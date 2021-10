Aljoša Bagola: Treba bi bilo pošiljati položnice za sovražni govor na družbenih omrežjih #video

Kreativec, predavatelj, pisatelj, fatalni moški in še kaj. Aljoša Bagola je človek številnih talentov in uspehov ter gost tokratnega pogovora Trendičvek, v katerem je med drugim razkril, katera je njegova najbolj in katera najmanj fatalna lastnost, brez česa ni dobrega marketinga, zakaj zadnje čase "feclja" pri govorjenju, kakšen je recept za srečen zakon ... Spregovoril bo o tem, ali je izraz izgorelost postal izgovor, kaj dovoli svoji hčerki, česar starši njemu niso, kaj je kakovostno lenarjenje in kam vodi sintetična sreča všečkov.

Če kdo zna z besedami in kreativnimi pristopi, potem je to brez dvoma Aljoša Bagola. Je eden najvidnejših ustvarjalcev v slovenskem oglaševanju, za svoje delo je prejel več kot sto nagrad in bil razglašen za slovenskega kreativnega direktorja desetletja. Dolga leta je posel in druge postavljal pred sebe, nato pa se odločil, da potegne črto, in spremenil smer, v katero bo v življenju jadral. V zadnjem času se posveča predavateljstvu in svetovanju o kreativnosti in pisanju.

Na knjižne police je postavil svojo knjižno uspešnico Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke, kmalu pa se ji bo pridružila še ena. In kaj bo bralcu ponudila njegova nova knjiga? "Predvsem spoznanje, da sreča ne sme biti cilj, ampak posledica oz. češnja na vrhu torte naše predanosti, edinstvenosti, poklicanosti in talentu, ki ga uresničujemo na svoji poti," razloži avtor.

Če se še nekaj let nazaj o izgorelosti ni kaj dosti govorilo, vsaj pri nas v Sloveniji in na glas ne, je namreč prav on poskrbel, da so neizrečene stiske dobile svoj prostor med našimi vsakodnevnimi tematikami. Zdaj je postal tudi ambasador prvega nacionalnega programa za duševno zdravje za destigmatizacijo stiske pri mladih "Nisi OK, povej naprej".

Te dni si je Aljoša prislužil še en naziv, in sicer fatalnega moškega, saj je usodno zaznamoval leto 2021. A njemu sta ljuba predvsem dva naziva: da je oče hčerki Sofii in mož priznane igralke igralke Ive Krajnc Bagola. Aljošo smo gostili tudi v našem Trendičveku, kjer nam je med drugim razkril, katera je njegova najbolj in katera najmanj fatalna lastnost, brez česa ni dobrega marketinga, zakaj zadnje čase "feclja" pri govorjenju, kakšen je recept za srečen zakon, spregovoril bo o tem, ali je izraz izgorelost postal izgovor, na katerem področju je še kreativen, kaj dovoli svoji hčerki, kar so starši njemu prepovedovali, kaj je kakovostno lenarjenje, ali bi vsak moral kdaj k psihoterapevtu in kam vodi sintetična sreča všečkov.