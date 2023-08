Najvišje ležeča slovenska sončna elektrarna zdaj še bolj trajnostna

V planinskem društvu Ljubljana-Matica, ki upravlja Dom na Kredarici, poudarjajo, da so s prenovo predvsem povečali izkoristek svoje elektrarne in v veliki meri zmanjšali odvisnost od ostalih virov energije, kar oboje prispeva k manjšanju energetskega in okoljskega odtisa.

Kot so še sporočili iz največjega slovenskega planinskega društva, so velik prispevek obnovi dali Nova ljubljanska banka (NLB) kot glavni sponzor ter največja slovenska mobilna operaterja, Telekom Slovenije in A1 Slovenija, ki imata na Kredarici svoje bazne postaje.

Prenovljena sončna elektrarna ima boljši izkoristek in tako med drugim zmanjšuje odvisnost od drugih virov energije in okoljski vpliv priljubljene visokogorske postojanke. Foto: PD Ljubljana-Matica

Priljubljenost planinske postojanke zahteva zanesljivo in obenem trajnostno energetsko oskrbo

Triglavski dom na Kredarici leži na 2.515 metrov nadmorske višine in je pomembna postojanka na eni od najbolj obiskanih poti na najvišjo slovensko goro Triglav. V lanskem letu so prešteli 60 tisoč obiskovalcev in 18 tisoč nočitev, kar narekuje zanesljivo in čim bolj trajnostno oskrbo z energijo.

Veliko številko obiskovalcev in nočitev zahteva zanesljivo energetsko oskrbo, v občutljivem gorskem okolju pa je trajnost še pomembnejša. Foto: PD Ljubljana-Matica Poleg zdaj prenovljenih sončnih celic uporabljajo v ta namen tudi vetrni generator, dodatno pa tudi agregat, ki za svoje delo potrebuje dizelsko gorivo.

Le en korak na stalni trajnostni poti

Vsi glavni sodelujoči pri projektu prenove sončnih celic na Kredarici poudarjajo, da s tem sledijo svoji stalni predanosti za trajnost. "Veseli nas, da smo skupaj prepoznali pomen tovrstnih aktivnosti in bomo s podobnimi aktivnostmi sodelovali tudi v prihodnje," je med drugim povedal vodja strokovne službe v PD Ljubljana-Matica Aleš Jenko.

"Veseli smo, da bo postojanka, ki ima za Slovence poseben simbolni pomen, tudi z našo pomočjo odslej še bolj okolju prijazna," je povedal član uprave NLB, pristojen za korporativno in investicijsko bančništvo, Andrej Lasič.

"Telekom Slovenije je na Kredarici zamenjal izrabljene 12 let stare sončne panele za nove zmogljivejše, kar je poleg trajnostnega in energetskega prispevka tudi pomemben korak pri zagotavljanju omrežja 5G na Kredarici," je pojasnil direktor dostopovnega omrežja Telekoma Slovenije mag. Matjaž Beričič.