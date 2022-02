Kako privarčevati z vožnjo?

Legendarna znamka vozil Citroën, ki že tradicionalno v ospredje postavlja voznika, njegove navade in predvsem potrebe, že vrsto let veliko pozornosti in energije posveča trajnostnemu razvoju in zmanjšanju okoljskega vtisa. Varčen in do okolja prijazno izdelan avtomobil, ki ga odpeljemo iz salona, ne sme biti konec naše ozaveščenosti. Odgovorno ravnanje se ne konča z našimi nakupnimi navadami. Veliko lahko namreč naredimo tudi kot vozniki z načinom vožnje. Eko vožnja zmanjša naš okoljski odtis, porabo goriva, posledično pa je tudi bolj prijazna do naše denarnice.

Po poti trajnosti

Trajnostna naravnanost že dolgo časa ni več le modna muha. Potrošniki se vse bolj zavedamo, da lahko s svojimi nakupnimi navadami, predvsem pa odgovornim in načrtnim načinom ravnanja na vseh ravneh svojega obstoja veliko prispevamo k ohranjanju okolja, kot ga pozna naša generacija. Na vsakem koraku lahko vidimo posledice, ki jih bodo še posebej čutili naši potomci, če ne bomo ukrepali pravočasno. Te večplastne odgovornosti se zavedajo tudi pri avtomobilskem proizvajalcu Citroën.

Tako kot je pregovorno pomembna pot in ne zgolj cilj, tudi pri proizvodnji ni pomemben le izdelek, pač pa tudi pot do njega. Z mislijo na boljši in čistejši jutri za vse pri Citroënu upoštevajo okoljska vprašanja že od razvojne faze svojih produktov in storitev naprej. Z izvajanjem načel krožnega gospodarstva, zlasti z recikliranjem in ponovno uporabo materialov, so svoje poslovanje popolnoma prilagodili trajnosti, od zasnove, proizvodnje, poprodaje pa vse do reciklaže.

V treh letih bodo vsa nova vozila imela svojo elektrificirano različico

Pri avtomobilski industriji se vse začne z zasnovo, zato je že v začetnih fazah proizvodnje treba razmišljati zeleno, kar je že na prvi pogled opazno pri liniji električnih in hibridnih vozil Citroën. Voznikom že danes ponujajo pester izbor tehnoloških rešitev za znižanje porabe goriva in zmanjšanje emisij škodljivih izpušnih plinov. Na podlagi novih in prihodnjih hibridnih in električnih motorjev pa bodo razvili vozila, ki bodo do okolja še bolj prijazna.

V dobi električne mobilnosti Citroën namreč namerava ostati med vodilnimi. Za vse naslednje nove modele bo poleg različice na termični pogon na voljo tudi električna različica vozila. Do leta 2023 namerava znamka za 70 odstotkov modelov iz svojega prodajnega programa ponuditi električno različico, do leta 2025 pa kar za vse modele.

Električna in hibridna vozila za vsak okus – za vsakogar nekaj Foto: Jan Lukanović V Citroënovi ponudbi so delni hibridi, priključni hibridi in stoodstotno električna vozila. Ne glede na vaše vozniške potrebe pri Citroënu ponujajo do okolja prijazna vozila prav za vse uporabnike. Na slovenskem trgu med osebnimi vozili ponujajo naslednji izbor: stoodstotno električni Citroën ë-C4, priključni hibrid C5 Aircross Hybrid, stoodstotno električni ë-Berlingo in stoodstotno električni ë-SpaceTourer. Med gospodarskimi vozili pa lahko izbirate med naslednjimi vozili na stoodstotno električni pogon: stoodstotno električni ë-Jumpy, stoodstotno električni ë-Berlingo Van in v prihodnje tudi stoodstotno električni ë-Jumper.

Družini prilagojeno vozilo

Priključni hibrid C5 Aircross Hybrid je s svojo prostornostjo in ekološko ozaveščeno zasnovo kot nalašč tudi za malo večjo družino. Omogoča hitro polnjenje na gospodinjski vtičnici, ki zagotavlja doseg do 50 kilometrov* praktično brezplačno. Ravno prav za redno dnevno vožnjo do službe, šole ali vrtca. Na daljših poteh bo krmiljenje povsem preprosto prevzel motor na notranje izgorevanje.

Za ekološko bolj ozaveščene

Ker imajo pri Citroënu vedno v mislih različne potrebe voznikov, so s svojo linijo električnih vozil dokazali, da električni pogon ni le igračka za peščico, pač pa idealna rešitev, ki ne bo pustila pred vrati družin in prebivalcev primestnih ali podeželskih okolij. Ponašajo se namreč z vzornim dosegom, ki bo kos potrebam vsakogar.

