Praznični mesec v znamenju odpiranja src. Supernova deli ljubezen.

Mesec december v Supernovi poteka v znamenju srčnosti, deljenja ljubezni in medsebojne pomoči. V sklopu projekta Božiček za en dan je Supernova izbranim družinam podelila donacijo v vrednosti 5.000 evrov, na spletu pa ves december pripravlja razvedrilne vsebine z nagradnim skladom več kot 7.000 evrov ter lepe misli in nasvete o tem, kako pomagati bližnjim in tudi tistim, ki jih ne poznamo.

December ni samo čas odpiranja daril. Je tudi čas, ko odpiramo srca in pomagamo drugim.

Leto, ki se počasi izteka, za marsikoga ni bilo enostavno. Ko spoznamo ganljive zgodbe družin, njihove finančne, socialne in tudi psihološke stiske, je prav, da odgovorimo z dejanjem in POMAGAMO. Kako to lahko storimo? Štejejo tudi majhna dejanja.

Ko vas razjezi neznanec, se ustavite, vdihnite ter mu namesto z jezo odgovorite z nasmehom in prijaznim voščilom: "Lepe praznike! Naj nas vodi ljubezen."

V naša življenja vsakodnevno vstopajo neznanci. Zakaj ne bi pripravili drobnega darila za poštarja, čistilko v bloku, vratarja v službi, smetarje, prodajalko v bližnjem kiosku, brezdomca na vogalu ulice ...?

Vam je zasnežilo avto? Poleg svojega očistite še sosednjega! Morda vam lahko priskočijo na pomoč otroci in iz tega naredite igro.

Ste že kdaj plačali vstopnino, kavo, gorivo ... za osebo, ki je stala v vrsti pred ali za vami? Popolnemu neznancu lahko s tem polepšate dan in morda tudi praznike.

Veste, da je nekdo v finančni stiski in želite pomagati, a se ne izpostavljati? Nekomu lahko polepšate praznike in vlijete zaupanje v dobro ljudi že s tem, da jim poravnate naročnino na priljubljeno revijo, ki jo nato dobijo v nabiralnik.

Namen takih dejanj ni le obdarovanje, temveč tudi ustvarjanje kolektivne zavesti, da je svet lep, da so ljudje dobri in da nam je mar za drugega. Z obdarovanjem osrečimo prejemnika ne le z darilom, temveč tudi z vlivanjem zaupanja v dobro.

Supernova bo polepšala praznike 20 socialno ogroženim družinam.

Skupina Supernova se je odločila, da s srčno gesto vsaj nekoliko polepša praznike izbranim družinam, ki v teh časih najtežje shajajo. V sodelovanju z Zavodom 364, ki že več let organizira neprofitni projekt Božiček za en dan, so v Supernovi obdarili 20 izbranih družin iz različnih slovenskih regij. Vsaka družina je prejela Darilno kartico Supernova v vrednosti 250 evrov, ki bo poskrbela za praznično obloženo mizo ter za darilca, ki si jih družinski člani že dolgo želijo, pa si jih morda do danes niso mogli privoščiti. V Supernovi se zavedajo, da njihova gesta ne bo spremenila življenj, vendar verjamejo, da bodo vsaj za trenutek pomagali razbremeniti skrbi in omogočili, da bodo praznični dnevi lepši za vse.

Prazniki so tu. Naj bo to tudi čas za razvedrilo, zabavo in SUPER nagrade.

Prazniki so čas za družino, zabavo in razvedrilo, ki je lahko še toliko slajše, če prinaša nagrade. Preberite praznično izdajo revije SuperStyle, v katerem lahko poiščete navdih za praznično vzdušje (moda, kulinarika, vse za dom, razvedrilo) ter pobližje spoznate zvezdo z naslovnice - Nušo Lesar. Revija je na voljo v treh vsebinskih različicah glede na regije, kjer je Supernova: osrednjeslovenska in gorenjska regija, primorska z Obalo, podravska, koroška in savinjska ter posavska in jugovzhodna Slovenija.

Obiščite spletne strani Supernove, kjer so za vas pripravili dve zabavni in zanimivi spletni nagradni igri – Prepoznaj svojo Supernovo (nagradni sklad 2.000 evrov) in Srčna Supernova (nagradni sklad 2.400 evrov) – v katerih se lahko potegujete za popolno darilo zase ali za najbližje – Darilno kartico Supernova.

Supernova deli ljubezen tudi na svojem profilu Instagram, kjer objavlja pozitivne ter ljubeznive misli, ki ogrejejo dan. Tukaj lahko z malo sreče osvojite personalizirano e-Darilno kartico, ki nosi sporočilo ljubezni. Na svojih treh profilih Facebook pa deli mini ideje in nasvete, kako enostavno in brezplačno pomagati, da bodo prazniki lepi čim večjemu krogu ljudi. Skratka, skupaj delimo ljubezen na vsakem koraku.

Darilna kartica Supernova - ko zmanjka idej za darila ali ko želite obdariti tiste, ki jih ne morete obiskati. Odlično darilo, s katerim lahko delite ljubezen.

Pridružite se Božičku, ki že pridno naroča prek spleta. V spletni trgovini izberite personalizirano Darilno kartico Supernova in s popolnim darilom prebudite prisrčne spomine z najdražjimi. Božični izlet, družinska božična večerja, silvestrovanje … poiščite fotografije z najbolj iskrivimi trenutki in jih prenesite na Darilno kartico Supernova. Da bodo prazniki zares nekaj posebnega, vam Supernova podarja BREZPLAČNO storitev personalizacije. Izkoristite priložnost, polepšajte praznike z osebnim darilom. Pa brez skrbi – lepo presenečenje lahko naročite tudi v zadnji minuti, saj vam je na voljo e-Darilna kartica.

Darilna kartica Supernova je del največje verige nakupovalnih centrov v Sloveniji, unovčljiva v 15 nakupovalnih centrih Supernova po Sloveniji.

Skupaj DELIMO LJUBEZEN

Čas je, da prebudimo srčnost, delimo srečo in pomagamo pomoči potrebnim ljudem. Prihajajo najbolj čudoviti prazniki v letu. Pokažimo, da so prazniki lahko čarobni, polni ljubezni ter da se želje lahko uresničijo.

Uživajte v utripu praznikov in delite ljubezen s tistimi, ki so najbližje vašemu srcu. Supernova vam v prihajajočem letu 2021 želi polno zdravja, sreče in srčne topline!

