Katere vrtnine, dišavnice in cvetnice lahko rastejo skupaj?

Večina rastlin izloča v tla in zrak posebne snovi, s katerimi zaznamujejo teritorij, te pa bodisi privlačijo bodisi odvračajo druge, tudi živalske vrste. Rastlinski pesticidi so od nekdaj prisotni v pridelovanju vrtnin, poznavanje dobrih sosedskih odnosov pa je odločilnega pomena za doseganje dobrega pridelka. Kemija je sicer pridelovanje močno poenostavila, zaradi stranskih učinkov sredstev za varstvo rastlin pa se vse bolj zavedamo pomena znanja naših dedkov in babic. Ti morda res niso poznali vseh kemikalij, ki jih rastline izločajo, izkušnje pa so jim dale vedeti, katere lahko sadijo skupaj in katere ne.

Mešane grede

Pisani vrtovi, kjer se mešajo vrtnine, okrasne rastline in zelišča, so značilni za podeželje, v mestih pa so takšne rastlinske združbe za marsikoga preveč domače in delujejo neurejeno. Seveda to ne pomeni, da lahko sadimo in sejemo vsevprek, kakor se nam zljubi. Tako kot slikar premišljeno meša in nanaša barve na platno, moramo tudi pri vrtnarjenju upoštevati pravila.

Sprva se jih bomo držali togo in predvsem z ravnimi linijami poudarjali našo pridnost, sčasoma pa se nam bo ob stalnem učenju in spoznavanju različnih vrtnarskih skrivnosti odprl povsem nov svet. In če imamo v sebi količkaj ustvarjalne žilice, bomo kmalu ne samo mojstri pridelovanja, temveč tudi oblikovanja z rastlinami, tako da bo naš mali vrtiček kot iz pravljice.

Začimbnice, dišavnice in cvetnice