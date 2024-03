Revolucionarna naprava, ki jo najdemo v številnih slovenskih domovih

Dom je praviloma tisti prostor, kjer se počutimo najbolje, radi imamo, da je pospravljen, urejen, še kako pa je pomembno, da podpira tudi naše zdravje in splošno dobro počutje. Veste, kakšen zrak dihate doma? Ne glede na to, da prihaja pomlad ter z njo prijetnejše temperature, še vedno velja, da bomo v zaprtih prostorih preživeli veliko svojega časa. In pogosto se izkaže, da je kakovost zraka v notranjih prostorih veliko bolj vprašljiva kot pa kakovost zunanjega zraka.

Številni slovenski domovi se soočajo z različnimi tegobami, kot so previsoka raven vlage in nenehno zatohel vonj, posledično pa tudi s pojavom zdravju škodljive plesni. Ne glede na to, kako pogosto zračijo svoj dom, težave kar ostajajo. A zavedati se je treba, da življenje v takih pogojih slej ko prej terja svoj davek, ki ga ponavadi plačamo z zdravjem in splošnim dobrim počutjem. Posledica nezadostnega zračenja so nezdravi bivalni pogoji s čezmerno vlago in plesnijo.

Foto: Arhiv ponudnika

Zagotovo veste, kako pomembno je, da svoj dom čim večkrat na dan temeljito prezračimo. V hladnejšem delu leta je to nekoliko težje. Kaj lahko storite, če želite poskrbeti za redno zračenje svojega doma, hkrati pa ne ustvarjati toplotnih izgub? Na srečo obstaja trajna in učinkovita rešitev, s pomočjo katere bo življenje v vašem domu spet lahko prijetno, predvsem pa zdravo.

Rešitev težave so kakovostni in zanesljivi prezračevalni sistemi. Pametna prezračevalna enota i-Vent , ki predstavlja revolucijo v decentralnem prezračevanju, prinaša številne prednosti in je odlična naložba za zagotavljanje prijetnega in zdravega okolja – tudi v vročih poletnih dneh. Poleg tega prispeva k energetski učinkovitosti in zmanjšanju stroškov hlajenja prostorov v poletnih mesecih.

Letošnjo pomlad začnite prezračevati pametno Zdaj je pravi čas, da se pridružite že več kot sto tisoč Slovenkam in Slovencem, ki so se že odločili poskrbeti za čist zrak in zdrave bivalne pogoje. Vabimo vas, da do 31. 3. 2024 izkoristite do 40 odstotkov popusta* na pametno prezračevalno enoto z rekuperacijo i-Vent. Pametni prezračevalni sistemi i-Vent so preprosti za vgradnjo in primerni tako za novogradnje kot starejše objekte. Njihova montaža je hitra, omogočajo pa tudi velike prihranke. Akcija velja do 31. 3. 2024. *20 odstotkov popusta i-Vent + 20 odstotkov subvencije EKO sklada. Več informacij najdete na povezavi TUKAJ .

Najboljša naložba v zdravje vašega doma

Z vgradnjo prezračevalnega sistema boste poskrbeli za nadzorovano izmenjavo svežega in izrabljenega zraka ter izboljšali mikroklimo v svojem domu. Zaradi nenehne izmenjave zraka prezračevalni sistem i-Vent namreč skrbi za optimalno raven vlage v notranjih prostorih ter preprečuje vonj po zatohlem in nastanek zdravju škodljive plesni.

Preden zrak vstopi v prostor, se filtrira skozi več filtrov, zaradi česar ni bojazni, da bi v prostor vstopili umazanija in prašni delci. Filtri so trajni, saj jih lahko preprosto operete pod tekočo vodo. Za vse, ki zaradi različnih zdravstvenih težav potrebujete še posebej dobro prečiščen zrak, pa so v podjetju i-Vent razvili tudi posebne filtre za cvetni prah.

Poleg tega ni bojazni, da bo prezračevalni sistem povzročal kakršenkoli hrup. Delovanja prezračevalne enote ne boste niti zaznali, saj deluje skoraj neslišno, kar pomeni, da je glasnost v osnovnem stalnem obratovanju le med 26 in 32 dB. Za primerjavo lahko povemo, da šepet znaša približno 30 dB.

Prav tako se vam ni treba bati, da vas bo vgradnja prezračevalnega sistema preveč udarila po žepu – na leto boste za delovanje posamezne enote odšteli le približno 2,3 evra električne energije.

Pametno prezračevanje dostopnejše kot kadarkoli prej

Številni ljudje še vedno mislijo, da je vgradnja prezračevalnega sistema rezervirana le za novogradnje, kar pa ne bi moglo biti dlje od resnice. Prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote i-Vent je primeren tako za novogradnje kot objekte starejšega datuma, njegova vgradnja pa je preprosta in hitra.

Foto: Arhiv ponudnika

Poleg tega je tudi njegova uporaba nadvse enostavna, saj ga upravljamo kar z daljincem ali aplikacijo, ki je na voljo tako za uporabnike Android kot iOS. Od avtomatizacije do spremembe hitrosti oziroma intenzivnosti prehajanja zraka – upravljanje enote i-VENT z majhnim, priročnim daljincem je hitro in preprosto.

Sistem deluje brez hrupa in škodljivih snovi, pa tudi brez vetra in neugodnih vremenskih vplivov. Prepišna varovala in omejitev volumna zračnega pretoka pa bosta poskrbela, da ne bo prepihov.

Preprosta vgradnja

Velika prednost prezračevalnih sistemov i-Vent je tudi njihova preprosta vgradnja, ki ne zahteva velikega posega v dom. Strokovno usposobljeni monterji namreč prezračevalno enoto namestijo skozi zunanji zid ali jašek, ta pa v našem domu naredi ogromno razliko, saj zagotovi zdrave bivalne pogoje brez čezmerne vlage, kondenza, neprijetnega vonja in škodljive plesni.

Foto: Ana Kovač

Ključne prednosti pametne prezračevalne enote i-Vent:

varčevanje z energijo,

odprava odvečne vlage,

skoraj neslišno delovanje,

protihrupna zaščita,

upravljanje z aplikacijo,

filter proti alergijam,

preprosta montaža ter

nezahtevno in poceni vzdrževanje.

Številni Slovenci so si enotni: nakup tega sistema je bila ena od najboljših naložb v življenju

Podjetje i-Vent je prezračevalne sisteme v slovenske domove vgradilo že okoli 100.000 uporabnikom.

To so le trije izmed številnih komentarjev zadovoljnih uporabnikov, ki so energetsko prenovo hiše zaupali specialistom za prezračevanje, strokovnjakom podjetja i-Vent.

"Naše poslanstvo ni le prodajanje in nadgrajevanje naprav na področju prezračevanja domov, odprave vlage in plesni, ampak predvsem učenje ljudi o visoki kakovosti bivanja in življenja. Ljudje so to prepoznali, o tem ne nazadnje priča okoli 100.000 zadovoljnih strank, brez katerih i-Vent ne bi obstajal in zagotovo ne bi bil tako uspešen," pove direktor podjetja i-Vent Milan Kuster.