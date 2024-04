Kako svoj zunanji kotiček spremeniti v oazo miru in užitka

Vrt, balkon ali terasa so postali podaljšek dnevne sobe, nepogrešljivi del prijetnega bivanja in prostor, ki ga opremimo po svojih potrebah in v svojem slogu. Ti prostori so zatočišča za sprostitev, družinska srečanja in prizorišča za nepozabne zabave, s čimer obogatijo življenjsko izkušnjo. Že veste, kako bi to pomlad opremili svojo "vrtno dnevno sobo"? Poiščite navdih v novem vrtnem pohištvu.

Vrtno pohištvo, tako udobno, tako "šik"

Posedanje na domači terasi, na vrtu ali balkonu v toplem spomladanskem soncu ali druženje s prijatelji ob poletnih večerih v neposredni bližini svoje hiše, kjer vam je vse na dosegu roke. Je lahko sploh še kaj lepšega? A če želite, da vam bo ta prostor dobro služil, morate temeljito premisliti o ureditvi svojega zunanjega kotička. Vrtno pohištvo, ki ustreza vašemu prostoru, izraža vaš slog in omogoča rabo, ki vam najbolj ustreza, je izhodišče za ureditev vaše "vrtne dnevne sobe".

V današnjem času ni več dovolj, da na balkon ali teraso umestimo belo plastično vrtno garnituro z nekaj razmajanimi stoli. Sodobni zunanji bivalni prostori morajo biti opremljeni prav tako premišljeno in estetsko kot notranji. Bo vaš prostor namenjen sproščenemu uživanju ob kozarčku sangrije in prasketajočem kurišču, ali bo podaljšek in konglomerat vaše kuhinje in jedilnice, kjer bo kraljeval žar?

Če imate dovolj prostora, svoj zunanji kotiček opremite s celotno vrtno ali lounge garnituro, ki bo ustvarila prijetno atmosfero, hkrati pa bo poskrbela tudi za udobje. Če nimate toliko prostora, pa temeljito premislite o posameznih kosih vrtnega pohištva.

Udobje gradite s tekstilnimi elementi

Foto: Lesnina XXXL V ustvarjanju zunanjih oaz miru in užitka je že nekaj let ključni element tekstil, namenjen zunanji uporabi. Zunanje preproge opredelijo, začrtajo prostor – tako kot v dnevni sobi. So sidro, okoli katerega razpostavimo vrtno pohištvo, in tako v odprtem vrtu pričaramo občutek udobja in zamejimo prostor, namenjen druženju. Zaščitite lahko talno oblogo in ponudite svojim bosim nogam mehak in prijeten korak. Še posebej je zunanja preproga dobrodošla na balkonu ali terasi, kjer se še poudari videz zunanje dnevne sobe. Poleg tega bodo preproge za teraso olajšale vaše hitre izhode, ne bo se vam namreč treba preobuvati vsakič, ko se boste želeli nadihati svežega zraka ali se ohladiti na prostem.

Blazine pa so odličen način, kako vnesemo barvne in teksturne poudarke ter hkrati poskrbimo za dodano udobje. Blazine za vrtne stole bodo vsak vrtni stol, pa naj bo iz kovine, lesa ali plastike, naredile še bolj udoben, to pa ni edina prednost, ki jo prinašajo. Poleg tega, da bodo blazine za vrtne stole poskrbele za udobje in mehkobo ob posedanju, kakovostne blazine za ležalnike pa navadni vrtni ležalnik spremenile skoraj v udobno posteljo, bodo vrtne blazine tudi zaščitile vrtno pohištvo pred bledenjem zaradi sonca in drugimi posledicami vremenskih razmer. Nenazadnje pa so prav blazine za vrtno pohištvo lahko pika na i za stilsko urejanje terase ali balkona.

Za nadstreške, pergole in vrtne ute

Foto: Lesnina XXXL Topli dnevi se prelevijo v lenobne večere in prijetne noči, zakaj ne bi izkoristili dneva in ga v celoti preživeli v svojem zunanjem kotičku? Za zasebnost ob pitju jutranje kave na balkonu uporabite zunanje zavese. Pričarale bodo eleganten ambient, vas zaščitile pred pogledi in premočnim soncem ter hkrati prepuščale osvežilni vetrič. Dobrodošle so tudi na pergolah in terasah, ko jih zagrnete, zaščitite vrtno pohištvo pred bledenjem, ki ga povzroča sonce, ščitijo pa tudi pred rahlim dežjem in zmanjšajo nabiranje cvetnega prahu na vrtnem pohištvu.

Ko se dan prevesi v večer, se vam ni treba umakniti v notranjost, če si svoj zunanji kotiček primerno osvetlite. Zunanja svetila bodo poskrbela za prijetno vzdušje, ki lahko traja pozno v noč. Glede na svoje potrebe in prostor izbirajte med stenskimi, stropnimi in stoječimi svetili. S kombinacijami, ki jih omogočajo, bodo vaše noči na prostem še prijetnejše. Ali pa ustvarite pravo svetlobno pokrajino s tem, da umestite solarne svetilke med cvetlice, ob vrtni poti ali okoli vodnega elementa.

Zajtrk, kosilo in večerja al fresco

Foto: Lesnina XXXL Ste opazili, da je hrana okusnejša v prijetnem ambientu? Le kaj je lahko prijetneje kot uživati v vašem zunanjem kotičku, urejenem, kot vam najbolj ustreza, kjer se lahko sprostite in si napolnite baterije? Da bodo vaš vrt, terasa ali balkon postali tudi prava destinacija za uživanje v gurmanskih doživetjih, pa razmislite o prostoru za kuhanje. Vendar to ne pomeni, da si morate omisliti celotno letno kuhinjo, svoj zunanji kotiček lahko opremite tako razkošno ali tako asketsko, kot vam ustreza. Pa vendar, brez žara skoraj ne gre. Žari so na voljo v tako širokem naboru velikosti in izvedb, da si vsak lahko omisli svojega. Ker uporabljajo različne vire energije in nudijo različne možnosti priprave hrane, omogočajo, da z njimi izrazite svoj specifični slog kulinaričnega ustvarjanja. Lahko izbirate med plinskimi in tistimi na oglje, v zadnjem času so vse bolj priljubljeni tudi keramični žari. Tudi če je vaš zunanji kotiček balkon v večstanovanjski stavbi, si lahko pričarate okus poletja z namiznim žarom.