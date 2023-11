Ste že bili na obisku pri tistem pravem Božičku iz Laponske? Letos vas lahko tja popeljeta STOP SHOP in Hitradio Center. Najbolj božični družini v Sloveniji bodo namreč podelili neverjetno nagrado, in sicer potovanje na Laponsko , kjer bodo lahko spoznali Božička in ustvarili najlepše božične spomine.

Kako lahko sodelujete?

Foto: Shutterstock

STOP SHOP in Hitradio Center te dni iščeta najbolj božično družino v Sloveniji. In kakšen je kriterij? Vprašajte se:

Ali mislite, da ste najbolj božična družina v Sloveniji?

Ali postavite jelko že septembra?

Ali imate polno klet okraskov vseh vrst?

Ali ima vsak družinski član vsaj osem različnih božičnih puloverjev?

Če ste na vsa ta vprašanja odgovorili pritrdilno, potem je vaša družina vsekakor primeren kandidat za izbor. Izpolnite prijavnico na spletni strani Hitradia Center in skupaj s svojo družino napišite pismo Božičku, v katerem mu zaupajte, zakaj si ravno vi zaslužite srečanje z njim.

Pohitite s prijavo za najbolj božično nagradno igro

Še razmišljate o prijavi? V nagradno igro se lahko prijavi vsaka družina, ki zase čuti, da ima v svojem srcu in domu res posebno božično vzdušje ter vsako leto komaj čaka na božič. Zato s prijavo nikar ne čakajte. Prijave potekajo le še do 30. novembra.

Foto: Shutterstock

Izmed vseh prijavljenih bosta organizatorja nagradne igre STOP SHOP in Hitradio Center izbrala eno družino, ki jo bodo pošteno presenetili in bogato nagradili s potovanjem na Laponsko. Nagrajenca bodo razglasili 1. decembra v živo na Hitradiu Center.

Obisk Božičkove domače vasi

Odhod na Božičkov Meet&Greet bo že v petek, 15. decembra, na Laponsko pa se bo skupaj z nagrajeno družino odpravila tudi ekipa Hitradia Center in tako tudi vsem ostalim omogočila vpogled v Božičkovo domačo vas.

V času obiska v Božičkovi vasi, ki bo trajal kar tri dni, boste imeli priložnost ustvariti trajne spomine in doživeti pravo čarobnost božičnega časa. Vsa družina bo lahko uživala v snežnih dogodivščinah, obisku Božičkove delavnice in se pogrela ob ognju z edinstvenim pogledom na severne luči in severni sij.

Foto: Shutterstock

Pod jelko STOP SHOP se skriva še več daril

Izlet na Laponsko pa ni vse, kar v tem predprazničnem času podarja STOP SHOP. Pod njihovim prazničnim drevescem se nabira vse več daril, za katere že komaj čakajo, da jih razdelijo med srečne nagrajence nagradne igre.

Vse, kar morate storiti, je, da izpolnite obrazec in oddate svoje božično pismo. Z malo sreče bo eno izmed čarobnih daril vaše.

Kam letos po decembrska darila?

Predpraznični čas v temne popoldneve vnaša veselje, pričakovanje in prijetna druženja s prijatelji ter družino. Bleščice, lučke in pisane barve nas spremljajo na vsakem koraku, tako doma kot zunaj. Začutite jih tudi vi in obiščite STOP SHOP nakupovalne centre, ki se nahajajo v kar 14 mestih po vsej Sloveniji. V bogati ponudbi trgovin in nakupovalnih centrov STOP SHOP boste našli darila za vsakogar.

Foto: STOP SHOP

Zaradi ogromnega asortimana izdelkov, ki jih najdete na policah trgovin v STOP SHOP nakupovalnih centrih, so ti odlična izbira tudi za predbožične in praznične nakupe. Partnerjevo najljubšo čokolado, pulover za dedka, skiro za sina, družabno igro za hčerko, darilni kozmetični set za prijateljico, tople rokavice za babico, povodec za hišnega ljubljenčka … Vse to in še več boste našli v trgovinah nakupovalnega centra STOP SHOP.

Velika prednost nakupovalnih centrov STOP SHOP je zagotovo tudi dobra dostopnost in veliko brezplačnih parkirišč. Poleg tega je vse na enem mestu, kar pomeni, da boste ob nakupu prazničnih daril v nakupovalni centrih STOP SHOP privarčevali čas in denar.

Uživajte v predprazničnih nakupih in se prepustite čarobnosti!