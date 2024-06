Ohladite se v stilu

Ko pride poletna vročina, si vsi želimo prijetno ohlajen dom, ena najučinkovitejših metod za ohlajanje pa je uporaba klimatske naprave. Do nedavnega smo se uporabniki klim poleg klasičnih dilem ob nakupu klimatske naprave soočali tudi z dvema pomembnima dejavnikoma: kam v prostor umestiti klimo, da bo prostor prijetno ohlajen in nam obenem ne bo pihalo za vrat, in kam umestiti klimo, da ne bo kvarila naše stilske ureditve prostora? Zdaj sta ti vprašanji odveč!

Z vročine v udobje

Kako blagodejen občutek nas prevzame, ko po pripeki vstopimo v prijetno ohlajen dom. In kako nadležno je s pripeke vstopiti v razgreto, zatohlo stanovanje z zavedanjem, da se ne bo ohladilo še vso noč ne glede na to, kako se bomo trudili zračiti. Poletja so vroča in minili so časi, ko so poročila napovedovala vročino 27 stopinj Celzija.

Klimatske naprave zagotavljajo dobro hlajenje, so tihe in energijsko vedno učinkovitejše. Z njihovo uporabo bo naš dom prijetno hladen v poletni vročini in udobno topel, ko nastopijo hladni meseci.

Foto: LG

Do nedavnega so imele klimatske naprave dve pomanjkljivosti: usmerjeno pihanje mrzlega zraka, ki je nemalokrat privedlo do otrdelih vratov,

in estetsko neskladnost z našim interierom. Zdaj so pri LG poskrbeli, da bo vaša nova klimatska naprava združevala estetski izgled in učinkovito hlajenje brez neprijetnega pihanja.

Privlačne novosti brez neposrednega pihanja

Najnovejša klimatska naprava LG DUALCOOL je s svojim prefinjenim dizajnom in matirano površino eleganten dodatek domu. Napredni novi model vključuje strukturo z dvema izhodoma, ki zagotavlja hiter in optimiziran nadzor temperature ter nežen, posreden pretok zraka, zaradi katerega uporabniki ne bomo imeli občutka mraza.

Funkcija Soft Air v klimatski napravi, ki je nastala kot odziv na povratne informacije potrošnikov, omogoča uporabnikom, da uživajo v hlajenju po meri in blagodejnem posrednem vetru. Ko je funkcija vključena, se spodnja loputa zapre, tako da se zrak odvaja samo skozi sprednjo odprtino. Namesto da bi bil usmerjen v višini sedeče ali stoječe osebe, se zračni tok giblje navzdol od stropa za nežnejše in bolj osvežujoče hlajenje.

Najnovejši model DUALCOOL uporablja tudi senzor™ za zaznavanje ljudi, ki zazna razdaljo med klimatsko napravo in osebami v prostoru ter ustrezno spremeni način pretoka zraka (neposredno ali posredno). Uporabniki lahko nastavitve senzorja prilagodijo tako, da bo naprava DUALCOOL glede na njihovo bližino notranji enoti proizvajala neposreden, posreden ali močan zračni tok.

Opremljena z učinkovitim in zanesljivim kompresorjem Dual Inverter Heat Pump Compressor™, LG inovativna klimatska naprava zanesljivo deluje v vseh letnih časih in se ponaša z oceno energetske učinkovitosti EU A+++1.

Dobra kakovost zraka v zaprtih prostorih je ključnega pomena za naše zdravje in dobro počutje. LG klimatske naprave so opremljene z naprednimi filtracijskimi sistemi, ki odstranjujejo prah, alergene in druge škodljive delce iz zraka. Tako lahko dihate čistejši in bolj zdrav zrak, kar je še posebej pomembno za ljudi z alergijami ali respiratornimi težavami.

Foto: LG

Estetska skladnost z interierom

O stilski skladnosti vašega doma ne boste nikoli več dvomili s klimo ARTCOOL Gallery, ki ekskluzivno vsebino predstavlja na svetlem LCD-zaslonu, obrobljenem s preprostim, a prefinjenim okvirjem, in daje občutek, da gledamo uokvirjeno umetniško delo in ne napredne klimatske naprave LG.

Z uporabo aplikacije LG ThinQ lahko uporabniki izbiramo med vedno večjim številom čudovitih, statičnih in animiranih slik – ali izberemo priljubljene družinske fotografije – in prikažemo nekaj novega, kadarkoli si zaželimo spremembe. Novi model je mogoče preprosto upravljati s priloženim pametnim daljinskim upravljalnikom ali prek mobilne aplikacije, ki uporabnikom omogoča izbiro nastavitev in funkcij ter spremljanje stanja naprave v realnem času in s katerekoli lokacije.

Foto: LG Novi ARTCOOL Gallery je opremljen s kompresorjem DUAL Inverter, ki zagotavlja energetsko učinkovito hlajenje, saj porabi do 70 odstotkov manj energije kot običajne stanovanjske klimatske naprave. Tristranski pretok zraka v novem modelu zagotavlja posredne pretoke zraka, primerne za prostor. Najnovejši LG ARTCOOL Gallery prav tako pomaga ustvariti notranje okolje, ki je tako mirno kot udobno, saj deluje z ravnjo hrupa do 20 decibelov in v načinu spanja zapre svojo "skrito" spodnjo lopatico, da ne moti ali onemogoča počitka uporabnikov.

Klimatske naprave LG niso le energetsko učinkovite, temveč tudi izjemno prilagodljive in enostavne za uporabo. Z različnimi načini delovanja, vključno s hlajenjem, ogrevanjem, razvlaževanjem in ventilacijo, lahko LG klimatske naprave prilagodite svojim specifičnim potrebam. Pametne funkcije, kot je daljinsko upravljanje prek mobilnih aplikacij, omogočajo, da temperaturo nastavitve in prilagodite na daljavo, kar je še posebej priročno za sodoben način življenja. Avtomatsko prilagajanje temperature zagotavlja optimalno udobje brez potrebe po ročnem nastavljanju.

Ne glede na to, ali gre za poletno hlajenje ali zimsko ogrevanje, nam klimatske naprave omogočajo udobno bivanje skozi vse leto.

Foto: LG

Energetska učinkovitost, prilagodljivost, izboljšana kakovost zraka, tihost delovanja, vzdržljivost in estetski dizajn so le nekatere izmed lastnosti, ki jih naredijo izjemno priljubljene med uporabniki. Če iščete zanesljivo in učinkovito rešitev za hlajenje in ogrevanje vašega doma ali pisarne, so LG klimatske naprave prava izbira za vas.