Slovensko podjetje razvilo najučinkovitejši sistem ogrevanja prostorov

Zaradi vse višjih življenjskih stroškov je ključen razmislek o izbiri ogrevalnega sistema, ki bo energetsko učinkovit in stroškovno ugoden. Udobje, prihranki in dobro počutje so nekateri izmed razlogov, da je med novograditelji talno gretje prva izbira. Poleg tega je prava izbira tudi, če ste v fazi prenove. Stroški ogrevanja so vsako leto višji, zato se vedno več ljudi sprašuje, kako pri tem privarčevati.

Se danes še kdo vpraša, ali je talno ogrevanje v kopalnici dobra izbira? Foto: Getty Images

Ko si zamislite udoben dom, je ena prvih misli zagotovo toplina, ki jo občutite ob vstopu vanj. Topel dom prinaša prijetno vzdušje in zdravo bivalno okolje.

Talno gretje je nizkotemperaturni sistem ogrevanja, ki izkorišča prenos toplote prek velikih površin tal z relativno nizko temperaturo. Uporabljajo se cevi, položene v betonskem estrihu, skozi katere kroži topla voda. Talno gretje omogoča enakomerno porazdelitev toplote po celotnem prostoru, saj toplota izhaja iz talne površine in ogreva prostor od spodaj navzgor. To pomeni, da ni več neprijetnih hladnih ali vročih točk, kar zagotavlja udobno bivalno okolje.

Montaža talnega gretja sicer ni zahtevna, vendar uspešna izvedba in vgradnja potekata po natančnem izračunu ter delovnem načrtu za monterja. Foto: Profix

Njegove prednosti ga postavljajo za najprimernejši način ogrevanja

V časih ko se elektrika draži, se vsi strinjamo, da je treba z njo maksimalno varčevati. Ob tem pa pridobiti najboljši možni izkoristek. Zato smo pri gradnji pozorni na dobro izolacijo objekta, tesna okna, toplotne mostove, obnovljive vire energije in izbiranje nizkotemperaturnih sistemov. Finančno gledano je naložba v talno gretje primerljiva ali celo nižja od radiatorskega ogrevanja, ob upoštevanju celotne naložbe, vključno z estrihom, in ob enaki kakovosti materialov. Talno gretje vzdržuje temperaturo v prostoru z manjšo porabo energije kot tradicionalni sistemi ogrevanja, kar se odraža v nižjih stroških ogrevanja. Talno gretje je odlična rešitev tudi za domove, ki uporabljajo obnovljive vire energije.

Idealna razporeditev toplote od nog navzgor pripomore k večji udobnosti, poleg tega ne povzroča gibanja zraka, ki bi dvigoval alergene in prah ter povzročal draženje dihal. Njegovo delovanje je skoraj neslišno, kar omogoča mir in tišino v prostoru.

Pri talnem gretju tla niso resnično topla – le prepreči se občutek hladnega stika. Foto: Shutterstock

Talno gretje je priljubljeno tudi med arhitekti, saj ne omejuje notranjega oblikovanja prostorov in ne uničuje arhitekturne zasnove objekta. Poleg tega je univerzalno in se lahko vgradi v različne vrste objektov, od stanovanjskih hiš do industrijskih kompleksov. Brez na zunaj vidnih ogrevalnih teles, talno gretje omogoča večjo prilagodljivost pri postavitvi pohištva. Talno gretje je okolju prijaznejše, saj zaradi manjše porabe energije zmanjšuje emisije ogljikovega dioksida v okolje. Vse te prednosti ga postavljajo za najprimernejši način ogrevanja.

Pred nakupom se pozanimajte o kakovosti sistema

Pri polaganju talnega gretja je izbira kakovostnih materialov eden najpomembnejših dejavnikov. Ker v segmentu ogrevanja še niso določeni energijski razredi, kot na primer pri avtomobilih ali gospodinjskih aparatih, je pomembno, da preučite energetske lastnosti sistema, ki ga nameravate vgraditi. Na trgu se pojavljajo različni sistemi z različnimi tehničnimi lastnostmi, zato bodite pozorni, da izberete sistem, ki bo omogočal najvišje prihranke.

Razlika med uporabo kakovostnih in manj kakovostnih materialov je relativno majhna, še posebej če jo primerjamo z dolgoročnimi koristmi, ki jih prinaša kakovostna izvedba talnega gretja. Uporaba visokokakovostnih materialov namreč zagotavlja hitrejše povračilo naložbe in daljšo življenjsko dobo ogrevalnega sistema.

Polaganje talnega gretja vedno prepustite izkušenim strokovnjakom, ki bodo vgradnjo izvedli po jasno zastavljenem načrtu. Foto: Profix

Pri ponudniku preverite odstotek zalitosti cevi z estrihom

Talno gretje je zelo učinkovit način ogrevanja. Velja pravilo, da višja, kot je zalitost cevi z estrihom, manj bo izgub pri prenosu toplote. Tako okoli cevi ne bo zračnih prostorov, kamor bi lahko uhajala toplota. Kadar bo cev popolnoma oblita z estrihom, se bo toplota hitreje prenesla in ogrela estrih. Tako se bo hitreje ogrel celoten prostor in porabilo se bo manj vode ali elektrike za ogrevanje.