Če so vaše dnevne razdalje krajše, hkrati pa se vam vedno nekam mudi, vas ne bo nikoli razočaral Citroën ë-C4, ki se ponaša z neverjetnim dosegom do 350 kilometrov*. S hitrim polnjenjem na javnih polnilnicah ga boste do 80 odstotkov zmogljivosti baterije napolnili v pičlih 30 minutah.

Enako hitro polnjenje na javnih polnilnicah ponujata tudi stoodstotno električni različici sicer prostornejših modelov, in sicer ë-Berlingo in ë-SpaceTourer. S prvim boste lahko ob enem samem polnjenju prevozili 280 kilometrov*, medtem ko vas bo ë-SpaceTourer zapeljal na kar 330 kilometrov* dolgo pot.

E-mobilnost vstopa tudi v vozne parke podjetij

Časi, ko so le manjša električna vozila lahko z enim samim polnjenjem prevozila daljše razdalje, so preteklost. Danes med vozili z voznikovim potrebam prilagojenim dosegom lahko najdemo tako večja osebna kot tudi gospodarska vozila, ki tudi podjetnikom omogočajo, da za svoja podjetja izberejo trajnostno poslovanje. Stoodstotno električni ë-Jumpy, ë-Berlingo Van in v prihodnje tudi ë-Jumper voznikom ponujajo doseg vse do neverjetnih 340 kilometrov*, ob čemer se tudi njihove baterije na javnih polnilnicah do 80 odstotkov napolnijo v le pol ure.

*Navedeni podatki o dosegu vozil so določeni v skladu z globalno usklajenim preskusnem postopku za lahka vozila WLTP (Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure), kjer je upoštevana povprečna vrednost različnih delnih ciklov vožnje (mesto, regionalne ceste, avtoceste). Vrednosti ne upoštevajo sloga vožnje in pogojev vožnje (teren, vreme), opreme ali drugih obremenitve in dodatnih porabnikov, kot sta klimatska naprava in ogrevalni sistem, zato lahko doseg v praksi odstopa od standardnega dosega.

Skrivnost do okolja in denarnice prijazne vožnje?

Skupni imenovalec večjega dosega in skrbi za okolje, ko govorimo o mobilnosti, je način vožnje. S prilagojeno vožnjo lahko tudi vozniki dodatno zmanjšamo okoljski odtis, porabo goriva, ob tem pa celo povečamo doseg vozila. Ne bo nam hvaležna le narava, pač pa tudi naša denarnica. Še več, enakomeren in sproščen način vožnje pozitivno vpliva tudi na število prometnih nesreč, ki se lahko zmanjšajo tudi za od deset do 15 odstotkov.

# Znižajte hitrost za deset kilometrov na uro. Vaš cilj zato ne bo nič bolj oddaljen in dosegli ga boste le malce kasneje, medtem pa boste na vsakih sto kilometrov privarčevali kar liter goriva, morda celo dva. Takšna vožnja bo dodatno zmanjšala izpust toplogrednih plinov, in sicer na razdalji 500 kilometrov za kar 12,5 odstotka.

#Preverite tlak v pnevmatikah. Prenizek tlak v pnevmatikah veča porabo goriva. Nezadosten tlak že za 0,5 bara bo vašo porabo goriva povečal za 2,5 odstotka. Morda to ne zven veliko, a če boste upoštevali vse tu naštete nasvete, bo vaša vožnja veliko bolj ekonomična in tudi ekološka.

# Izklopite klimatsko napravo. Celo med bolj potratno mestno vožnjo boste ob izklopljeni klimi privarčevali kar 40 odstotkov goriva. To pa ni malo. Ni iz trte izvita zamisel, da ob pomanjkanju goriva in oddaljeni črpalki najprej izklopimo klimo.

# Odstranite nepotrebno težo. Ni vseeno, kaj prevažate v avtomobilu na svoji dnevni vožnji. Sproti iz prtljažnika odstranite kupljene izdelke ali prtljago po izletu ob koncu tedna. Vsakih dodatnih sto kilogramov bo vašo porabo povečalo za kar pet odstotkov.

# Poskrbite za ustrezno in redno vzdrževanje svojega vozila. Pravočasna menjava olja, filtra za zrak in druga popravila lahko prinesejo do 25 odstotkov več privarčevanega goriva.

In ko vam vseeno zmanjka baterije?

Citroën grë na ëlëktriko za vse in z njim Slovenija. Vzorni doseg Citroënovih električnih vozil vas ne bo pustil na cedilu. Če boste ob tem upoštevali nasvete za ekološko vožnjo, bo vaša pot še bolj prijazna do okolja in gospodarna.

Ne glede na to, ali se boste s Citroënovim električnim vozilom odpeljali na družinski izlet v gore ali pa ga uporabili za opravljanje gospodarske dejavnosti, morda za dostavo blaga, na poti boste vedno našli tudi električne polnilnice. Po Sloveniji jih je vse več, večinoma pa so tudi nezasedene, torej je skrb, da bi ostali brez prepotrebne elektrike, odveč.