Glavni trendi oblikovanja vhodnih vrat v 2024

Minimalizem postaja zimzelena novost

Poravnanost linij v kombinaciji aluminija in elegantnega prekrivnega stekla. Foto: Pirnar

Minimalistična vhodna vrata so že nekaj let stalnica v oblikovalskih trendih stavbnega pohištva. Čistost površin, kjer so vsi elementi potopljeni v enotno ravnino brez odvečnih robov in okvirjev, ustvarja navdihujoč sodoben videz. Poudarja brezčasno eleganco, brez katere si modernega doma ne moremo več predstavljati. Minimalistična vrata se najlepše podajo k elegantnemu prekrivnemu steklu v sijaj ali mat izvedbi. Veliko k tovrstnemu videzu pripomorejo tudi skrita nasadila in nevtralni barvni toni vratnega krila, ki ustvarijo funkcionalno in harmonično estetiko.

Vrnitev k naravnim zemeljskim vzorcem

Pirnarjeva vhodna vrata, oblečena v trendovski dekor iz kortena. Foto: Pirnar

V letu 2024 se k videzu vhodnih vrat vračajo tople naravne barve, kot sta terracotta in gorčično rumena, ki nas spominjata na zemeljske vzorce. Od odtenkov barve zemlje, sonca in jeseni. Prav tako ostajajo letošnji trend vrata, ki jih lahko oblečemo v dekor kortena ali betona. Korten je priljubljen tudi pri oblikovanju vrtnih okraskov, kjer z rjastokovinsko obdelavo dosežemo urban, a hkrati izrazito topel, zemeljski videz. Beton sicer dojemamo kot hladen, a njegova imitacija na vratih ustvarja prefinjeno estetiko, ki je hkrati topla in vabljiva. S tovrstnim trendom boste estetsko povezali dom z zeleno okolico vaše zunanjosti.

Več naravne svetlobe

Velike površine z obsvetlobami vnesejo v hišo več naravne svetlobe. Foto: Pirnar

Vsakdo si želi v svoj dom vnesti čim več naravne svetlobe in ta priljubljeni trend ostaja tudi v letu 2024. To lahko dosežemo že z izbiro primerne lokacije, ki sama po sebi zagotavlja svetlobo, ali z vrati, da ustvarimo tesnejšo vizualno povezavo z naravo in eksterierjem. Tako se marsikdo odloči za drsne vhode z večjimi steklenimi površinami, ki delujejo scensko in omogočajo razkošnejši razgled iz hiše v zunanjost. Če nimate te možnosti, lahko več naravne svetlobe v dom vnesete z obsvetlobo ali nadsvetlobo na vhodnih vratih. Predprostor oziroma večja avla bo zaživela v povsem novi zgodbi, bivanje pa bo postalo še udobnejše in prijetnejše.

Velika vrata, ki se odpirajo v večji prostor

Dvokrilna vhodna vrata se veličastno odpirajo v večji predprostor ali mogočno avlo. Foto: Pirnar

V zadnjih letih arhitekturni trendi stremijo k odpiranju prostorov, pri čemer sodobna vrata nadstandardnih dimenzij hišam vdihnejo mogočnost, prostornost in brezčasno eleganco. Obenem zmanjšujejo občutek utesnjenosti in zaprtosti ter domu dajejo pridih svobode. Poleg dvokrilnih vhodnih vrat vedno več zanimanja žanjejo pivot vrata, ki z gladkim, vrtljivim odpiranjem po vertikalni osi oplemenitijo vhod v hišo. Zaradi neobičajnega položaja nasadil na zgornjem in spodnjem delu vrat omogočajo izdelavo izjemnih dimenzij tako v višino kot širino. Še posebej radi pivot vrata uporabljajo na toplih trgih Azije in arabskega sveta.

Pametni dom, pametna vhodna vrata

Za določanje barve in jakosti osvetlitve lahko uporabite mobilno aplikacijo Pirnar. Foto: Pirnar

Uporaba tehnologij in avtomatizacije se bo v prihodnjih letih še povečala, saj bodo za lastnike hiš na voljo še bolj sofisticirane pametne rešitve. Pametne ključavnice, samodejna potezala in vgrajeni zasloni na vhodih bodo še naprej revolucionirali uporabo vrat. Pametna vhodna vrata odgovarjajo na potrebe po udobju, varnosti in personalizaciji. Ne glede na to, ali se odpirajo s tipkovnico, prstnim odtisom ali glasovnim ukazom, so pametna vrata del prihodnosti.

Že zdaj lahko z mobilnimi aplikacijami odklepate vrata na daljavo, kjerkoli na svetu ste, spremljate aktivnosti beleženja odpiranja vrat, časovno določate, kdo lahko kdaj vstopa v vaše domovanje ali s pametno osvetlitvijo ustvarite čaroben vhod v vašo hišo.

