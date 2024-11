Vrhunski slovenski produkt iz odpadne plastike

V podjetju Skaza trajnost ni zgolj strateška usmeritev, ampak način delovanja. Z vsakim korakom si prizadevajo preoblikovati prihodnost plastike – iz odpadka v vir surovin za nove izdelke . S projekti, kot sta INCREACE in LIFE21-ENV-PL-plasticLIFEcycle, bodo reciklirali do 400 ton odpadne plastike, ki bi sicer končala na odlagališčih. Pri tem postavljajo nove mejnike v krožnem gospodarstvu, saj že danes sto odstotkov naših produktov lastne blagovne znamke temelji na recikliranih in bio osnovanih materialih. Ena od inovacij, ki predstavlja preboj na tem področju, so njihove trajnostne pohodne plošče, izdelane iz industrijskih odpadkov. Te niso le praktična rešitev za zunanjo ureditev, temveč so dokaz, kako lahko plastični odpadki postanejo dragoceni vir.

Preboj v krožnem gospodarjenju s plastiko s projektom LIFE21-ENV-PL-plasticLIFEcycle

Foto: Plastika Skaza "V našem proizvodnem procesu nastajajo mešane plastične mase, ki so imele status odpadka. Z novo linijo uvajamo proces, kjer bomo te odpadke pretvorili v surovino, primerno za proizvodni proces, in tako omogočili plastiki nov življenjski cikel," pojasnjuje Niko Medved, pomočnik direktorja Skaze.

Projekt LIFE21-ENV-PL-plasticLIFEcycle je ključen pri tem prizadevanju, saj vključuje namestitev nove linije z ekstrudorjem. V sodelovanju s partnerji INVESTEKO SA, THE NEW RAW, EkoPartner, EFOE in IETU ta projekt sofinancira Evropska unija za okolje in podnebne ukrepe. Cilj projekta je vzpostaviti modularni prototipni sistem za obdelavo reciklažnih materialov ter sistematično uvajati reciklirane materiale v proizvodnjo. Z vzpostavitvijo takšnega sistema bo Plastika Skaza lahko proizvedla do 400 ton recikliranih materialov na osnovi polipropilena (PP) in polietilena (PE), ki bodo namenjeni za izdelke naše lastne blagovne znamke.

Že od 1977 narekujemo trende trajnosti

Skaza velja za pionirja trajnostnih praks. Posebno zadovoljstvo jim prinaša dejstvo, da pri produktih lastne blagovne znamke dosegamo skoraj stoodstotni delež reciklata. Njihova zaveza trajnosti sega tudi na industrijsko raven, kjer s projektom INCREACE, ki ga financira program Horizon, razvijajo napredne reciklažne materiale za električne pametne števce in polnilne postaje za električna vozila. Uspeh tega projekta bo pomenil pomemben preboj na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in preprečevanja onesnaževanja s plastičnimi odpadki. Ta pobuda utrjuje njihov položaj kot vodilnega akterja trajnostnih rešitev in je skladna z evropsko strategijo za plastiko, ki spodbuja večjo uporabo reciklirane plastike v izdelkih z visoko dodano vrednostjo.

Foto: Plastika Skaza

Trajnostne pohodne plošče: inovativna rešitev za zunanje površine

Njihova zadnja inovacija so trajnostne pohodne plošče, ki so jih razvili z uporabo materiala, pridobljenega iz njihovega industrijskega izmeta. "S tem pristopom se lotevamo problema industrijskih odpadkov in postavljamo nove standarde v krožnem gospodarjenju s plastiko," dodaja Medved.

Pohodne plošče zagotavljajo številne prednosti:

Komplet vsebuje osem plošč, ki pokrijejo površino pol kvadratnega metra.

Izdelane so iz stoodstotno poproizvodnega recikliranega polipropilena (PP).

Hrapava površina preprečuje zdrs tudi v mokrih ali ledenih razmerah.

Nosilnost do tisoč kilogramov zagotavlja trpežnost tudi pri večjih obremenitvah.

Foto: Plastika Skaza

Praktičnost in vzdržljivost pohodnih plošč

Omogočajo hitro in preprosto polaganje brez potrebnega predznanja ali posebne opreme.

Ureditev talnih površin okoli prikolice ali avtodoma je pomembna, pohodne plošče pa so praktična rešitev. So odporne na vse vremenske razmere in zagotavljajo urejen ter funkcionalen kamping prostor, tako v kampu kot na postajališču za avtodome.

Njihova struktura enakomerno porazdeli težo, kar preprečuje ugrezanje v mehko zemljo ali travo ter zagotavlja stabilno podlago. Tudi pri večjih obremenitvah plošče ostanejo na mestu, zato so idealne za začasne ali trajne dovoze v različnih okoljih.

Foto: Plastika Skaza

Zavezanost k zmanjšanju ogljičnega odtisa

"Naša strategija vključuje učinkovite proizvodne procese, ki ne zmanjšujejo le stroškov, temveč tudi prispevajo k zmanjšanju našega okoljskega vpliva. Vsak dodatni milijon evrov prodaje v lastni blagovni znamki namesto v industriji Skazi ne prinaša le prihodkov od prodaje lastnih produktov, temveč tudi konkretno zmanjšanje ogljičnega odtisa za 190 ton CO 2 ekvivalentov. Prav tako vsaka tona materiala, uporabljena v izdelkih lastne blagovne znamke namesto v industriji, zmanjša ogljični odtis za dodatnih 1,08 tone CO 2 ekvivalentov," učinke trajnostnega poslovanja pojasnjuje Medved.

Foto: Plastika Skaza

Foto: Plastika Skaza