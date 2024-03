Skrivnost popolnega doma: Ko keramika pripoveduje zgodbe o toplini in sprejetju.

Foto: Lestrson

Skrivnost popolnega doma ni le v estetiki ali funkcionalnosti prostorov, temveč v toplini, občutku varnosti, sprejetja in osvoboditve, ki jih ti prostori nudijo svojim prebivalcem. V tem svetu, kjer je vsak kotiček doma odraz duše, ki v njem prebiva, keramika Lestrson igra posebno vlogo. Ni le dekor ali uporabni predmet, je nosilec zgodb, občutkov, spominov – delček življenja.

Lestrson, blagovna znamka, ki predstavlja presečišče med umetnostjo in obrtjo, med individualnostjo in univerzalnostjo zgodb, ki jih ti izdelki nosijo v sebi. Sonja Strniša, ustanoviteljica blagovne znamke Lestrson Handmade , je svojo pot začela z globoko zakoreninjeno strastjo do ustvarjanja. Ta klic po kreativnosti jo je vodil skozi različna življenjska obdobja in izzive, vse do trenutka, ko je v svojih rokah začutila glino. Takrat se je rodila, blagovna znamka, ki predstavlja presečišče med umetnostjo in obrtjo, med individualnostjo in univerzalnostjo zgodb, ki jih ti izdelki nosijo v sebi.

Foto: Lestrson

Vsak kos keramike Lestrson je unikaten, ročno oblikovan z ljubeznijo in predanostjo. Sonja in njen mož Lenart, ki skrbi za oglaševanje in prodajo, vlagata svoje srce in dušo v vsak izdelek, s čimer ustvarjata več kot le predmete – ustvarjata delčke življenja, ki združujejo estetiko s čustvi. "Ne ustvarjamo samo izdelkov; ustvarjamo čutne zgodbe, s katerimi naše stranke uživajo jutra, popoldneve in večere," razlaga Sonja.

Kako keramika Lestrson pripoveduje te zgodbe?

Skozi edinstvenost vsakega kosa, ki v sebi nosi pečat človeških rok, skozi toplino materialov in bogastvo barv, skozi zlato, ki vsakemu izdelku doda kanček čarobnosti. Gre za keramiko, ki se dotika srca, obogati dom in vsakdanje trenutke spremeni v nekaj posebnega.

Naročnik oglasnega sporočila je Lestrson.