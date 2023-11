Koliko prihranite pri elektriki, če vložite vlogo do konca leta?

Koliko lahko prihranite pri elektriki, če vložite vlogo za priklop sončne elektrarne do 31. decembra, in koliko, če ta rok zamudite? Tukaj je nekaj scenarijev s konkretnimi izračuni.

Z letom 2024 se ukinja sistem neto meritev, finančno najugodnejši način obračunavanja porabljene in proizvedene električne energije, ki je bil pri postavitvi sončnih elektrarn (z močjo do 43 kilovatov) doslej na voljo fizičnim osebam in malim poslovnim odjemalcem. Vsi zainteresirani ga še vedno lahko ujamejo, če vlogo za soglasje za postavitev in priklop sončne elektrarne oddajo do 31. decembra letos (več o tem TUKAJ).

Kakšen bo novi sistem obračunavanja, še ni povsem jasno. Poglejmo si torej zdaj veljavnega in predvidimo nekaj scenarijev nove ureditve z različnimi finančnimi posledicami (več in natančneje o izračunih TUKAJ).

Za lažjo ponazoritev smo vzeli konkreten primer družine Milač, ki ima hišo v velikosti 180 kvadratnih metrov, prostore in sanitarno vodo ogreva toplotna črpalka z močjo 11 kilovatov, za hlajenje pa skrbi dvojna klimatska naprava. Toplotna črpalka letno porabi 5,1 megavatne ure elektrike, električni avtomobil štiri megavatne ure, drugi porabniki pa še od dve do tri megavatne ure. Letna poraba je tako 15.300 kilovatnih ur, kar Milačeve uvršča med velike zasebne porabnike. Ob tej porabi in obračunski moči 10 kW bi bil njihov letni strošek za elektriko zelo visok. Z vsemi vključenimi prispevki bi znašal 3.794 evrov.

Lastna sončna elektrarna: obračun po shemi neto meritev (velja za vse elektrarne, za katere bodo vloge za soglasje oddane do 31. 12. letos)

Na hiši družine Milač je že nekaj let nameščena 12-kilovatna sončna elektrarna MOON. Kljub temu, da je v njihovem primeru po letnem obračunu več energije prevzete iz omrežja kot pa oddane vanj, so prihranki zelo veliki.

Priključna moč objekta: 17 kW, moč nameščene sončne elektrarne: 12 kWp, proizvodnja sončne elektrarne v letu 2022: 14.370 kWh, letna v omrežje oddana energija: 11.429 kWh, letna iz omrežja prevzeta energija: 12.617 kWh, letni obračun: 1188 kWh električne energije, prevzete iz omrežja.

Končni letni strošek električne energije z vsemi vključenimi prispevki: 448 evrov Letni prihranek pri strošku električne energije z namestitvijo sončne elektrarne: 3.346 evrov

Poglejmo si, kako bi Milačeve udarilo po žepu, če bi vlogo za soglasje za postavitev in priklop lastne sončne elektrarne na omrežje oddali šele po 1. januarju 2024.

1. Manj verjeten scenarij

Uredba, ki ukinja sistem neto meritev, določa tudi, da mora biti zaračunavanje omrežnine nediskriminatorno. To lahko pomeni, da bodo lastniki sončnih elektrarn morali plačati omrežnino za prav vso elektriko iz omrežja, ki jo bodo porabili, ne glede na to, koliko električne energije bodo s svojo elektrarno oddali v omrežje. Kaj bi to pomenilo za družino Milač, če vsi drugi pogoji trenutne sheme ostanejo nespremenjeni (kar je sicer malo verjetno)?

Letna iz omrežja prevzeta energija: 12.617 kWh, letni strošek električne energije po obračunu: 448 evrov, dodatni strošek omrežnine za vso električno energijo, prevzeto iz omrežja: 538 evrov.

Končni letni strošek električne energije z vključenimi prispevki: 986 evrov Letni prihranek pri strošku električne energije z namestitvijo sončne elektrarne: 2.808 evrov

2. Mogoč scenarij

Po tem scenariju, ki je bolj realen, se električna energija ne obračunava več na letni ravni, temveč mesečno. Elektrika in omrežnina se še vedno netirata, mesečno pa dobimo obračun, ki pokaže, ali smo v danem mesecu več energije prevzeli iz omrežja ali pa smo je vanj več oddali. Za razliko se na mesečni ravni tudi plača.

Če bo torej družina Milač v danem mesecu več elektrike prejela kot oddala, jo bo plačala (skupaj z omrežnino zanjo), predpostavljajmo, da po trenutni tržni ceni. Če pa bo več električne energije oddala kot prejela, ji bo dobavitelj zanjo plačal. Predvidevamo, da jim bo ponudil nižjo ceno od dejanske tržne cene elektrike. Fiksen vsakomesečni strošek pa ostajajo cena obračunske moči ter prispevki za OVE in SPTE.

Cena prejete energije (s prispevki): 0,25 evrov/kWh, cena oddane energije: 0,10 evrov/kWh.

Končni letni strošek električne energije z vsemi vključenimi prispevki: 845 evrov Prihranek pri strošku električne energije z namestitvijo sončne elektrarne: 2.949 evrov

3. Verjeten scenarij

V tem scenariju se na mesečni ravni še vedno netira in poračunava električna energija kot v prejšnjem scenariju, ob tem pa mora družina poravnati še omrežnino za vso preneseno elektriko. Fiksen vsakomesečni strošek ostajajo cena obračunske moči ter prispevki za OVE in SPTE.

Strošek električne energije z vsemi vključenimi prispevki: 845 evrov, dodatni strošek omrežnine za vso preostalo električno energijo, prevzeto iz omrežja: 397 evrov.

Končni letni strošek električne energije z vsemi vključenimi prispevki: 1.242 evrov Prihranek pri strošku električne energije z namestitvijo sončne elektrarne: 2.552 evrov

Mogočih scenarijev je še nekaj

Prav mogoče je, da cena elektrike ne bo enaka vse leto. Med bolj pesimističnimi je tudi takšen, po katerem dobavitelji ne bodo odkupovali presežkov in jih bodo uporabniki v omrežje še vedno oddajali brezplačno, prejeto energijo pa odkupovali po tržni ceni. Kakšne bodo končne številke, bo jasno jeseni, ko bodo objavljene nove cene omrežnine za priključno moč in za dobavljeno energijo ter drugi prispevki.

