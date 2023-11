Sončne elektrarne: ujemite rok za pridobitev soglasja do konca leta

Občuten porast cen električne energije postavlja vse več gospodinjstev pred izziv naraščajočih mesečnih stroškov. Marsikdo se zato odloči za namestitev sončne elektrarne , ki prinaša do 75-odstotno znižanje mesečnih stroškov za elektriko, poleg tega predstavlja tudi varno in dolgoročno investicijo. V zadnjih mesecih je mogoče zaznati povečano zanimanje za njihovo namestitev, čemur botruje tudi dejstvo, da se s prihodnjim letom ukinja letno obračunavanje proizvedene in porabljene električne energije.

Foto: EPEU

Obstoječi lastniki sončnih elektrarn, ki so prejeli soglasje elektrodistributerjev za oddajanje presežkov ustvarjene električne energije v omrežje, lahko elektriko brezplačno črpajo nazaj iz omrežja. Ta sistem obračunavanja porabe električne energije temelji na količini ustvarjene in oddane energije ter na porabi iz omrežja. Obračun sledi ob koncu leta in lastniki sončnih elektrarn za porabljeno električno energijo praviloma niso dolžni plačati nič, saj so jo v obdobjih, ko je bilo sonca več, proizvedli dovolj, da so pokrili svoje potrebe po električni energiji tudi v manj sončnem delu leta.

Z začetkom novega leta se ta ugodnost ukinja za tiste nove uporabnike, ki bodo svojo vlogo za soglasje vložili prepozno, to je po 31. decembru 2023. Ti novi lastniki sončnih elektrarn bodo porabo elektrike iz omrežja plačevali ne glede na količino presežkov, ki jih bodo oddali v omrežje.

Kaj točno se z novim letom spreminja?

S 1. januarjem bo novi sistem zahteval uporabo hranilnikov električne energije in plačilo omrežnine za celotno količino prevzete energije. Kaj to pomeni za vas? Če razmišljate o postavitvi sončne elektrarne, je zdaj pravi čas, da to uresničite! Do konca leta 2023 še imate možnost pridobiti soglasje za priključitev po obstoječem sistemu, kar vam omogoča izkoristek ugodnosti po sistemu poračunavanja oz. net meteringa.

Soglasje za postavitev sončne elektrarne pridobite do konca leta Če soglasje pridobite do konca letošnjega leta in sončno elektrarno postavite do konca leta 2024, za vas veljajo enake ugodnosti kot za dozdajšnje lastnike sončnih elektrarn. Tako boste izkoristili vse prednosti trenutnega sistema poračunavanja, ki omogoča, da se proizvedena in porabljena energija na letni ravni izravnavata. V prihodnje se pričakuje, da bodo stroški investicije višji, saj bodo hranilniki električne energije postali obvezen del sistema.

Sončna elektrarna se splača iz več razlogov

Danes se vse več ljudi zaveda okolijske problematike in stremi k iskanju rešitev, ki so prijazne tudi do okolja. Sončna energija je eden najbolj trajnostnih in obnovljivih virov energije. Glavni razlog, zakaj se lastniki nepremičnin odločajo za sončno elektrarno pa ostaja, da se s tem stroški za elektriko znižajo kar do 75 odstotkov, saj je treba plačati le stroške priključne moči.

Namestitev sončne elektrarne je prvi korak na poti do samooskrbe in tudi do neodvisnosti od gibanja njenih cen na trgu. Da se izplača, ni treba več posebej poudarjati, saj o tem pričajo številne strehe po Sloveniji, ki že izkoriščajo vse njene prednosti.

Foto: EPEU

Podjetje EPEU zagotavlja celovite energetske rešitve: svetovanje in postavitev sončne elektrarne na ključ,

pomoč pri pridobitvi subvencije prek Eko sklada,

30 let garancije na solarne module,

35 let življenjske dobe solarnih modulov. Postopek postavitve sončne elektrarne zajema kar nekaj korakov. Pri tem vam podjetje EPEU uredi vso potrebno dokumentacijo za njeno postavitev in poišče najustreznejše financiranje. Pri postavitvi sončne elektrarne na ključ prisegajo na individualni pristop, zagotavljajo inovativne rešitve, visokokakovostne materiale, strokovno svetovanje tehnične službe in vso potrebno vzdrževalno podporo skozi celotno življenjsko dobo sončne elektrarne. Pred odločitvijo naredijo brezplačen ogled objekta in strokovno svetujejo. Še letos naredite ključni korak in z njihovo pomočjo oddajte vlogo za pridobitev soglasja za postavitev sončne elektrarne. Pošljite povpraševanje in pridobite nezavezujočo ponudbo.

Black Friday akcija Do konca novembra ob nakupu sončne elektrarne brezplačno prejmete merilnik električne energije SPARK za učinkovito spremljanje podatkov in postavitev pametnih rešitev.

Inovativni merilnik električne energije za zmanjšanje stroškov in ogljičnega odtisa

Merilnik električne energije SPARK se ponaša z visoko prilagodljivostjo, ki omogoča natančno merjenje v različnih uporabniških profilih. Ne glede na to, ali ste posameznik, ki želi zmanjšati stroške električne energije, ali si kot podjetje prizadevate za izboljšanje energetske učinkovitosti in trajnost, merilnik električne energije SPARK ponuja rešitve, prilagojene specifičnim potrebam.

Umestitev umetne inteligence v ozadje omogoča analizo vzorcev porabe in trajnostno prilagajanje, kar vodi k zniževanju stroškov in ogljičnega odtisa. Uporaba merilnika je izjemno enostavna, vse funkcionalnosti so dostopne prek preprostega vmesnika, dosegljivega prek spleta ali mobilne aplikacije. Uporabniki imajo tako popoln nadzor nad svojo porabo energije ne glede na to, kje se nahajajo.

Sončna elektrarna na nadstreških

Poleg tradicionalnih postavitev na strehah obstaja inovativna možnost, kako izkoristiti moč sonca in hkrati zagotoviti varno zavetje – solarni nadstreški. Pri postavitvi sončne elektrarne na nadstrešku se lahko odločite za montažo na obstoječo kritino ali uporabo sončnih panelov kot nadomestne kritine. V podjetju EPEU vam nudijo možnost postavitve tipskega nadstreška ali izdelave nadstreška po meri, prilagojenega vašim individualnim potrebam.

Foto: EPEU

Sončni nadstreški so rešitev za varno parkiranje avtomobilov in ohranjanje jeklenih "konjičkov" na varnem pred vremenskimi vplivi. V EPEU vam nudijo stilsko dovršene konstrukcije, ki funkcionalnost in trajnost združujejo v inovativno celoto.

Foto: EPEU

Za zeleno energijo se odloča vse več podjetij

Sončne elektrarne za podjetja predstavljajo rešitev za tiste, ki iščejo varno in dolgoročno naložbo. Poslovni rezultati niso več odvisni le od gospodarskih razmer, temveč tudi od podjetnosti in inovativnosti vodstva. S postavitvijo sončne elektrarne podjetja ne le zmanjšujejo svoj vpliv na okolje, ampak tudi zmanjšujejo svojo odvisnost od nihanja cen električne energije na trgu.

Foto: EPEU