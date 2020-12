Kako je videti najbolj čaroben mesec v knežjem mestu?

Oglasno sporočilo

Foto: Magični spomini

Navkljub težkim koronavirusnim časom smo na Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje v decembru poskrbeli za nekaj prazničnega vzdušja. Tako kot v drugih mestih doma in po svetu je cel mesec mestne ulice, trge in pročelja mestnih stavb razsvetljevala praznična razsvetljava, ki je ustvarila vzdušje, primerno za najbolj čaroben mesec v letu.

Zaradi epidemiološke slike letos dogodkov na prostem, ki so v zadnjih letih postali tradicija, nismo pripravljali, a smo ljudem vseeno ponudili dogajanje, tokrat na spletu in družbenih omrežjih. Na Facebook strani Visit Celje in Pravljično Celje, spletni strani Visit Celje ter YouTube kanalu Visit Celje smo z lokalno medijsko in produkcijsko hišo Almedia pripravili serijo videoposnetkov, v katerih smo osvetlili različne celjske lokacije, predstavili glasbene talente dijakov celjskih srednjih šol, za otroke pripravili branje pravljic, druženje s pravljičnimi vilami in dobrimi možmi …

Na Krekov trg smo postavili vodno-svetlobno zaveso kot del praznične krasitve in osvetlitve. Uporabljali smo jo kot vodno simfonijo.

Foto: Magični spomini

Za praznično vzdušje smo skrbeli s pomočjo ozvočenja na celjskih ulicah. Po zvočnikih smo predvajali ambientalno glasbo in nekatere od že posnetih vsebin.

Poudarek smo zaradi znanih okoliščin in ukrepov dali na praznično krasitev mesta. Na Krekovem trgu, pred Knežjim dvorcem, Pokrajinskim muzejem Celje, pri fontani pri kinu Metropol, pri Marijinem znamenju na Glavnem trgu in na Starem gradu Celje smo praznično vzdušje ustvarili z video projekcijami. Zvezdno nebo sije od Glavnega trga preko Stanetove in do Lilekove ulice. Tudi Muzejski trg je zaradi praznične razsvetljave še lepši. Osvetlili smo drevesa, na zgornjem zunanjem hodniku Pokrajinskega muzeja Celje namestili zelene, nesvetleče girlande, oboke pa osvetlili. Lik zvezde je sijal na Stanetovi ulici, lik smreke z medvedkom pa na Glavnem trgu pred Paviljonom za prezentacijo arheologije oziroma Turistično informacijskim centrom. Pred kinom Metropol smo postavili svetlobni lik kočije. Letošnja novost so šopki iz smrečja, ki smo jih namestili na kandelabre v mestu in so okrašeni z bučkami ter pentljami.

Foto: Monika Škorjanc, Magični spomini

Mesto smo skupaj z Mestno občino Celje okrasili tudi s smrekami. Za krasitev mestnega jedra se je MOC v podjetju Zeleno drevo izposodil 30 »živih« smrek, ki so posajene v lonce in so visoke od 180 do 220 centimetrov. Zavod Celeia Celje jih je v istem podjetju najelo še 25 in smo jih postavili pred gostinske lokale in trgovine ter s tem povečali okrasitev mestnega jedra. Podjetje jih bo spomladi ponovno zasadilo v zemljo. Veseli smo, da bomo tudi na tak način prispevali k ohranjanju dreves in narave. Mesto krasijo tudi smreke, ki so nam jih tako kot prejšnja leta prijazno ponudili občani, za kar se jim lepo zahvaljujemo.

Na Stanetovi, v nekdanji Naši knjigi, je Zavod Celeia Celje okrasil celotno stavbo, v njej pa zasnoval Božičkov kotiček, to je Božičkova dnevna soba z delavnico, ki je ena od letošnjih novosti. S pogledom skozi okno izložbe bodo predvsem otroci lahko videli, kako izgleda Božičkova dnevna soba in delavnica daril.

Foto: Monika Škorjanc, Magični spomini

Foto: Monika Škorjanc, Magični spomini

Druga letošnja novost Pravljičnega Celja sta lanterni, ki stojita pri lekarni na Stanetovi oziroma v stičišču Gubčeve in Prešernove ulice. Okrašeni z nekaterimi celjskimi simboli sta dve od točk za ustvarjanje prazničnih fotografij in spominov.

Okrasili smo tudi Glavni trg in Celjski dom, pri katerem so sodelovali zaposleni Zavoda Celeia Celje. Tako so nastali škrati, ki so svoje mesto našli pri lanternah, Krekovem trgu pred Celjskim domom in pred Hohenwarterjevo hišo na Glavnem trgu.

Foto: Monika Škorjanc, Magični spomini

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje že tradicionalno pripravlja adventni venec, ki krasi mestno jedro na zvezdi v Celju. Letos so prvič zaradi epidemije venec pripravljali sami učitelji in ostali zaposleni brez dijakov. Adventni venec je letos oblikovno zelo bogat z zelenjem navadne smreke iz našega šolskega parka in okrasitvijo v kombinaciji zlate in rdeče.

December je minil tudi v dobrodelni noti. Zavod Celeia Celje in RTA agencija sta v sedmi dobrodelni akciji Za nasmeh v mestu skupaj z več kot 70 uspešnimi gospodarskimi organizacijami in posamezniki iz Celja in okolice zbrali 32.440 evrov. Vse donacije smo pretvorili v darilne bone Dobimo se v mestu, za nakupovanje v poslovnih lokalih v mestnem jedru Celja. Vsak obdarjenec je prejel bone v vrednosti 40 evrov.

Darilne bone bosta posameznikom razdelili dve humanitarni organizaciji; Škofijska Karitas Celje ter Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Celje. Obdarili bodo otroke, družine z več otroki, starejše in posameznike, ki so se zaradi različnih razlogov znašli v stiski.

V preteklih šestih letih smo skupaj zbrali 119.374,97 evrov. Leta 2017 smo dodatno zbrali 6.400 evrov za Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske.

Svoj delček v praznično krasitev mesta so dodali tudi ustvarjalci iz Umetniške četrti Celje, ki so za decembrski in koronski čas pripravili vizualne predstavitve v izložbenih ter v okolici svojih ateljejev na Gosposki ulici oziroma Na okopih. Predstavljali so se: AQ Galerija z razstavo Maše Motoh Sorting Ceremony, Matej Čepin s slikarsko postavitvijo Sprehajalci, Tomaž Črnej s fotografsko serijo Status, Andreja Džakušič z zvočno intervencijo Želje v ozki ulici Na okopih, Jure Cvitan z instalacijo Zaloge, Narcis Kantardžić, Tomaž Milač in Milan Todić s slikarskimi postavitvami v izložbenih oknih svojih ateljejev.