Slovensko podjetje, ki narekuje trende bivanja na prostem

V sodobnem svetu, kjer podnebne spremembe in novodobni življenjski slog narekujejo arhitekturne trende, se domovi spreminjajo v prave oaze udobja. Terase niso več le dodatek, temveč postajajo osrednji del našega bivanja na prostem. Predstavljamo vam vrhunec tehnologije, dizajna in funkcionalnosti: Hard-Top pergola bo vašo teraso povzdignila v novo dimenzijo bivanja.

Hard-Top pergola ni le dodatek, je podaljšek vašega doma

Predstavljajte si, da zjutraj, še preden se dan zares začne, stopite na svojo teraso, kjer vas nežno objamejo prvi sončni žarki. Skodelica kave v roki in svež jutranji zrak, ki vas napolni z energijo. Čez dan, ko se temperatura dvigne, se vaši otroci brezskrbno igrajo v senci, ki jo ustvarijo zaprte lamele. Hkrati lahko vi izvajate jogo ali pilates, obkroženi z naravo, a zaščiteni pred vročino. Popoldne si privoščite družinsko kosilo na prostem, pri čemer vam ZIP-screen zagotavlja zasebnost in popolno zaščito pred soncem in vetrom. In ko se poletni dan prevesi v večer, vaša terasa zaživi v drugačni luči. Okrog vas se zberejo prijatelji, s katerimi uživate v dolgih, toplih večerih. To je trenutek, ko vaša Hard-Top pergola postane več kot le dodatek, postane nepogrešljiv del vašega vsakdana. Na vaši terasi, opremljeni po vaših željah – z letno kuhinjo, udobnimi sedežnimi garniturami, ležalniki, mizo in stoli, celo televizorjem –, se ustvarijo nepozabni spomini.

Foto: Arhiv ponudnika

Zakaj izbrati ravno Hard-Top pergolo?

Ne glede na vremenske razmere Hard-Top pergola zagotavlja vrhunsko zaščito in udobje, zaradi česar boste lahko svojo teraso uporabljali vse leto, v vseh vremenskih pogojih.

Sonce: Hard-Top pergola ima najširše lamele na trgu (30 cm), ki omogočajo prepuščanje do 80 odstotkov sončnih žarkov.

Dež: Ob prvih kapljah dežja se lamele samodejno zaprejo in ustvarijo vodotesno streho, ki vašemu zunanjemu prostoru zagotavlja popolno zašito.

Veter: Vgrajen senzor zazna sunke vetra, pri čemer se ZIP-screeni samodejno zaprejo, da preprečijo morebitne poškodbe.

Sneg: Pergola je zasnovana za obvladovanje ekstremnih zimskih razmer, saj prenese težo do enega metra snega.

Toča: Hard-Top pergola je odporna proti toči do debeline štiri centimetre, kar zagotavlja dodatno varnost in dolgotrajno zaščito vaše terase.

Poleg tega Hard-Top pergola zagotavlja estetiko in funkcionalnost.

Velik razpon med stebri: Med stebri lahko doseže razpon do devet metrov, kar ustvarja maksimalno prostornost in neomejene poglede.

Samočistilna pergola: Edinstveni inovativni sistem za odvajanje meteorne vode preprečuje zastajanje vode zaradi listja in iglic v žlebičkih lamel, zato vaša terasa ostane suha v vsakem vremenu brez obveznega čiščenja.

Ne sledijo trendom – Inoxvrbovšek trende ustvarja! Leta 2012 so v družinskem podjetju s štiridesetletno tradicijo Inoxvrbovšek d.o.o. prvi na svetu razvili in patentirali Hard-Top pergolo®, ki jo nenehno dopolnjujejo in izboljšujejo. Zdaj izdelujejo že njeno četrto generacijo in trdijo, da imajo najsodobnejšo bioklimatsko pergolo na trgu. V dvanajstih letih so izdelali in vgradili skoraj 900 pergol. Vsaka Hard-Top pergola je unikatna, izdelana po merah in željah naročnika, kar zagotavlja estetsko in funkcionalno popolnost za desetletja brez vzdrževanja. Poleg osnovne pergole vam ob ogledu svetujejo in na vašo željo vgradijo tudi razsvetljavo LED, ZIP-screene, drsne stene, brisoleje, grelce, vtičnice v stebrih, ogrevanje lamel ali ventilatorje za brezmejno uživanje na terasi.

Napačna odločitev pusti luknje v tlaku, fasadi in nenazadnje tudi v denarnici Ne nasedajte samo lepim fotografijam na zaslonu – napačno izbrane pergole ni enostavno zamenjati, saj pusti luknje v tlaku, fasadi in nenazadnje tudi v denarnici. Inoxvrbovšek vas vabi, da jih obiščete na sejmu MOS v Celju ali kadarkoli v njihovem podjetju v Laškem, kjer boste lahko v živo spoznali in preizkusili premium Hard-Top pergolo. Pridite in se prepričajte sami.







Več informacij lahko kadarkoli dobite na spletni strani www.hardtop-pergola.com.

