Hajdi: Tega si res želim

Bližina najdražjih je največje darilo

Izbira darila je lahko ob poplavi trgovin, popustov in raznovrstnih izdelkov težka naloga. Še posebej, ker se vsi zavedamo, da izbira darila veliko pove o nas samih in o našem odnosu do osebe, ki jo obdarujemo. Pomembno je, da ima darilo sporočilo, da je hkrati uporabno in da bo razveselilo našega obdarovanca. Kako torej izbrati in se odločiti za tisto pravo darilo v vsej široki ponudbi?

Foto: Urška Golob Za kakšna darila se najraje odloča, smo povprašali Hajdi, ki jo je Slovenija spoznala leta 1990, ko je pri 11 letih v sodelovanju z glasbenikom Brankom Vunjakom - Brendijem posnela skladbo Naš kuža. "Osebno je največje darilo zame to, da smo skupaj in da se imamo radi. Sem pa tudi oseba, ki veliko raje daje kot jemlje, in uživam v božičnih jutrih, ko se vsa družina zbere in skupaj odpiramo darila. Prisegam na darila, ki ustvarijo vzdušje, ki so praktična in vizualno dovršena. Raje podarim malenkost in da je ta uporabna in v stilu."

Kako se lotite teh nakupov, so vam v veliko breme?

Sama za to poskrbim raje prej, kot da si zadnje dni povzročam nepotreben stres. Izbira daril je zame tudi miselni proces in resnično želim podariti nekaj, kar bo obdarjenec z veseljem uporabljal. Ravno zato vnaprej premislim stvari in včasih nakupe opravim tudi prek spleta, da se izognem stresu in izpostavljanju v množici, še posebej glede na trenutne razmere.

Kakšnih darilc ste najbolj veseli?

Obožujem risbice svojih fantkov, teh se res najbolj razveselim. Sicer pa imam rada majhne pozornosti, ki mi veliko pomenijo. Bolj gre za gesto in dejstvo, da me nekdo pozna ali pa se je pozanimal o tem, kaj imam rada, in potem to tudi udejanji.

Pomena nakupovanja in s tem podpore ponudnikom, ki so družbeno odgovorni pri proizvodnji in izdelavi izdelkov, se zaveda tudi Hajdi. Povprašali smo jo, ali se ji zdi pomembno, da so kozmetični izdelki naravnega izvora. "Vsekakor, to je tudi trend, ki mi je zelo všeč. Narašča zavedanje, da smo odgovorni za svet, v katerem živimo, in tudi skrbimo za svojo kožo in zdravje. Vsekakor je za kožo najprimernejša nega s kozmetičnimi izdelki, ki izhajajo iz narave, in te sestavine se tudi najbolj naravno vključujejo v metabolizem človeške kože, ne da bi ji s tem škodovale," nam je povedala Hajdi.

Hajdi Foto: Urška Golob

Vedno manj časa si nam uspe vzeti zase, da se malo pocrkljamo. Zato je darilo za nego kože vedno tako dragoceno sporočilo. Kakšne kozmetične izdelke najraje podarjate?

Res je, življenjski tempo je vsak dan hujši, ravno zato se mi zdi razvajanje s kakšnim kozmetičnim izdelkom lahko tudi sproščanje, predvsem pa si lahko kot ženska vzamem tisti dragoceni čas zase. Tako zelo rada podarim svojim prijateljicam kaj za nego in razvajanje. Vedno zadenem s kakšno kremo za roke, ki je v teh zimskih dneh še kako dobrodošla. Med mojimi najljubšimi kozmetičnimi linijami je tudi mandelj blagovne znamke L'Occitane in z izbiro izdelkov iz te linije resnično nikoli ne zgrešim. Vse moje prijateljice so bile vedno navdušene in tudi letos ne bo nič drugače. Tudi za mami in očeta rada dodam kakšen kozmetični izdelek. Za očija kaj za po britju, mami je tako kot jaz navdušena nad kremami in kozmetiko za obraz. Seveda brez toplih nogavic in sladkarij tudi letos ne bo šlo.

Kaj vam pomeni, če za darilo dobite kakšno lepo kremo ali dišeče milo oziroma kaj drugega lepega?

Tovrstna darila so zelo uporabna in predvsem niso namenjena temu, da bi se na njih nabiral prah, ampak v resnici narediš nekaj lepega zase in se počutiš lepše in bolje. Ravno zato sem sama nad tovrstnimi darili vedno navdušena.

Vse se začne v naravi

Uspeh se skriva v delu kritih mojstrov L'Occitane. Zgodba darila, ki ga bomo kupili, se ne začne na prodajni polici, kjer izdelek izberemo. Njegova zgodba se začne že veliko prej, še pred njegovo izdelavo. Pri L'Occitanu se začne na polju, kjer lokalni pridelovalci z ljubeznijo gojijo sestavine na okolju prijazen način.

L'Occitanova darila, prijazna do okolja, izdelujejo skrivni mojstri, ti si tako kot izdelki zaslužijo veliko več kot le omembo, saj so ključni v procesu nastajanja kozmetike te priljubljene francoske znamke. Teh čudovitih izdelkov ne bi bilo brez spretnih rok skrivnih mojstrov, ki dajejo novo življenje temu, kar so pri L'Occitanu z ljubeznijo vzgojili in dognali. Zato si za praznike želijo še posebej izkazati spoštovanje do prav vsakega od svojih predanih partnerjev, mojstrov in strokovnjakov, ki dan za dnem združujejo svoje moči in ustvarjajo očarljive in učinkovite izdelke. "Vsa ta množica ljudi skrbno dela, da izvrstna darila pridejo do ljudi," je proces izdelave kozmetike L'Occitane pohvalila tudi Hajdi Korošec Jazbinšek.

