Igra lignja: nasilne igre posnemajo tudi slovenski otroci #video

Rdeča luč, zelena luč ... Besedna zveza, ki je v zadnjih mesecih obnorela svet. Ne govorimo o prometu, ampak o igri iz južnokorejske serije Igra lignja, ki je trenutno najbolj gledana serija na svetu. Drama o preživetju na tesnoben način spremlja več ljudi v finančnem propadu, ki "prostovoljno" vstopijo v smrtonosno igro, kjer drug proti drugemu za veliko denarno nagrado igrajo nedolžne igre, ki so se jih nekoč igrali kot otroci. Netflix gledanje serije odsvetuje mlajšim od 15 let, a so se med otroki že pojavili primeri posnemanja nasilnih iger, tudi pri nas.

Antropolog Dan Podjed je dejal, da serija ni primerna za otroke. Prizori, ki so zastavljeni kot povečane različice otroških igrišč, vzbudijo nostalgijo po otroških igrah, le da jim dodajo še krvavo smrt: "Tudi v preteklosti smo se recimo igrali igre, kot so partizani in Nemci, kavbojci in indijanci v vrtcu in osnovni šoli. S tem samo po sebi ni nič narobe. Narobe je to, da so te igre, ki jih predstavlja Igra lignja, izjemno brutalne."

Včasih so bile igre zasnovane na načelu medsebojnega povezovanja, ta igra pa je povsem razdruževalna, še poudarja Podjed.