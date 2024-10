Ustvarjanje ambienta z vhodnimi vrati

Načrtovanje in urejanje doma je zahtevno in hkrati navdihujoče opravilo. A le, če nas skozi vse korake vodijo strokovne informacije in uporabni nasveti. Vhodna vrata in ustvarjanje ambienta na vhodu sta del celotne zgodbe.

Dvokrilna vhodna vrata ustvarjajo monumentalen vhod v hišo. Foto: Pirnar

Živimo v času, ko različni slogi in trendi v arhitekturi, notranjem oblikovanju in navsezadnje zunanji ureditvi sobivajo med seboj. Trg je že dolgo zasičen, zato je težko slediti vsem novostim in obenem poslušati svoj notranji glas, ki pa je ključen, če se želimo v svojem domu dobro počutiti. Kakšno vlogo igrajo vhodna vrata v odnosu do teh gradnikov doma in kako jih pravilno vključiti v načrtovanje lastnega doma?

Vhodna vrata razkrivajo, kdo smo in kaj skrivamo

Vhodna vrata Pirnar navzven kažejo razkošje in to, kar smo, hkrati pa nam služijo kot ščit za naš intimni prostor. Z vidika arhitekture, kjer glavni trendi še vedno sledijo minimalizmu, naslanjanju na različne historične sloge in sonaravni gradnji, morajo vhodna vrata podpirati posamezen slog. Tudi prenova je pomemben trend v arhitekturi, kjer obstoječa stavba predstavlja velik potencial, da spoji moderno in staro. Arhitekt lahko ohrani brezčasne elemente starogradnje, a jih nadgradi v sodoben čas. V kontekstu funkcionalnosti so pri vratih najpomembnejši varnost, trpežnost, udobje in estetika.

"S trajnostnega vidika je pri vhodnih vratih glavni motiv, da imajo čim daljšo življenjsko dobo. Če bo arhitekt čez sto let pri prenovi naletel na vhodna vrata, morajo biti oblikovana in izdelana tako, da bo lastnikom brez zadržkov rekel: 'Ta vrata želim ohraniti.'" Matevž Granda, arhitekt in urednik revije Outsider

Pri oblikovanju notranjih prostorov moramo izhajati iz sebe

Pri načrtovanju oblikovanja notranjih prostorov moramo imeti vedno v središču človeka, saj se vse snuje okrog njegovih potreb, navad in načina bivanja. Ko ga na ta način s prostorom podpremo, dosežemo sinhronijo, ki se kaže v lepoti celotnega doma. Zato je pomembno, da si postavimo prava vprašanja ob pravem času in da vedno izhajamo iz sebe. Zaželeno je tudi, da ob izboru svojega sloga sledimo rdeči niti, ki se prepleta skozi vse prostore, in ne mešamo med seboj različnih stilov oz. trendov.

"Vhodna vrata so eden glavnih elementov, ki simbolizirajo varnost, in ko vstopimo v dom, morajo zagotavljati občutek topline. Z oblikovnega vidika pa je pomembno, da ostajamo zvesti svojemu slogu, ki smo ga za bivalne prostore že izbrali in se zrcali v notranjem izgledu vhodnih vrat." Nina Mei Gaiman, notranja arhitektka, biro Prostornina

Vhod in vrtove načrtujemo iz prostora, kot dialog med hišo in njeno zunanjostjo. Foto: Pirnar

Vhodna vrata kot navdih za ureditev zunanje okolice hiše

Vrt ob hiši bo najlepši šele čez deset let, zato ga načrtujmo brezčasno. Tudi drevo v vrtu zasadimo z zavedanjem, da se bodo v njegovi senci hladili šele naši otroci ali vnuki. Lahko pa v vrt umestimo posamezne trendovske elemente, ki jih z lahkoto s časom tudi zamenjamo. Pri ureditvi zunanjega vrta je pomembna vloga krajinskega arhitekta, za katerega je idealno, da se vključi že v načrtovanje gradnje z arhitektom, saj načrtujemo vrtove iz prostora, kot dialog med hišo in zunanjostjo. Če je arhitektura hiše izčiščena, lahko z vrtom ustvarimo kontrastno podobo ali obratno.

"Vhodna vrata naj bodo enako brezčasno lepa kot vrt. Ponavadi so del dvorišča oz. predvrta, in če nosijo poseben pomen ali so že v osnovi estetski presežek, nam lahko vhodna vrata služijo kot navdih za umestitev določenih rastlin ali dekorativnih elementov, ki poudarjajo izgled celotnega vhoda." Mitja Škrjanec, krajinski arhitekt, ureditevokolice.si

Zunanjost in bivalni prostori naj bodo premišljeno osvetljeni

Svetloba ima v kontekstu urejanja bivalnega ali poslovnega prostora veliko večji pomen, kot se zavedamo. Ne omogoča le, da beremo, pišemo, se orientiramo, temveč igra tudi pomembno vlogo pri proizvajanju in izločanju hormonov v telesu ter tako neposredno vpliva na počutje. Hišo načrtujmo tako, da vanjo vnesemo čim več naravne svetlobe oz. uporabljamo dnevno svetlobo po načelu t. i. "daylight harvesting" za nadomestitev količine električne razsvetljave, ki je potrebna za ustrezno osvetlitev prostora, da bi zmanjšali porabo energije. Umetna svetloba v prostoru pa nas mora pravilno podpirati v ritmih dneva.

"Pri vhodnih vratih je z vidika svetlobe najpomembnejše, da pridemo varno do vhoda, kar pomeni, da mora biti primerno osvetljena pot do vrat, hkrati pa nam varno in predvsem estetsko pot do vrat omogoča tudi pravilna osvetljenost vratnih elementov. Ko pa vrata odpiramo ob sprejemu gostov, je pomembno, da jih vidimo v obraz. Govorimo torej o pravilni horizontalni osvetljenosti poti in dobri vertikalni osvetljenosti ljudi." doc. dr. Matej Bernard Kobav, strokovnjak za razsvetljavo, Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani

Osvetlitev vhodnih vrat ustvari eleganten in varen vhod v domovanje. Foto: Pirnar

V Pirnarju oblikujemo in izdelujemo vhodna vrata, ki celovito podpirajo in naslavljajo arhitekturne trende, zakonitosti notranjega oblikovanja, zunanje ureditve in svetlobnega oblikovanja bivalnih prostorov. Načrtujte gradnjo ali prenovo z nami.

