Hrvaška navijačica dviguje prah v Katarju

Manekenka in nekdanja mis Hrvaške Ivana Knöll je na ponedeljkovi tekmi med Hrvaško in Japonsko spodbujala domačo ekipo in ob tem vzbudila kar nekaj pozornosti. Ozračje ni bilo razgreto le zaradi napetega obračuna v osmini finala svetovnega prvenstva v Katarju, kjer so na koncu slavili Hrvati, pač pa tudi zardi Knöllove in njene izbire navijaških oblačil.