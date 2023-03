Ste za dogodivščino? Izkoristite jo s popustom.

Še niste stranka Generali zavarovalnice? Nič hudega. Prednosti programa Generali ZAME niso omejene samo na stranke Generali zavarovalnice. Namenjene so vsakomur, ki se včlani. Včlanitev je preprosta in brezplačna, ugodnosti pa lahko začnete uveljavljati takoj. Včlanite se lahko tukaj.

Generali zavarovalnica podpira zdrav življenjski slog in prav to ji omogoča program Generali ZAME, ki spodbuja posameznika pri doseganju bolj zdravega in aktivnega načina življenja. Z uporabnimi in vedno novimi vsebinami ter številnimi ugodnostmi spodbuja in nagrajuje vse, ki radi aktivno preživljajo prosti čas ter skrbijo za svoje zdravje, hkrati pa nagrajuje zvestobo strank.

V programu tako najdete zares številne ugodnosti in z njimi ideje za šport in prosti čas, dom, zdravje, turizem ter varčevanje in zavarovanje. Na vas čakajo tudi ponudbe za družinska doživetja, od ugodnega oddiha v termah, ponudb za preživljanje šolskih počitnic, aktivnih koncev tedna z otroki, zdrave prehrane, vodene vadbe do obiska različnih parkov in drugih privlačnih ugodnosti.

Ideje za vašo naslednjo dogodivščino. S popustom!

Aktivnosti na prostem so izjemno pomembne za naše zdravje in dobro počutje. Ne glede na to, ali se odpravite na sprehod, tek ali kolesarjenje v naravo, plezate, smučate ali se ukvarjate s kakšnim drugim športom, ki ga lahko izvajate zunaj, vam to omogoča, da se sprostite, razmigate svoje telo in um ter uživate v svežem zraku in naravi. Poleg tega so aktivnosti na prostem odlična priložnost za druženje in povezovanje z drugimi ljudmi. Če razmišljate, na kakšno dogodivščino se odpraviti naslednjič, ste na pravem mestu.

Hiter pregled ugodnosti, ki jih Generali zavarovalnica ponuja članom programa Generali ZAME, vam bo dal kar nekaj idej, kako prosti čas preživeti aktivno in zdravo. In kar je še lepše, za vse predlagane ideje vam bodo omogočili posebne popuste.

Ena najpreprostejših in najdostopnejših aktivnostih zunaj je zagotovo hoja. Ne glede na to, ali ste ljubitelj počasnega sprehoda, hitre hoje, teka ali planinarjenja, zagotovo vam bo prav prišla pametna ura, ki bo beležila vašo športno aktivnost. V programu Generali ZAME boste med drugim našli popust za pametne športne ure Garmin. Vsi, ki ste aktivni tekači, pa se boste poleg popusta za pametne ure zagotovo razveselili ugodnejše prijave na prihajajoče pomladno-poletne maratone.

Če ste dovolj drzni za bolj adrenalinske podvige, se boste razveselili popusta za bungee jumping v Solkanu, ki ga sicer priporočamo v bolj toplem vremenu. Dokler pa zima ni rekla zadnje besede, se morda lahko še zadnjič podate na smuči. V Generali Programu prednosti ZAME boste našli popuste za različna slovenska smučišča, med njimi Golte in Kanin. Že res, da je smučanje drag šport, a z Generali zavarovalnico si lahko zagotovite popust.

Preverite seznam ugodnosti, ki čakajo člane Generali Programa prednosti ZAME.

V slabem vremenu se lahko vedno zatečete k vadbi v notranjih prostorih. Imate raje fitnes ali voden videotrening v varnem zavetju svojega doma? Preverite seznam ugodnosti, kjer boste poleg popustov za različne oblike rekreacij našli tudi popust za nakup vrhunskih športnih oblačil.

Si želite nepozaben družinski izlet med koncem tedna? Med ugodnostmi Generali Programa prednosti ZAME lahko najdete tudi popuste za doživetja med koncem tedna, toplice, hotele, doživljajske parke in celo počitniška varstva otrok.

Ne glede na aktivnost, za katero se boste odločili, poskrbite, da se boste ustrezno pripravili in se tako izognili morebitnim poškodbam. Poleg pripravnih in vremenu primernih oblačil s seboj vzemite zdrav prigrizek, ki vam bo povrnil moči in izgubljeno energijo. V programu Generali ZAME si oglejte možnosti za ugoden nakup ekoloških prehrambnih izdelkov. Ne pozabite tudi na vodo.

Brezplačna kava na poti Foto: Petrol Kamorkoli se boste odpravili, izkoristite možnost brezplačne kave na poti, ki vam jo zagotavlja Generali Program prednosti ZAME. Brezplačno kavo na poti po svojem okusu in v velikosti lončka S ali M dobite člani Generali ZAME na vseh prodajnih mestih Petrola po Sloveniji. V Generali ZAME se lahko včlanite tukaj.

Kaj so prednosti programa GENERALI ZAME?

Brezplačno članstvo v Generali Programu prednosti ZAME je na voljo vsem, tudi tistim, ki še niste stranke Generali zavarovalnice.

Z zdravim življenjem do ugodnosti in nagrad. Vsak član s svojim načinom življenja in sklenjenimi zavarovanji zbira točke Generali. Z izpolnjenimi izzivi za zdravo življenje prejmejo člani točke in so tako nagrajeni z nagradami ter popusti pri različnih ponudnikih športnih artiklov in doživetij, ponudnikih zasebnih zdravstvenih storitev ter pri zavarovanjih. Več točk pomeni višji popust in več ugodnosti! Največ popusta pri partnerjih in zavarovanjih prejmejo imetniki zlatih točk, sledijo jim člani, ki so imetniki srebrnih točk, in imetniki bronastih točk.

Ugodnejše vstopnice in nakupi storitev. Člani so deležni popustov pri nakupu vstopnic za obiske smučišč, fitnes centrov, parkov, nakupe športne opreme, zdrave hrane …

Zveste stranke prejmejo najvišji popust pri zavarovanjih. Zveste stranke, ki Generali zavarovalnici zaupajo svoja zavarovanja, skrbijo za okolje, živijo varno in zdravo, prejmejo kar do 30-odstotni lojalnostni popust pri zavarovanjih.

Vabljeni, da preizkusite spomladanske ugodnosti Generali ZAME. Na vas čakajo doživetja, popusti pri zdravstvenih storitvah in pri zavarovanjih ter številne druge ugodnosti.