Zima je čas, ko si lahko malce več časa vzamemo za nego. Na kakšne izdelke prisegate pri negi obraza?

Moja koža je precej občutljiva in kar nekaj krem sem preizkusila v svojem življenju, preden sem našla pravo kombinacijo. Moja favorita, ki ju resnično uporabljam vsak večer, sta iz L'Occitanove Božanske linije, in sicer Božanski balzam za okrog oči in ustnic, ki ga uporabljam pod kremo, nato pa nanesem Božansko kremo za obraz, ki mojo kožo res odlično nahrani, sploh zdaj, ko se moj obraz spopada z mrazom in centralnim ogrevanjem, kar kožo precej izsuši. Ta kombinacija je zame zmagovalna.

Kaj radi uporabljate za nego telesa?

Mandelj, mandelj in še enkrat mandelj. To je linija, ki je z menoj že več kot 10 let, tega noro lepega vonja se do danes še nisem naveličala. Ko jo uporabljam, vsa kopalnica diši po njej in tudi če pozabim nanesti parfum, je ta vonj še dolgo prisoten v mojih porah. Obožujem olje za prhanje in olje za prožno kožo. Pri olju za telo je trik, da ga je treba nanesti še na mokro kožo, saj tako poskrbi, da se skupaj z vodnimi kapljicami vpije v kožo in jo pusti svileno mehko.

Foto: Urška Golob Kakšna je vaša jutranja rutina?

Jutra so pri nas mamah vedno malo kaotična, zato moram biti dobro organizirana, da se lahko uredim. Najprej si umijem obraz in naredim podlago s kremo. Zame je najpomembnejša stvar mejkapa, da se naredi dobra podlaga, saj imam zelo suho kožo, ki jo rado zateguje, sploh pri uporabi klasičnih pudrov lahko po nekaj urah postane vse skupaj zelo suho, puder se zažira v gube in obraz je lahko videti zelo starikavo. Ravno zato je nujna uporaba dobre kreme, ki nahrani obraz, in Božanska linija je popolna za omenjeno. Nato nanesem mejkap. Kot sem že omenila, klasičnih pudrov sploh ne uporabljam več, odkar sem odkrila ERBORIAN kreme CC in BB. Kremo CC uporabljam poleti, ker so manj prekrivne in lažje, kremo BB pa zaradi gostejše in bolj prekrivne strukture uporabljam pozimi. Te kreme obraza ne izsušijo, dajo lep, naraven videz in kljub temu prekrijejo vse nepravilnosti na obrazu.

Kako najraje sklenete dan?

Dan rada sklenem z druženjem z družino, rada se v miru pogovorom s svojim možem, če pa ni preveč utrujen in me še zmasira, je to pravi bonus.

Nega obraza in telesa je del osnovne urejenosti. Vemo, da vam urejenost veliko pomeni. Kaj je tisto, kar je resnično nujno, da se v svoji koži najbolje počutite (ličila, šminka, parfum, pričeska)?

Resnično se rada uredim, in to ne samo zase, ampak s svojo urejenostjo izražam spoštovanje tudi do ljudi, s katerimi se vsakodnevno srečujem. Nisem privrženka umetnega videza, ravno zato rada uporabljam naravne in nežne tone tudi pri svojem ličenju. Pri parfumih je nekoliko drugače, rada imam močne, udarne vonje z orientalskim pridihom, sploh zdaj pozimi. Ti ne smejo biti vsiljivi, morajo pa privabiti pozornost. Tudi lasje so zelo pomembni in velikokrat mi pravijo, da imam zagotovo zelo veliko dela s svojimi lasmi, ker so tako dolgi. Pa to ni res, pravzaprav je ravno nasprotno. Omogočajo mi veliko različnih možnosti tega, kako jih uredim, tudi nega ni pretirano zahtevna. Frizerja pa obiščem po potrebi, da skrijeva kakšen siv las.

Videz ženske je zelo pomemben, na srečo nam je vsem dostopnih veliko lepotnih tretmajev. S katerimi imate sami najboljše izkušnje?

Res je in sama sem že večkrat priznala, da sem uporabnica botoksa v minimalnih količinah, ki ne povzroča umetnega oziroma zamrznjenega obraza, ampak ga naredi samo nekoliko bolj spočitega. Seveda pa je treba kožo tudi redno negovati in z dobro nego lahko zamakneš uporabo tovrstnih tretmajev. Ker sem sama že od majhnega – to imam po mami – res skrbela zase in za nego obraza in telesa, sem tako začela uporabo šele okoli 40. leta. Vsekakor pa je pomembno tudi, kako se prehranjujemo, da pijemo veliko vode in se potrudimo, da se čim več gibamo.

Foto: Urška Golob Kje ženske ne smemo popuščati pri skrbi za svoj videz? Ličila, izdatna nega, gibanje, prehrana, sproščanje?

Vsega po malem in osebno mislim, da se lahko s samodisciplino marsikaj doseže. Res pa je, da je najtežje začeti, in ker prihaja novo leto in z njim nove zaobljube, je to idealen čas za nove začetke in izzive. Sama se trudim, da ne glede na tempo poskušam poskrbeti tudi zase. Ključ, da ti to resnično uspe, je v organizaciji svojega časa. Če si dobro organiziran, lahko dosežeš vse. Tudi čas zase.

Kateri L'Occitanovi izdelki so vam najljubši?

Mandelj in pa Božanska linija. Vse izdelke iz omenjenih linij preprosto obožujem in ne smem pozabiti niti na obvezno opremo v svoji torbici, L'Occitanovo kremico za roke.