Ob valentinovem morajo tudi cvetličarji za rože odšteti veliko več #video

Foto: Reuters

Zagotovo ste se ob valentinovem že čudili (ali zmrdovali) nad visokimi cenami rdečih vrtnic in drugega cvetja, ki ga povezujemo s tem praznikom. A kot opozarjajo slovenski cvetličarji, višanje cen ni njihova kaprica - cvetje, ki ga prodajajo ob dnevu zaljubljenih, tudi sami nabavljajo po občutno višjih cenah.

Tudi do petkrat dražje cvetje

"Cvetje kupujemo neposredno na borzi cvetja na Nizozemskem in v času pred valentinovim jih dvignejo celo za 200 ali 300 odstotkov," so nam pojasnili v spletni cvetličarni Eli. Medtem v cvetličarnah Gardenia pravijo, da so nabavne cene cvetja ob priljubljenih praznikih celo petkrat višje.

Foto: Getty Images

Cene rdečega cvetja rastejo že vse od novega leta, kakšna dva tedna pred valentinovim pa vrtoglavo skočijo, opažajo tudi v ljubljanski cvetličarni Kavalir, kjer tako kot praktično vsi drugi slovenski cvetličarji cvetje nabavljajo z Nizozemske.

Pri rezanem cvetju se ni mogoče zanašati na zaloge

Cvetličarji so tako prepuščeni gibanju cen na globalnem trgu, saj zaloge rezanega cvetja ni mogoče delati na dolgi rok. "Praviloma je čas med trenutkom proizvodnje in prodajo v cvetličarni med dvema in šestimi dnevi, pri nas skušamo ta čas kar se da skrajšati, da bi cvetje čim dalj časa krasilo domove naših kupcev," so nam povedali v Gardenii.

Foto: Getty Images

Prazniki so eden najpomembnejših, ne pa edini dejavnik, ki vpliva na oblikovanje cen na svetovnem trgu - med dejavniki so recimo tudi modni trendi. "V času valentinovega se je v preteklosti na borzah podražilo zlasti cvetje v rdečih barvah, v zadnjih letih pa se rast cen pojavlja tudi pri drugih barvah," so opazili v cvetličarnah Gardenia.

Pri cenah se pozna tudi materinski dan - a ne slovenski

Naši sogovorniki se strinjajo, da je prav valentinovo praznik, ki na evropski oziroma globalni ravni cene cvetja najbolj ponese v nebo, medtem ko dan žena nima takšnega vpliva - tudi zato, ker takrat podarjamo bolj raznoliko cvetje, ne le rdečih vrtnic. "Osmi marec, pa tudi materinski dan, sta na splošno bolj naklonjena lončnicam," so pojasnili v Gardenii.

Cene cvetja se sicer dvignejo tudi v času materinskega dneva, a (k sreči) ne tistega, ki ga praznujemo v Sloveniji - pri nas ga namreč obeležujemo 25. marca, velik del preostanka sveta pa matere slavi drugo nedeljo v maju.

Prispevek o rožah iz včerajšnje oddaje Dan.:

Video: Planet TV