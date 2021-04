Žalostna vest: v 100. letu je umrl princ Filip

99-letni princ Filip, vojvoda Edinburški, je bil po 28 dneh hospitalizacije pred tremi tedni odpuščen v domačo oskrbo. Britansko javnost pa je danes pretresla žalostna vest o njegovi smrti.

Video: Princ Filip je pred tremi tedni zapustil bolnišnico.

V bolnišnico so ga zaradi slabega počutja sprejeli 16. februarja, dva tedna pozneje so ga premestili v drugo zdravstveno ustanovo, kjer je prestal poseg na srcu.

Bil je najstarejši član kraljeve družine, 2. avgusta 2017 pa se je uradno upokojil in prenehal opravljati kraljeve dolžnosti. Od takrat se je v javnosti pojavil le redko, a nikoli ni manjkal na najpomembnejših družinskih dogodkih, kot so bile poroke njegovih vnukov: princa Harryja maja 2018, princese Eugenie oktobra 2018 in princese Beatrice julija 2020.

Samosvoj humor ga je večkrat spravil v težave

Zadnji javni dogodek, na katerem je bil prisoten, je bila vojaška ceremonija v Buckinghamski palači julija lani, skupno pa je od leta 1952 v okviru kraljevih dolžnosti opravil več kot 22 tisoč samostojnih nastopov v javnosti. Slovel je po odrezavem humorju, ki se je večkrat približal, po mnenju nekaterih pa tudi prestopil mejo žaljivosti, zaradi česar so ga mediji pogosto krcali.

Čeprav ga niso okronali za kralja, nosil je naziv vojvoda edinburški, je Filip za zaprtimi vrati igral pomembno državniško vlogo, pišejo tuji mediji, in podpiral ženino vladavino.

"Vsa ta leta je stal ob meni in bil moja moč," je kraljica o Filipu dejala leta 2012, ko je obeležila 60 let na prestolu Združenega kraljestva, "jaz, cela družina, ta in mnoge druge države mu dolgujemo več, kot bi on kdaj koli zahteval, in več, kot se bomo kdaj koli zavedali."

Rodil se je kot grški in danski princ

Princ Filip se je rodil 10. junija 1921 na grškem otoku Krf kot član tako grške kot danske kraljeve družine. Imel je težko otroštvo, mama je imela psihične težave, oče je bil pogosto odsoten. Ko se je Grčija po prvi svetovni vojni zapletla še v vojno s Turki, je grška kraljeva družina padla v nemilost revolucionarjev in leta 1922 so jih izgnali. Pobegnili so v Pariz, kot desetletni deček pa je Filip prišel v Veliko Britanijo, kjer se je pri 21. letih pridružil kraljevi mornarici.

Z Elizabeto sta se prvič srečala leta 1934 na poroki Filipove sestrične in Elizabetinega strica. Sta daljna sorodnika, njuna skupna prednica je bila kraljica Viktorija.

Poročila sta se 20. novembra 1947 v Westminstrski opatiji, obred je prek radijskih valov spremljalo 200 milijonov ljudi po vsem svetu. V 73 letih zakona so se jima rodili štirje otroci, deset vnukov in devet pravnukov.