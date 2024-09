Toplotne črpalke, ki postajajo pravi hit

Toplotne črpalke postajajo vse bolj priljubljena izbira za ogrevanje in hlajenje domov ter poslovnih prostorov, saj združujejo energetsko učinkovitost, prijaznost okolju in udobje. Sodobne toplotne črpalke izkoriščajo obnovljive vire energije, kot sta zrak ali voda, kar omogoča znatne prihranke pri stroških ogrevanja v primerjavi s tradicionalnimi sistemi. Pri izbiri ponudnika ni dovolj le pregled cen in tehničnih specifikacij; ključno je tudi preveriti zanesljivost proizvajalca, kakovost storitev in podporo, ki jo nudi po nakupu. Garancijo vrhunske kakovosti nudijo toplotne črpalke Mitsubishi Electric , ki so na slovenskem trgu prisotne že 15 let. Zakaj so tako posebne?

Toplotne črpalke zrak-voda so postale priljubljena izbira za ogrevanje in hlajenje domov zaradi svoje visoke energetske učinkovitosti in prijaznosti okolju. Ena izmed vodilnih znamk na tem področju je Mitsubishi Electric, ki je znana po svojih naprednih tehnologijah in zanesljivih rešitvah. Nova toplotna črpalka zrak-voda Mitsubishi Electric nadaljuje tradicijo kakovosti in inovativnosti, ki jo podjetje že 15 let prinaša na slovenski trg.

Zunanje enote serije PUZ so posebej zasnovane za delovanje v ekstremno nizkih zimskih temperaturah, kar zagotavlja zanesljivo in učinkovito ogrevanje tudi v najhladnejših dneh.

Zanesljivost delovanja pri izjemno nizkih zimskih temperaturah

Pri zunanjih enotah serije PUZ je proizvajalec največ pozornosti namenil ravno zanesljivosti delovanja pri izjemno nizkih zimskih temperaturah in varčevanju z energijo.

Pri nizkotemperaturnem ogrevanju v povprečnem podnebju se vsi modeli PUZ iz serij Zubadan in ECODAN uvrščajo v najvišji energijski razred A+++. Edinstvena tehnologija in kompresorji Mitsubishi Electric omogočajo, da toplotne črpalke serije Zubadan (PUZ-SHWM) dosežejo širše zajamčeno območje delovanja ogrevanja in sicer do zunanje temperature –30 °C, toplotne črpalke serije Ecodan (PUZ-SWM) pa do –25 °C. Največja temperatura pretoka na dovodu je 60 °C, vzdržuje pa se do –13 °C zunanje temperature.

Kakšna je ogrevalna moč?

Nazivna ogrevalna moč naprav je od 8 do 14 kW. V asortimaju so 4 modeli, in sicer 8, 10, 12 in 14 kW. Najdaljša razdalja cevnih inštalacij, ki zunanjo enoto toplotne črpalke zrak-voda povezujejo v sistem z notranjo enoto, je 50 m oziroma 30 m pri modelih nazivne moči 12 in 14 kW v primeru, da se ti uporabljajo tudi za hlajenje, kar omogoča prilagodljivo vgradnjo v večje objekte. Investitor lahko brezskrbno in skladno s proizvajalčevimi navodili načrtuje umestitev zunanje enote na lokacijo, ki bo ustrezala tako z vidika uporabnikove investicije kot medsosedskih odnosov.

S strani proizvajalca testirana zvočna moč novega modela PUZ-SWM80 je 54 dB(A), kar je nekje na meji med glasnostjo knjižnice in običajnega pogovora. Za doseganje tihega delovanja je proizvajalec nov model opremil z dvojno protivibracijsko strukturo, ki obsega tri plasti filca okoli kompresorja in dvostopenjski tihi način ogrevanja.

Zmogljivost naprave

Zmogljivost je ključna tudi pri pripravi sanitarne tople vode (STV). Enote za pripravo STV so nevpadljive bele barve, namestijo se v notranji delovni prostor in povežejo z zunanjo enoto. Na voljo sta dve seriji notranjih vodnih enot: talne enote z vgrajenim rezervoarjem STV (170, 200 ali 300 l) ali stenske vodne enote brez vgrajenega rezervoarja za primere, kjer ima investitor svojega.

Rezervoar STV profila 200 l se v srednjem podnebju uvršča v energijski razred A+. Notranje vodne enote so serijsko opremljene z inteligentnim upravljalnikom na nadzorni plošči enote, kot opcijo pa je mogoče izbrati brezžični upravljalnik ali upravljanje prek aplikacije v oblaku MELCloud. Poleg ogrevanja prostorov in oskrbe s toplo sanitarno vodo omogoča tudi hlajenje.

Kako je z namestitvijo?

Za namestitev toplotne črpalke zrak-voda Mitsubishi Electric je treba izbrati pooblaščenega monterja, ki bo z uporabo programske opreme omogočil strokovno inštalacijo in začetne nastavitve delovanja shranil na SD kartico. Pokličite nas za informacijo o lokalnem pooblaščenem monterju, s katerim boste opravili posvet in ogled ter dorekli okvir investicije.

