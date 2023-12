Spremembe v obračunavanju omrežnin: kako bodo vplivale na vaš račun za elektriko?

V zadnjem letu se je močno povečalo zanimanje za samooskrbo z električno energijo ter postavitev lastnih sončnih elektrarn. Razlogov za to je več, od višanja cen energentov in iskanja okolju prijaznih alternativ pa vse do obetajočih se sprememb pri obračunavanju električne energije. Številna gospodinjstva so bila ob tem soočena z izzivi pri priključitvi na obstoječe električno omrežje. Ključna ovira je pridobitev soglasja distribucijskega operaterja, brez katerega ni mogoče povezati naprav za samooskrbo. A brez skrbi, v podjetju ENERTRON imajo pripravljeno rešitev z inovativnimi sistemi za obvladovanje porabe energije, ki so do konca janurja 2024 na voljo po akcijski ceni. Preverili smo tudi, kakšen prihranek omogoča sončna elektrarna povprečni družini.

Foto: Getty Images

Razvojni načrt distribucijskega omrežja za obdobje 2023–2032, ki je objavljen na spletnih straneh SODO, opozarja na naraščanje deleža zavrnjenih vlog za soglasje. V preteklem letu je bilo v Sloveniji vloženih okoli 29.700 vlog za pridobitev soglasja za priključitev samooskrbne sončne elektrarne. Skoraj petina jih je bilo zavrnjenih ali omejenih z delovno močjo. Do konca junija 2023 je bilo vloženih 13.400 vlog za priključitev samooskrbnih sončnih elektrarn, od katerih jih je bilo zavrnjenih že 22,4 odstotka oz. tri tisoč vlog. Podatki SODO kažejo, da je bilo konec junija 2023 v Sloveniji 39.700 sončnih elektrarn, od katerih jih je 35.630 namenjenih samooskrbi.

Foto: ENERTRON

Spremembe v sistemu samooskrbe z električno energijo

Slovenija se pripravlja na pomembne spremembe v sistemu samooskrbe z električno energijo, ki bodo začele veljati 1. januarja. Ključno vlogo pri tem ima ukinitev letnega obračunavanja proizvedene in porabljene električne energije. Ta sprememba prinaša drugačno obračunavanje za tiste, ki danes razmišljajo o postavitvi lastne sončne elektrarne.

Obstoječi lastniki sončnih elektrarn, ki so pridobili soglasje elektrodistributerjev za oddajanje presežkov ustvarjene električne energije v omrežje, lahko brezplačno črpajo elektriko nazaj iz omrežja. To temelji na količini ustvarjene in oddane energije ter na porabi iz omrežja. Ob koncu leta lastniki sončnih elektrarn za porabljeno električno energijo praviloma niso bili dolžni plačati nič, saj so proizvedli dovolj energije, da so pokrili svoje potrebe tudi v manj sončnih obdobjih leta.

S 1. januarjem 2024 pa se bo ta ugodnost ukinila za nove uporabnike, ki bodo svojo vlogo za soglasje vložili po 31. decembru 2023. Novi lastniki sončnih elektrarn bodo morali plačevati porabo elektrike iz omrežja ne glede na količino presežkov, ki jih oddajo v omrežje.

Če ste naleteli na težave pri pridobivanju soglasja ali omejitve pri postavitvi sončne elektrarne, se obrnite na podjetje ENERTRON, ki vam bo pomagalo pri prehodu na bolj trajnostno in varčno prihodnost. Za vse stranke nudimo možnost vgradnje sistema, ki bo v prihodnje omogočal tudi podporo baterijskemu hranilniku, in to po enaki ceni kot sistem brez te funkcionalnosti. Posebna akcija velja do konca januarja 2024. ODDAJTE POVPRAŠEVANJE

Spremembe tudi pri obračunavanju omrežnin

Poleg sprememb v sistemu samooskrbe, ki bo začel veljati 1. januarja 2024, nas čakajo tudi novosti glede obračunavanja omrežnine, ta pa bo začela veljati marca 2024. Nov tarifni sistem bo vključeval ločevanje omrežnine glede na priključno moč in distribucijo električne energije, ki predstavlja tretjino celotnega računa za električno energijo.

V prihodnje bo obračun omrežnine temeljil na 15-minutnih vrednostih in vključeval dve sezoni – višjo sezono od novembra do februarja ter nižjo sezono od marca do oktobra. Poleg tega bo uvedenih pet časovnih blokov, ki se bodo prilagajali obremenitvi omrežja in ločevali med dogovorjeno ter presežno obračunsko močjo. V obdobjih največje obremenitve bo omrežnina višja, medtem ko bo v časih manjše obremenitve cenejša. Znotraj vsake sezone se bodo izmenjali štirje časovni bloki, ki bodo razdeljeni na delovne dni in dela proste dni.

