Kaj morate vedeti pred nakupom toplotne črpalke?

Zima se počasi poslavlja in z njo tudi stroški ogrevanja, ki so v hladnih mesecih bremenili gospodinjstva. Se vam je letos zdelo, da so računi previsoki? Ste imeli preveč skrbi s peleti, drvmi ali dragim plinom? Zdaj, ko lahko objektivno ocenite, koliko ste porabili za ogrevanje, je pravi trenutek, da razmislite o dolgoročni rešitvi, ki bo učinkovita, cenovno ugodna in okolju prijazna.

Najpogostejša izbira novogradenj in tudi številnih, ki se odločijo za prenovo ogrevalnega sistema, je toplotna črpalka. Ne predstavlja le odločitve za nižje stroške v prihodnosti, temveč tudi za večje udobje in brezskrbnost. Ker gre za ogrevalni sistem, ki ga boste uporabljali desetletja, je pomembno, da izberete rešitev, prilagojeno vašemu domu in potrebam.

Na trgu je veliko ponudnikov, vendar vsi ne zagotavljajo enake kakovosti, strokovne vgradnje in dolgoročne podpore. Pred končno odločitvijo zato preverite: ali gre za uveljavljenega izvajalca z dolgoletnimi izkušnjami,

ali ponujajo preverjene in certificirane toplotne črpalke priznanih proizvajalcev,

ali zagotavljajo usposobljene monterje, ki poskrbijo za pravilno namestitev in nastavitev delovanja,

ali imajo odziven servis, rezervne dele in podporo celoten čas delovanja naprave,

ali vam lahko pomagajo pri ureditvi dokumentacije za Eko sklad in druge finančne spodbude.

Napačna izbira lahko pomeni višje obratovalne stroške, krajšo življenjsko dobo naprave in zaplete pri servisu.

Pri podjetju Atlas strankam pomagajo s temeljito individualno energijsko in finančno analizo ter predlagajo najboljšo rešitev za njihov dom. Ponujajo tudi zanesljivo podporo in servis po nakupu, kar dokazujejo odlične ocene uporabnikov.

Foto: Atlas trading d.o.o.

Toplotna črpalka zrak-voda ali zemlja-voda – katera je boljša izbira?

Odgovor je odvisen od več dejavnikov, kot so razpoložljiv prostor, proračun in učinkovitost sistema.

Obe vrsti toplotnih črpalk delujeta po podobnem principu: črpata toploto iz okolja, dvigneta njeno temperaturo in jo preneseta v sistem centralnega ogrevanja. Glavna razlika med njima je v viru toplote, in sicer toplotna črpalka zrak-voda absorbira toploto iz zunanjega zraka, toplotna črpalka zemlja-voda pa jo črpa iz zemlje prek podzemnih cevi, napolnjenih s tekočino, ki absorbira toploto iz tal.

Izberite rešitev po meri svojega doma

Toplotna črpalka zrak-voda je odlična izbira za objekte, kjer ni možnosti vrtanja vrtin ali polaganja zemeljskih kolektorjev. Njena prednost je preprosta in hitra montaža, saj ne zahteva gradbenih posegov. V zimskem času se njena učinkovitost zmanjša pri nizkih temperaturah ali visoki zračni vlagi, saj deluje glede na temperaturo zunanjega zraka.

Geotermalna toplotna črpalka pa izkorišča stabilno toploto zemlje, kar omogoča visoko učinkovitost skozi vse leto, ne glede na vremenske razmere. Ker se temperatura tal bistveno manj spreminja kot temperatura zraka, zagotavlja zanesljivejše in energetsko učinkovitejše ogrevanje, tudi v najhladnejših dneh. Za njeno delovanje je potrebno vrtanje geosonde ali polaganje horizontalnega kolektorja, kar zahteva nekoliko večji poseg v okolico objekta.

Več o najboljši rešitvi za vaše potrebe preberite tukaj:

Ob nakupu toplotne črpalke bodite pozorni na tehnične specifikacije, kot sta toplotna moč in energijska učinkovitost (COP, SCOP).

Toplotna moč

Označuje količino toplote, ki jo naprava lahko proizvede za ogrevanje vašega doma. Izražena je v kilovatih (kW) in predstavlja ključni podatek pri izbiri ustrezne toplotne črpalke glede na potrebe vašega objekta.

Pomembno je, da toplotna črpalka zagotavlja zadostno toplotno moč za udobno ogrevanje vašega doma, hkrati pa ni predimenzionirana, saj bi to lahko povzročilo neučinkovito delovanje in višje obratovalne stroške.