Manj kot bo porabljene energije, nižji bodo stroški ogrevanja. Zato – višja kot je zalitost cevi, bolj energetsko učinkovito je talno gretje. Pri podjetju Profix so razvili inovativno sistemsko ploščo PROFIX®, ki je prvi certificirani sistem ter zajema sistemsko ploščo, cev in estrih.

Profix presega vse standarde kakovosti na področju ploskovnega ogrevanja in hlajenja z dejansko zalitostjo cevi z estrihom od 85 do 100 odstotkov.

Foto: Profix

Sistem talnega gretja PROFIX® je plod slovenskega znanja, razvoja in proizvodnje Gre za vodno talno gretje, ki ponuja veliko več možnosti pri izbiri ogrevalne naprave, od toplotne črpalke do različnih vrst peči. Izdelek presega vse standarde kakovosti in zaradi minimalne toplotne izgube zagotavlja še višje prihranke. To pomeni hitrejše povračilo naložbe in nižje stroške ogrevanja. Razlika v ceni med sistemoma je največ 300 evrov, pri hiši v velikosti 150 kvadratnih metrov. Življenjska doba takšnega talnega gretja je sto let. Podjetje Profix je vgradilo že več kot 45 tisoč sistemov talnega gretja, pri čemer so brez primere.

V čem se talno gretje PROFIX® razlikuje od standardnega

V sistemih z vodnim talnim gretjem, kot je PROFIX®, se kot medij uporablja voda. Topla voda se segreva v izbrani ogrevalni napravi – to so lahko toplotna črpalka, plinska peč, oljna peč, peč na pelete, sekance ali drva, elektriko ali sončni kolektorji. Topla voda nato teče po plastičnih ceveh, ki so nameščene v estrihu in od tukaj skozi tla ogreje prostor.

Sistem talnega gretja PROFIX® omogoča več prilagodljivosti, saj lahko v primeru dviga cen energentov zamenjate ali dogradite svojo ogrevalno napravo. Položen sistem talnega gretja lahko torej priključite na skoraj katerokoli ogrevalno telo.

Slika prikazuje zalitost cevi z estrihom pri uporabi rumene sistemske plošče PROFIX®. Cev je popolnoma obdana z estrihom in na splošno je izredno malo praznih prostorov, kjer bi se toplota izgubila. Foto: Profix

Podjetje Profix je na trgu že 20 let in se lahko pohvali z različno zahtevnimi objekti, v katerih so položili sistem talnega gretja Profix. Poleg montažnih hiš, kot so Prigo hiše, Žiher hiše, Marles hiše, Jelovica hiše, Lumar hiše, Kager hiše, sisteme nameščajo v številne vrtce, trgovine, stanovanjska naselja, turistične in druge poslovne objekte ter šole in športne dvorane po vsej Sloveniji. Med drugim se lahko pohvalijo z namestitvijo talnega gretja v Areni Stožice. Medtem ko so drugi ponudniki odstopili, so v podjetju Profix razvili sistem z nosilnostjo 16 tisoč kilogramov na kvadratni meter in bili tako primerni kanditati za namestitev ustreznega talnega gretja.

Kaj pa stroški?

Na ceno talnega gretja vpliva več dejavnikov. Od fizičnih lastnosti prostora do lokacije objekta in individualnih navad stanovalcev, vsak vidik pa igra pomembno vlogo pri izbiri optimalne rešitve. Večji prostori na primer zahtevajo daljše cevi, kar lahko poveča stroške namestitve. Prav tako lahko slaba izolacija povzroči večje toplotne izgube, sončna lokacija hiše pa na drugi strani lahko zmanjša potrebo po ogrevanju.

Poleg fizičnih lastnosti prostora je pomembno upoštevati tudi navade stanovalcev. Individualne preference glede temperature in navade ogrevanja lahko vplivajo na optimalno nastavitev talnega gretja. Nekateri ljudje so bolj občutljivi na mraz in potrebujejo višje temperature, medtem ko drugi raje vzdržujejo nižje. Različne želje tako zahtevajo prilagoditve temperature talnega gretja, kar lahko vpliva na mesečne stroške ogrevanja.

Foto: Shutterstock

Pri načrtovanju talnega gretja je treba paziti na kratkoročne in dolgoročne stroške ter izbrati rešitev, ki bo najprimernejša za določen prostor in potrebe stanovalcev. Pri izbiri rešitve je pomembno sodelovati z zanesljivim partnerjem, ki bo prisluhnil potrebam in specifikacijam prostora ter na podlagi tega priporočil najboljšo možnost. Pravilna izbira rešitve za talno gretje lahko zagotovi udobno in energetsko učinkovito ogrevanje prostorov.