Te spremembe bodo vplivale na vse uporabnike, vključno z gospodinjstvi in poslovnimi odjemalci. Posebej bodo prizadeti tisti, ki uporabljajo večje porabnike energije, kot so e-polnilnice za vozila, toplotne črpalke, indukcijski štedilniki, klimatske naprave, grelniki vode itd. Ti bodo morali prilagoditi svoj profil porabe, da izkoristijo nižje omrežnine v časih manjše obremenitve in optimizirajo stroške porabljene električne energije. Spremljanje novih tarifnih pravil bo ključno za ohranjanje stroškovno učinkovite in trajnostne uporabe električne energije.

Foto: ENERTRON

Energetika prihodnosti 2024: primer učinkovite uporabe sončne elektrarne v Sloveniji

V podjetju Enertron so podrobno pregledali gospodinjstvo, ki je med prvimi v Sloveniji v letu 2017 postavilo sončno elektrarno po sistemu neto meritve in prilagodilo vse porabnike na enoten energent - elektriko.

Sestava in proizvodnja elektrarne: ● Sončna elektrarna s povprečno letno proizvodnjo 22.000 kWh. ● Dve toplotni črpalki za ogrevanje dveh stavb. ● Dva gospodinjstva s skupno 8 člani. ● Električni avto s povprečno prevoženimi 35.000 km na leto.

Ekonomski Vpliv: 1. Stroški omrežnine po stari metodologiji: ● Fiksna priključna omrežnina za 3X25A varovalko: 7,74 EUR/mesečno. ● Letni strošek omrežnine: 113,31 EUR (z DDV). 2. Nova metodologija za obračun omrežnin: ● Uporaba spletnega kalkulatorja in 15-minutnih meritev porabe. ● Letni strošek po novi metodologiji: 440,42 EUR (z DDV). 3. Primerjava stroškov: ● Povečanje letnega stroška omrežnine za 3,8-krat. Učinkovitost sončnih elektrarn: ● Brez sončne elektrarne bi strošek energije znašal 4.965 EUR/leto (brez regulacije). ● Dodatni stroški po novi metodologiji: 327 EUR (omrežnina), 3,48 EUR (trg), 21,47 EUR (učinkovitost), 41,06 EUR (trošarina). ● Letni prihranek: 5.358,42 EUR.

Rešitve in priporočila: Znižanje stroškov s hranilnikom energije: ● Možnost znižanja stroška obračunske moči na 191,34 EUR/leto. Sončna elektrarna in omrežnina: ● Brez dodatnega povečanja stroškov omrežnine med proizvodnjo. Optimizacija porabe energije: ● Pomembno je uporabiti energijo v nižjih časovnih blokih in izogibati se 15-minutnim konicam v višjih blokih. Pozor pri zniževanju dogovorjene moči: ● Nepravilno znižanje moči lahko privede do izgube dvoletnega prehodnega obdobja, ki omogoča prilagoditev na nov sistem.

V podjetju Enertron so prepričani, da so obnovljivi viri, kot so sončne elektrarne, ključni za trajnostno in ekonomično prihodnost gospodinjstev. Njihova analiza jasno nakazuje, da kljub spremembam v obračunu omrežnin, ostajajo sončne elektrarne ugodna in pametna naložba za vsako gospodinjstvo.

Foto: ENERTRON

Samozadostni s hranilnikom sončne energije

S postavitvijo sončnih celic in hranilnika električne energije boste ohranili nadzor nad svojimi energetskimi potrebami. Sončne celice vam omogočajo, da izkoristite obnovljive vire energije in zmanjšate odvisnost od tradicionalnih virov. Hranilnik električne energije pa bo poskrbel, da boste lahko shranjevali presežno energijo za obdobja manjše sončne aktivnosti, namesto da bi jo oddajali nazaj v omrežje, kar bo povečalo učinkovitost vašega sistema in zmanjšalo odvisnost od distribucijskega omrežja.

To pomeni, da lahko večino časa uporabljate električno energijo, ki jo proizvedete sami, in jo izkoristite, ko jo najbolj potrebujete. Hkrati pa imate možnost, da v obdobjih manjše sončne aktivnosti še vedno uporabljate električno energijo iz omrežja.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

V podjetju ENERTRON imajo pripravljeno rešitev z inovativnimi sistemi za obvladovanje porabe energije Samooskrbo z električno energijo lahko izboljšajte z namestitvijo sončne elektrarne in hranilnika električne energije ter si tako zagotovite večjo neodvisnost od distribucijskega operaterja ter gibanja cen na trgu. Posebna akcija do konca januarja 2024: Vsem našim strankam ponujamo ekskluzivno možnost vgradnje sistema, ki mu lahko kasneje dogradite baterijski hranilnik, in sicer po enaki ceni kot velja za sistem brez te funkcionalnosti, torej za sistem, ki mu kasneje ni mogoče dograditi baterijskega hranilnika. Ne zamudite te izjemne priložnosti. ENERTRON: že 14 let, več kot 2.000 sončnih elektrarn ODDAJTE POVPRAŠEVANJE

Več: