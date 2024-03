Kakšni so sanjski vrtovi Slovenije? #nagradnaigra

Oddajte fotografijo vašega sanjskega vrta in se potegujte za praktične nagrade

Vsak si svoj vrt uredi tako, kot mu ustreza, nekateri imajo raje cvetje, drevje, zelenjavni vrt, spet drugi pa so pristaši le preproste zelenice, ki je tudi z vidika vzdrževanja najlažje obvladljiva. Prav vsem pa je skupno, da se na svojem vrtu, četudi le z zelenjem okrašenem balkonu, dobro počutijo. Vsak si vrt uredi po svoje in tako je vsak vrt za svojega lastnika Sanjski vrt.

Kakšen pa je vaš vrt?

Vrtnarski trendi te pomladi

Vrtnarjenje in urejanje vrtov je več kot hobi. Je način življenja, ki ga vsako leto obudi pomlad. Čeprav so številna vrtnarska opravila stara stoletja, pa sodoben način življenja, celo digitalizacija in družbena omrežja vplivajo tudi na razvoj vrtnarskih trendov. In kakšni vrtnarski trendi so trenutno v modi?

V zadnjih letih smo priča nenehnemu razvoju trendov, ki so oblikovali način, na katere ustvarjamo in doživljamo naše zelene oaze. Od trajnostnih pristopov do estetskih in funkcionalnih inovacij – svet vrtnarjenja se nenehno spreminja. Tu je nekaj najnovejših trendov v urejanju vrtov, skupaj s konkretnimi predlogi, kako jih uresničiti.

Ko se prične pomlad, se oglasite v MERKURJU Foto: MERKUR Vsi strastni vrtičkarji komaj čakamo, da pride pomlad in z njo opravila na vrtu, ki nam bogatijo življenje. Pomlad nas spodbudi k ustvarjalnosti in skrbi za rastline, saj se veselimo novih začetkov, obilja svežih pridelkov ter barvitosti cvetov, ki oživijo naš vrt. Dodamo lahko novo vrtno sedežno garnituro, gredice popestrimo z novimi rožicami ali vrtninami, zamenjamo talne obloge, speljemo potke, postavimo robnike, vrtno hišico, uredimo trato … Idej imamo neskončno. Le te pa imajo skupnega: vse lahko začnemo uresničevati v MERKURju, kjer je na voljo široka ponudba vsega, kar izboljša naš vrt. V MERKURju verjamejo, da je v vseh nas želja po konstantnem izboljševanju svojega doma in vrta. Zakaj? Ker je lahko še boljše!

V objemu trajnosti

Vrtovi, tisti običajnejši in tudi tisti na balkonih, so odličen način za ohranjanje ali širjenje zelenih površin v naši okolici. Ti imajo dober vpliv na okolje, pa tudi na naše dobro počutje. V luči vse večjega zavedanja o pomenu trajnosti se vedno več vrtičkarjev obrača k trajnostnim praksam, ki zmanjšujejo negativni vpliv na okolje. Tukaj gre tako za uporabo naravnih gnojil kot tudi kompostiranje, uporabo lokalno pridelane hrane in zmanjšanje porabe vode.

Foto: Shutterstock

Zelo priporočljiva praksa pri trajnostnem vrtnarjenju, še posebej v vročih poletnih dneh, zaradi katerih nemalokrat primanjkuje vode tudi že v Sloveniji, je mulčenje, ki zadržuje vlago v tleh in zmanjšuje potrebo po zalivanju.

Vrtovi s pozitivnim vplivom na naše počutje

Tako samo vrtnarjenje kot tudi poležavanje v objemu zelenja imata pozitiven vpliv na naše duševno in telesno zdravje. Zato so vrtovi postali tako prostor za sprostitev ob vrtnarskih opravilih, kot tudi sprositev z meditacijo ali vadbo joge. Oblikujte kotiček za sprostitev v vašem vrtu z udobnimi vrtnimi stoli, ležalniki in drugo vrtno garnituro po vaši izbiri.

Foto: Shutterstock

Obogatite vrt z dišečimi rastlinami, kot so sivka, melisa ali vrtnice, ki bodo s svojim vonjem pomagale pri sprostitvi in umirjanju.

Tudi vrt lahko odseva minimalističen duh

Manj je več – to je načelo, ki prevladuje v sodobnih minimalističnih vrtovih. Ti vrtovi so zasnovani tako, da izkoristijo prostor na učinkovit in prefinjen način, pri čemer poudarek dajejo čistim linijam, preprostim materialom in premišljeni zasaditvi. Minimalistični vrtovi pogosto zahtevajo manj vloženega truda, zaradi česar so še posebej priljubljeni pri ljudeh s hitrim tempom življenja. Temu mnogi sledijo tudi pri zasaditvi zelenjavnega vrta.

Foto: Shutterstock

Začnite z načrtovanjem vrtne postavitve z jasno definiranimi območji za različne namene, na primer ločite območje za gojenje zelenjave od območja za počitek. Izberite rastline z enostavno nego, kot so trajnice ali grmičevje, ki bodo odražale preprostost vašega vrta.

Biotska raznovrstnosti in divje živali

Vse več vrtičkarjev se zaveda pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti in s tem tudi pomena divjih živalskih vrst, zato oblikujejo vrtove, ki so prijazni do živali.

Foto: Shutterstock

Posadite domače rastline, kot so marjetice, metuljnice ali jagodičevje, ki bodo privabile metulje, čebele in ptice. Postavite gnezdilnice za ptice na drevesa ali fasade hiše ter krmilnice za ptice in drobnico. Takšen vrt bo samostojen ekosistem, ki bo nudil hrano, zavetje in varnost različnim živalskim vrstam ter prispeval k ohranjanju naravne biotske raznovrstnosti.

Vrtovi za urbano vrtnarjenje

V mestnih središčih po svetu se pojavlja vse več površin za urbano vrtnarjenje, ki omogoča lokalno pridelavo hrane in povečujejo dostop do svežih pridelkov. Na balkonih in celo na strehah stavb se vzpostavljajo vrtovi, ki omogočajo trajnostno pridelavo hrane v urbanem okolju.

Foto: Shutterstock

Začnite s skupnostnim vrtom v vaši lokalni skupnosti ali postavite vertikalni vrt na balkonu ali terasi. Gojite zelenjavo v visokih gredah ali koritih ter uporabite stenske police za gojenje zelišč in začimb.

Tudi vrtovi se digitalizirajo

S tehnološkim napredkom se vrtičkarji obračajo k pametnim rešitvam, ki olajšajo upravljanje in nego vrta. Aplikacije za načrtovanje vrta, sistemi za zalivanje tudi v času naše odsotnosti so le nekatere od novih tehnologij, ki spreminjajo način, kako urejamo in vzdržujemo vrtove.

Namestite senzorje za zalivanje, ki bodo samodejno prilagajali količino vode glede na vremenske pogoje, ter pametne sisteme za upravljanje z vrtno opremo, kot so avtomatske kosilnice ali sistem za kapljično zalivanje.

Ne glede na to, ali ste navdušeni vrtnar ali pa šele razmišljate o tem, boste s spremljanjem vrtnarskih trendov lahko pridobili nove ideje za oblikovanje vašega sanjskega vrta, v katerem se boste dobro počutili.