Energijska učinkovitost (COP, SCOP)

Koeficient zmogljivosti (COP) in sezonski koeficient zmogljivosti (SCOP) sta kazalnika učinkovitosti toplotnih črpalk. COP prikazuje razmerje med proizvedeno toploto in porabljeno elektriko v določenem trenutku – višja vrednost pomeni večjo učinkovitost (npr. COP 4 pomeni, da 1 kW elektrike ustvari 4 kW toplote). SCOP ocenjuje učinkovitost skozi celotno ogrevalno sezono. Višji SCOP pomeni večje prihranke in nižje stroške. Na primer, toplotna črpalka Thermia Atlas dosega SCOP 6,15, kar pomeni, da iz enega kilovata elektrike povprečno ustvari 6,15 kilovata toplote letno.

Za natančno določitev potrebne toplotne moči vaše toplotne črpalke je priporočljivo posvetovanje s strokovnjakom , ki bo upošteval specifične lastnosti vašega objekta in vaše ogrevalne potrebe.

Zakaj je pomembno pravočasno načrtovanje?

Ne glede na to, ali gradite novo hišo, prenavljate staro ali pa zgolj menjate sistem ogrevanja, morate pravočasno začeti iskati rešitve za ogrevanje in hlajenje. Predvsem pri geotermalnih toplotnih črpalkah je postopek dolgotrajnejši, saj vključuje vrtanje in pridobivanje ustreznih dovoljenj, česar ni mogoče urediti tik pred začetkom kurilne sezone.

Odločitev o izbiri sistema ogrevanja naj ne bo prepuščena zadnjemu trenutku ali celo koncu gradnje. Gre za naložbo, ki bo vplivala na kakovost bivanja še vrsto let, morda celo na naslednje generacije, zato si je treba vzeti dovolj časa za temeljito analizo in premišljeno načrtovanje. Pravilna odločitev ne pomeni le izbire najučinkovitejšega sistema, temveč tudi dolgoročno optimizacijo stroškov in energetske učinkovitosti.

Foto: Atlas trading d.o.o.

Ker je ponudba na trgu izjemno pestra, je pomembno, da se seznanite z različnimi možnostmi. Pred izbiro se pozanimajte o prednostih in pomanjkljivostih posameznih tipov toplotnih črpalk.

Pri izbiri so vam lahko v precejšnjo pomoč strokovnjaki, ki opravijo energijsko in finančno analizo, ta pa služi kot osnova za izračun optimalne rešitve. Ne gre le za trenutno odločitev, temveč za dolgoročno rešitev, ki bo vplivala na energetsko učinkovitost, udobje bivanja in stroške vzdrževanja v prihodnjih desetletjih.

Pravočasna odločitev vam omogoča tudi lažje finančno načrtovanje, saj lahko izkoristite subvencije in druge ugodnosti, ki jih ponujajo različni razpisi.







Ker toplotne črpalke omogočajo učinkovito rabo energije in obnovljivih energijskih virov, ste pri odločitvi zanje upravičeni do finančnih spodbud Eko sklada, ki vam lahko močno olajšajo nakup. Najvišja je subvencija za nakup geotermalnih toplotnih črpalk, ki lahko znaša tudi do šest tisoč evrov. Prihranite si skrbi in izberite ponudnika , ki bo za vas uredil vso potrebno dokumentacijo za vlogo.

Podpora po nakupu in zanesljiv servis

Nakup in montaža toplotne črpalke sta prva koraka k učinkovitemu in brezskrbnemu ogrevanju doma. Da bi sistem deloval optimalno v celotni življenjski dobi, sta pomembna tudi zanesljiva podpora po nakupu in dostopen servis.

Kakovosten ponudnik toplotnih črpalk vam mora zagotoviti hiter in strokoven servis, ki vključuje tako redne preglede kot hitro odpravljanje morebitnih težav. Pomembno je tudi, da ima ponudnik zagotovljene rezervne dele in usposobljene serviserje, ki ogrevalni sistem poznajo in lahko poskrbijo za hitro intervencijo.

Foto: Atlas trading d.o.o.

Podjetje Atlas denimo ponuja tudi možnost podpore na daljavo prek aplikacije, s katero lahko brez obiska pri vas preverijo delovanje sistema in odpravijo manjše težave, še preden bi vplivale na učinkovitost ogrevanja.