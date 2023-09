Prosen: Napredovali smo od navdušenosti posameznikov do celovitega korporativnega pristopa

Vedno več izzivov današnjega časa narekuje razmišljanje o trajnostnosti in temu primerno ukrepanje, a to spremljajo številne stranpoti. Na eni strani so tisti, ki tega pomena sploh ne prepoznajo, na drugi pa so tisti, ki trajnostnost zlorabljajo za svoja zavajanja (za zadnje se je uveljavil pojem greenwashing, skovanka iz besed zeleno – green – in pranje možganov – brainwashing).

O trajnostnosti žal kroži veliko polresnic, celo popolnih neresnic in neizvedljivih prijemov, pod krinko trajnostnosti je bilo izrečenih veliko besed, ki niso imele teže in niso pripeljale nikamor. Medtem pa je opredelitev trajnosti, ki je v poznih osemdesetih letih nastala na Brundtlandovi komisiji Združenih narodov – zanamcem zagotoviti enako kakovost življenja, kot jo imamo mi –, postala zastarela in za današnje razmere neustrezna.

Tudi pri umestitvi baznih postaj je s skrbno izbiro napajanja mogoče prispevati k bolj trajnostnemu ravnanju. Foto: Telekom Slovenije

Proaktivni še pred bruseljskimi direktivami

Takšne kaotične razmere je prepoznala tudi Evropska unija in zato sprejela več direktiv, ki bodo čez tri leta močno spremenile zahteve po trajnostnem poročanju srednje velikih in velikih podjetij ter podružnic tujih družb, ki poslujejo v Evropski uniji – vse v upanju, da bo to pravilno usmerilo in okrepilo tudi trajnostno ravnanje.

So pa podjetja, ki so se celovite trajnostne obravnave svojega poslovanja lotila, še krepko preden bodo to narekovala bruseljska pravila. Telekom Slovenije je prek evropskega panožnega združenja operaterjev informacijske in komunikacijske tehnologije ETNO (European Telecommunications Network Operators' Association) že poldrugo desetletje v stiku z razvojem na tem področju v Zahodni Evropi in je zato bil prvi slovenski infrastrukturni sistem, ki je poročal po najbolj razširjenih mednarodnih smernicah za to področje GRI (Global Reporting Initiative).

Sončna energija je pomemben dejavnik zagotavljanja energetske samooskrbe. Telekom Slovenije je postavil sončno elektrarno na eno od svojih poslovnih stavb (Ljubljana Stegne). Foto: Telekom Slovenije

V 15 letih se je veliko spremenilo

V teh 15 letih se je marsikaj spremenilo, pojasnjuje Teodor Prosen, ki pri Telekomu Slovenije usklajuje in vodi vse aktivnosti, povezane s trajnostnostjo.

"Ne le da so se zahteve poročanja GRI, ki je za zdaj še neobvezno, sproti močno zaostrovale, tudi sami smo pomembno napredovali v tej smeri in smo posamezne dejavnosti, ki so jih vodili navdušeni posamezniki po skandinavskem zgledu, nadgradili v sistematičen pristop in obravnavo celotnega poslovanja.«

Teodor Prosen pri Telekomu Slovenije usklajuje in vodi vse aktivnosti, povezane s trajnostnostjo in poslovno odličnostjo. Foto: Bojan Puhek

Prava trajnostnost ima vsa tri področja

Tako so zdaj dejavni na vseh treh področjih trajnostnega poslovanja: ekonomsko-upravljavskem, družbenem in okoljskem.

"Trajnostno poslovanje pomeni uravnoteženje vseh treh vidikov," je prepričan Prosen. "V Telekomu Slovenije smo razvili celosten nabor rešitev na področju zelenega interneta stvari, kjer smo poudarili ekonomski in okoljski vidik, ter na področju e-oskrbe in e-zdravja, kjer se prepletata socialni in poslovni vidik."

V naslednjih prispevkih bomo natančneje predstavili že uveljavljene storitve, projekte in postopke, ki odražajo trajnostna prizadevanja Telekoma Slovenije. Med njimi so tudi takšni, ki na prvi pogled morda nimajo velike teže, a so vendarle del celovitega trajnostnega pristopa.