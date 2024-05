Nega in vzdrževanje trate

Ko gre za urejenost trate, predstavlja redna košnja ključni vidik. Z ustrezno kosilnico in pravilno tehniko košnje spodbujamo zdravo rast trate. Pravilno izvedena košnja preprečuje tudi neželeno rast plevela. S prvo košnjo začnemo spomladi, bodisi marca bodisi aprila, in končamo v jesenskih mesecih, oktobra ali novembra. Obstaja več načinov košnje, ki se prilagajajo glede na želeno višino ali vrsto trate.

Foto: Gardena

Optimalna košnja za zdravo trato

Pri košnji je včasih količina odrezane trave prevelika za kompostiranje ali zastirko. Mulčenje ponuja praktično rešitev, saj se pri tej tehniki odrežejo le vršički, ki se vrnejo na tla in razgradijo s pomočjo mikroorganizmov. Odrezki se spremenijo v naravno gnojilo in omogočajo ekonomično nego trate. Mulčenje je še posebej priporočljivo v poletnih mesecih, saj pomaga trati zadržati več hranil in vlage, kar posledično zmanjšuje potrebo po dodatnem namakanju ter gnojenju.

Robotska kosilnica GARDENA SILENO minimo, 500 m² je idealna za optimalno nego manjših vrtov. S pomočjo aplikacije GARDENA Bluetooth® sta namestitev in upravljanje hitra ter enostavna. Kosilnica deluje izjemno tiho, saj se uvršča med najtišje v svojem razredu z nizko ravnjo hrupa – le 57 decibelov (A). S pametnimi funkcijami zagotavlja natančno košnjo z ustrezno frekvenco glede na rast trave.

Robotska kosilnica GARDENA SILENO minimo zagotavlja izvrstno nego trate in košnjo manjših zelenic. Foto: Gardena

Individualna skrb za vaš vrt

Robotske kosilnice predstavljajo učinkovit način za mulčenje trave na vrtu. So izjemno prilagodljive in idealne tako za manjše kot tudi večje travne površine. Sodobna tehnologija in napredne funkcije omogočajo enostaven nadzor stanja in aktivnosti kosilnice. Robotske kosilnice omogočajo preprosto nego trate brez truda in ogromen prihranek časa.

Za urejanje travnih površin do 600 kvadratnih metrov je odlična izbira zmogljiva robotska kosilnica GARDENA SILENO city 600 m². Omogoča brezskrbno sprostitev, medtem ko se samodejno loti košnje trate. Ta vrhunski vrtni pomočnik je prilagojen za košnjo tudi v ozkih in težje dostopnih predelih vrta s širino med mejnim kablom zgolj 60 centimetrov. S pomočjo aplikacije GARDENA Bluetooth® enostavno vnesete velikost trate, določite želene dni košnje in čas začetka, kosilnica pa se loti dela.

Robotska kosilnica GARDENA SILENO city omogoča več prostega časa ter samodejno urejanje košnje trate. Foto: Gardena

Robotske kosilnice samodejno prilagajajo čas košnje glede na stopnjo rasti trate. Po košnji se preprosto očistijo kar s pomočjo vrtne cevi. V primeru nevarnosti zmrzali in nizkih temperatur se program košnje samodejno začasno ustavi, da zaščiti nežne bilke trave pred poškodbami. Robotske kosilnice SILENO kosijo na površinah pod naklonom z enako natančnostjo kot na ravnih površinah. Funkcija CorridorCut omogoča košnjo tudi na ozkih površinah brez težav, točkovna funkcija pa omogoča košnjo na mestih, kjer je to manj pogosto, na primer pod trampolinom.

Za obsežne travne površine je na voljo robotska kosilnica GARDENA smart SILENO life, 1.500 m² Set. Napredna kosilnica z integrirano umetno inteligenco LONA, ki sledi lokaciji in uporablja tehnologijo kartiranja se uči ter prilagaja košnjo glede na specifičnosti vašega vrta. S pomočjo aplikacije GARDENA smart lahko nadzorujete košnjo in dostopate do stanja vrta od kjerkoli. Omogoča prilagodljivo določanje območij in pogostost košnje ter označevanje območij brez košnje, kjer želite ohraniti divji vrt, cvetlični nasad ali zelišča.

Robotska kosilnica GARDENA SILENO life, opremljena z integrirano umetno inteligenco LONA, zagotavlja učinkovito košnjo. Foto: Gardena

