Narwal Freo X Ultra: prihodnost tehnologije za čistočo doma

Foto: Smartus d.o.o.

Zakaj izbrati robotski sesalnik?

Obstaja več prepričljivih razlogov, zakaj bi bilo smiselno razmisliti o nakupu robotskega sesalnika, poleg glavnega, ki je zagotovilo, da bo vaš dom vedno čist.

1. Prihranek časa: Robotski sesalniki samostojno čistijo tla, medtem ko vi lahko počnete druge stvari ali uživate v prostem času. Poleg tega večina modelov omogoča prilagodljivost urnika čiščenja, zato lahko sami izberete, kdaj želite, da sesalnik opravi svoje delo.

2. Energijska učinkovitost: Moderni sesalniki so običajno energetsko učinkoviti in imajo programirano porabo energije, kar pripomore k zmanjšanju stroškov električne energije.

3. Samodejno polnjenje: Ko je baterija sesalnika skoraj prazna, se samodejno vrne na polnilno postajo, kar omogoča, da je vedno pripravljen na naslednje čiščenje.

4. Prijaznost do hišnih ljubljenčkov: Odstranjuje dlake in alergene s tal, kar je še posebej koristno za tiste, ki imajo hišne ljubljenčke.

5. Napredne funkcije: Nekateri modeli omogočajo upravljanje prek aplikacij na pametnem telefonu, kar vam daje dodatno možnost nadzora in prilagoditve nastavitev.

6. Dolgoročni prihranki: Kljub višji začetni investiciji sesalnik dolgoročno prinese prihranke časa, energije in denarja zaradi zmanjšane potrebe po ročnem sesanju in učinkovitejšem čiščenju.

Zaradi teh prednosti je nakup robotskega sesalnika smiselna naložba v udobje, čistočo in praktičnost vašega doma.

Narwal zdaj tudi v Sloveniji

Spoznajte Narwal, vodilno podjetje na področju robotske tehnologije, specializirano za ustvarjanje inovativnih robotskih sesalnikov in čistilcev. Z več kot 1,8 milijona uporabnikov v več kot 30 državah in z več kot 800 patentiranimi tehnologijami je Narwal tako prepoznan po svojih revolucionarnih rešitvah za brezhibno čistočo doma.



Foto: Smartus d.o.o. Največja težava, s katero se srečujejo robotski sesalniki na našem trgu, je zapletanje las v valjčni krtači, kar zahteva nehigienično ročno odstranjevanje. Poleg tega imajo pogosto omejeno sesalno moč, kar pomeni, da težje pobirajo fine delce, dlake in lase z različnih površin. Ta težava je še posebej izrazita v gospodinjstvih z dolgolasimi članicami oz. člani ter hišnimi ljubljenčki, kjer se lasje hitro nabirajo na preprogah in trdih tleh.



Ker podjetje Narwal stremi k nenehnim inovacijam in izboljšavam, v nadaljevanju predstavljamo robotski sesalnik, ki odpravlja dozdajšnje pomanjkljivosti, dodatno dviga kakovostno lestvico v izbrani kategoriji in svojim uporabnikom prinaša še več prednosti. Blagovna znamka Narwal je zdaj na voljo tudi v Sloveniji v spletni trgovini Smartus.si, pri čemer sta na voljo tako model Narwal Freo X Plus kot tudi izjemni Narwal Freo X Ultra. Izkusite novo raven čistoče in udobja v svojem domu.

Robotski sesalnik Narwal Freo X Ultra in njegova učinkovitost

Narwal Freo X Ultra robotski sesalnik predstavlja prelomno točko v svetu robotskih sesalnikov. Združuje najnovejše tehnološke dosežke z izjemno učinkovitostjo ter si prizadeva ustvariti edinstveno izkušnjo za uporabnike. Med ključne značilnosti velja izpostaviti:

Plavajoča zasnova enojne glavne krtače

Eden izmed najopaznejših in dobrodošlih inovacij je stožčasta oblika glavne krtače s 50-stopinjskim naklonom ščetin, ki aerodinamično usmerja lase v sesalno pot, s čimer preprečuje zapletanje in tvorbo vozlov. Namesto večkrtačnih sistemov, ki so nagnjeni k zapletom las, Freo X Ultra uporablja enojno krtačo. Kombinacija tega in izjemne sesalne moči 8200 Pa omogoča učinkovito čiščenje las in umazanije z vseh vrst površin v vašem domu.

Foto: Smartus d.o.o.

Večnivojski sistem čiščenja

Freo X Ultra vključuje napredne tehnologije, kot so navigacija LiDAR, algoritmi SLAM in samodejno prepoznavanje površin. Tako sesalnik natančno in učinkovito očisti različne površine ter samodejno preklaplja med suhim sesanjem in mokrim pomivanjem glede na vrsto površine.

Foto: Smartus d.o.o.

Foto: Smartus d.o.o.

Funkcija sesanja in pomivanja s prilagojenim pritiskom

Narwal Freo X Ultra s težo pritiska 12N na tla učinkovito odstranjuje trdovratne madeže, umazanije in zasušena razlitja. Pritisk na občutljivih tleh, kot je parket, pa se samodejno prilagodi na 7N, kar zagotavlja, da so vaša tla varna pred morebitnimi poškodbami ali praskami. Freo X Ultra se ponaša tudi s tehnologijo DirtSense™, ki zagotavlja popolno brisanje. S pomočjo senzorja spremlja barvo

odpadne vode in prašne delce ter ugotovi, ali je treba tla dodatno očistiti. V primeru potrebe robot izvede dodatno čiščenje.

Foto: Smartus d.o.o.

Samočistilna polnilna postaja

Inovativna samodejna polnilna postaja zagotavlja popolno samostojnost s funkcijami pranja in sušenja čistilnih krp s toplo zračno obdelavo pri 40 stopinjah Celzija ter vakuumskim stiskanjem smeti. S sposobnostjo delovanja brez posredovanja kar do sedem tednov postaja odpravlja potrebo po rednem praznjenju posode za prah, kar je še posebej revolucionarno za uporabnike, ki si želijo brezhibne čistoče brez vsakodnevne obveznosti.

Foto: Smartus d.o.o.

Intuitivna mobilna aplikacija

Uporabniki lahko enostavno načrtujejo čiščenje, prilagajajo zemljevide, določajo omejitve območij in prejemajo poročila o čiščenju prek intuitivne mobilne aplikacije. Ta omogoča popoln nadzor nad sesalnikom in prilagoditev čiščenja glede na specifične potrebe uporabnika.

Druge prednosti, ki bistveno izboljšujejo uporabniško izkušnjo in zagotavljajo večje udobje

Enostavno vzdrževanje, hitrejše in temeljitejše čiščenje s pomočjo napredne tehnologije, tiho delovanje, ergonomična zasnova z enostavno dostopnimi kontrolami ter intuitivna uporaba, ki omogoča učinkovito čiščenje vseh površin, so le nekatere od prednosti, ki

jih ponuja Freo X Ultra.

Narwal Freo X Ultra postavlja nove standarde v tehnologiji robotskega čiščenja, ki uporabnikom omogočajo enostavnejše, hitrejše in učinkovitejše vzdrževanje čistih tal. S svojimi naprednimi funkcijami je tako idealna izbira za vse, ki cenijo visoko zmogljivost in brezhibno čistost svojega doma.

Foto: Smartus d.o.o.

