Tako boste ohranili dobre prijateljske odnose

Tudi v prijateljski odnos je treba vlagati

Prijateljstvo se oblikuje na osnovi pozitivnih čustvenih vezi med osebama, zato je pogosto povezano z veseljem in uživanjem. Ker pa je življenje nepredvidljivo in polno izzivov, je prijateljstvo lahko večkrat postavljeno tudi pred preizkušnje. Zato so za ohranitev odnosa zelo pomembni zreli pogovori, iskrenost, strpnost, empatičnost ter medsebojno spoštovanje.

Preživite kakovosten čas s prijatelji

Za prijatelje si vzemite čas in delajte tisto, kar imate radi vsi. Ponujamo nekaj predlogov.

Ustvarjalno popoldne

Če radi ustvarjate, skupaj s prijatelji izdelajte praznične okraske in z njimi okrasite hišo, stanovanje ali pa v praznično preobleko odenite kar ves blok. Poskrbite za pravo vzdušje z glasbo, prigrizki, pijačo in nepogrešljivimi papirnatimi brisačkami Paloma Winter moments , ki bodo s potiskom snežink ustvarile pravo zimsko vzdušje. Snežinke lahko celo izrežete in jih uporabite kot okraske.

Celodnevni pohod

Narava nas s svojimi čari vabi tudi pozimi. Odpravite se na pohod s termovko vročega čaja in prigrizki ter preživite nepozaben dan s prijatelji.

Večer družabnih iger

Naj vas zabavajo, nasmejejo in povežejo družabne igre. V ta namen je Paloma zasnovala poseben komplet Paloma kartic prijateljstva, ki so idealne za preživljanje zimskih večerov s prijatelji. Razdeljene so na tri sklope (Že dolgo se nismo videli, Najboljši prijatelji in Malo za hec), ki spodbujajo pristne pogovore, hkrati pa vas spravljajo v smeh. Igra s karticami prijateljstva vam bo pomagala ustvariti tople in pomenljive trenutke, ki se vam bodo za vedno vtisnili v spomin. Prenesite si jih tukaj in uživajte!

Konec tedna z dobro družbo

Kam s prijatelji za konec tedna v teh zimskih dneh? V eno izmed koč, kjer boste lahko uživali v naravi ali preživljali nepozabne trenutke ob filmskih večerih, igranju družabnih iger ali dolgih pogovorih.

Sodelujte v Palomini nagradni igri Winter moments za sanjsko dogodivščino s prijatelji! Si želite preživeti kakovosten čas s prijatelji? Potem sodelujte v Palomini nagradni igri Winter moments , kjer lahko osvojite eno izmed treh glavnih nagrad ali 230 drugih palomastičnih nagrad: trikrat tisoč evrov za sanjsko dogodivščino s prijatelji, 30-krat paket Paloma Winter moments, ki vključuje Paloma toaletni papir in papirnate brisače Winter Moments ter pripomočke za praznično peko (predpasnik, modelčke za piškote in lopatko za peko), 200-krat paket kartic prijateljstva Paloma. Kako lahko sodelujete? Kupite vsaj en Palomin izdelek na kateremkoli prodajnem mestu (trgovine, bencinske črpalke, aplikacije za dostavo hrane). Na spletni strani izberite aktivnost, naložite račun kupljenega izdelka in stisnite pesti, da vam bo žreb naklonjen. Nagradna igra poteka od 18. 11. do 18. 12. 2024.

