sodelovanja pri izbiri talne obloge (keramika, parket), sanitarne opreme in notranjih vrat ,

sodelovanja pri izbiri (keramika, parket), , parkiranje za dva avtomobila, predpriprava za električno polnilnico, zunanji priključek vode za pranje avtomobila,

za pranje avtomobila, vgrajeni materiali višjega cenovnega razreda (vrata Pirnar – model Premium, notranje stopnišče – Jezeršek, zunanja ograja – Žurbi ipd.).

Prednosti lokacije:

lepote narave Rožnika, Tivolija in Šišenskega hriba,

vse na enem mestu – bližina narave in centra mesta,

vsa infrastruktura na dosegu roke.

Predvidena vselitev – marec 2025. Na voljo sta samo dve enoti.

Če je vaš nakup nepremičnine povezan s prodajo vaše nepremičnine, vam z veseljem pojasnimo najboljše možnosti za prodajo in nakup, ki bi ustrezale vašim željam, prav tako vam odgovorimo na vsa vaša vprašanja, povezana s prodajo, nakupom, dedovanjem ali drugimi nepremičninskimi transakcijami.

Na spodnji povezavi najdete opis razpoložljivih enot:

Ljubljana - Vič, dvojček

Več o naši ponudbi in storitvah si lahko ogledate na: www.stan.si