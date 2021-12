Veste, kaj jeste? Čokolado ali le njen nadomestek?

Police trgovin so v prazničnih dneh polne številnih sladkih figuric. A še preden z njimi napolnite nakupovalno košaro in razveselite svoje otroke, preverite, ali je v njih zares čokolada ali le čokoladni nadomestek. Zveza potrošnikov vam svetuje, kako.

Preden kupite čokoladno figurico, preberite seznam sestavin. Ta vam bo razkril, da so med čokoladnimi figuricami velike razlike. Če je slaščica poimenovana kakavov izdelek, sladkorna ploščica ali mlečni čokoladni nadomestek, ne vsebuje sestavin, ki so značilne za čokolado. Med njimi na primer ne boste našli kakavovega masla in kakavove mase, temveč rastlinske maščobe (npr. palmovo) in majhen odstotek kakava v prahu.

MLEČNA ČOKOLADA



Sestavine: sladkor, polno mleko v prahu min. 18 %, kakavovo maslo, kakavova masa, laktoza, emulgator: sojin lecitin, naravne arome. Kakavovi delci: min. 30 %.

Sestavine: sladkor, polno mleko v prahu min. 18 %, kakavovo maslo, kakavova masa, laktoza, emulgator: sojin lecitin, naravne arome. Kakavovi delci: min. 30 %. KAKAVOVA FIGURA



Sestavine: sladkor, rastlinska maščoba (palmina), kakav v prahu min. 5 %, sirotka v prahu min. 7 %, emulgator: sojin lecitin, arome.

Zveza potrošnikov Slovenije zato svetuje naslednje:

Če je ime izdelka kakavov izdelek, sladkorna ploščica ali mlečni čokoladni nadomestek, je izdelek nadomestek čokolade. Branje seznama sestavin pa razkrije tudi resnično sestavo izdelka. V izdelkih, ki niso čokolada, so na začetku seznama sestavin sladkor, rastlinska maščoba in sirotka ali posneto mleko v prahu. Sledi odstotek kakava v prahu, v našem primeru nečokoladne figure pet odstotkov kakava v prahu. Tudi cena je običajno nižja in tokrat žal tudi odraža kakovost. Namesto kakavovih raje izberite bolj kakovostne izdelke iz čokolade s čim večjim deležem kakavovih delov.

