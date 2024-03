Ali poznate najnaprednejše tehnologije hladilnikov?

Prostoren in dobro organiziran hladilnik je nepogrešljiv del vsake kuhinje, saj omogoča optimalno shranjevanje živil in ohranjanje njihove svežine ter kakovosti. Pri izbiri novega hladilnika potrošniki stavijo na energetsko učinkovite, pametne in okolju prijazne naprave. Poleg trajnostnega vidika in povezljivosti je ena od prednosti najnovejših hladilnikov tudi prilagodljivost posameznih razdelkov, kar uporabnikom omogoča, da prostor za zamrzovanje preklopijo v prostor za hlajenje in obratno. Obstaja več načinov, kako kar najbolje izkoristiti hladilne naprave, pri čemer veliko vlogo igrajo najnaprednejše tehnologije.

Prostornost in dobra organiziranost hladilnika bosta olajšali pripravo obrokov. Foto: Hisense

Prilagodljivost zamrzovalnega dela in polic

Na trgu so na voljo različne vrste hladilnikov, od prostostoječih, side-by-side modelov, do dvo- ali štirivratnih modelov ter takšnih z zamrzovalnikom. Izbira modela je odvisna od vašega načina življenja, števila članov gospodinjstva in prostorskih zmožnosti. Pri pripravi družinskega srečanja ali zabave se lahko hitro zgodi, da je hladilnik premajhen. Da se to ne bi več zgodilo, so pri blagovni znamki Hisense razvili hladilnik Hisense RQ760N4IFE iz serije Pureflat, ki združuje vrhunsko tehnologijo, eleganten dizajn in vrsto funkcij, ki bodo olajšale vsakodnevne kulinarične podvige. Gre za model s štirimi vrati, pri katerem je zamrzovalni del nameščen pod hladilnim. Hladilnik omogoča, da spodnji desni predel zamrzovalnika preprosto spremenite iz hladilnika v zamrzovalnik z nastavitvijo temperature od –18 do 5 stopinj Celzija.

Hladilnik Hisense RQ760N4IFE ima štiri vrata in zamrzovalni del pod hladilnim. Foto: Hisense

Upravljanje hladilnika na daljavo

Sodobne hladilne naprave uporabnikom omogočajo povezljivost in upravljanje na daljavo. Hladilnik Hisense lahko ob nakupu povežete s pametno platformo ConnectLife in nato enostavno spremljate in nastavljate temperaturo hlajenja. Pametni hladilnik lahko analizira čas odpiranja vrat glede na uporabo ter opozori v primeru, da bi vrata ostala odprta. Če hladilnik zazna težavo, bo prikazal podrobne informacije in uporabniku omogočil, da te informacije posreduje službi za pomoč uporabnikom, da bo težava odpravljena hitreje in učinkoviteje.

Podaljšana garancija do pet let

Blagovna znamka Hisense uporabnikom ponuja podaljšano garancijo, s katero zagotavljajo, da bodo gospodinjski aparati služili dolgo in dobro. Vse, kar morate storiti, je, da v roku 60 dni od prejema aparata, hladilnik registrirate in tako dveletno garancijo podaljšate za tri leta. Jamstveni list za pet let garancije boste prejeli v e-nabiralnik. Hisense hladilniki imajo vgrajeno zanesljivo inverter tehnologijo in se ponašajo z desetletno garancijo na inverter kompresor.

Pregled shranjenih živil in uporabni recepti

Med nakupovanjem se vam je najbrž že zgodilo, da ste potrebovali informacijo o vsebini hladilnika, doma pa ni bilo nikogar, ki bi ga lahko vprašali. Hladilnik Hisense uporabniku omogoča, da na zaslonu na dotik, nameščenem na vratih naprave, ustvari nakupovalni seznam, ki se bo samodejno sinhroniziral na mobilni telefon. Druga uporabna funkcija je popis živil, s katerim lahko uporabnik na seznam doda živila, nastavi datum izteka roka uporabnosti ter prejem obvestila, ko se bliža ali poteče rok uporabe.

Antibakterijska zaščita preprečuje rast 99,99 odstotka gliv in bakterij. Foto: Hisense

Antibakterijska zaščita

Pri shranjevanju živil v hladilniku sta na prvem mestu varnost in neoporečnost živil. Da bi zagotovili kar najvišjo stopnjo higiene, so pri blagovni znamki Hisense razvili antibakterijsko zaščito, ki preprečuje rast 99,99 odstotka gliv in bakterij ter zagotavlja boljše higiensko okolje za shranjevanje živil. Tehnologija trojnega hlajenja neodvisno uravnava temperaturo in vlažnost v treh oddelkih, kar zagotavlja, da se vonjave iz hladilnika in zamrzovalnika ne mešajo.

Pregled receptov, oglasna deska in fotoalbum na vratih hladilnika Velik 21-palčni zaslon na vratih hladilnika Hisense omogoča pošiljanje in prejemanje sporočil z mobilnega telefona ter novosti, kot so souporaba zaslona in pregled zbirke 151 receptov, ki olajšajo odločanje, ko zmanjka idej, kaj skuhati za večerjo. Zaslon lahko izkoristite za deljenje svojih najljubših fotografij, puščanje zapiskov za družinske člane in zrcaljenje zaslona mobilnega telefona na zaslonu hladilnika. To pomeni, da lahko hkrati kuhate in gledate tekmo ali priljubljeno oddajo.



Enaindvajsetpalčni zaslon na vratih omogoča številne uporabne funkcije. Foto: Hisense

