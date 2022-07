Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Objavljamo prvi mesečni pregled proizvodnje in porabe električne energije družine Bitenc, ki se je odločila za lastno sončno elektrarno, Njihovo pot do energetske samooskrbe smo spremljali v okviru projekta Gremo na sonce .

Nepredvidljive cene električne energije so Uroša in Anteo Bitenc pripeljale do razmišljanja o lastnem viru električne energije, ki bi jima omogočal neodvisnost od gibanja cen električne energije na trgu.

Povprečna mesečna poraba gospodinjstva pri nas znaša nekje med 150 kWh in 600 kWh, kot izhaja iz spodnjega grafa, pa so pri Bitenčevih junija porabili 393,4 kWh.

Sončna elektrarna: semafor porabe električne energije

Moč generatorja sončne elektrarne: 6,57 kWp (enota kWp oziroma vršna moč prikaže najvišjo moč, ki jo lahko proizvede fotovoltaični sistem) Garancija: 12 let Izhodna moč sončne elektrarne je omejena na 80 odstotkov priključne moči odjema. Inštalirana moč sončne elektrarne je lahko tudi višja, vendar je treba zagotoviti, da izhodna moč ne presega priključne moči elektrarne.

Poleg sončne elektrarne na strehi (18 fotovoltaičnih modulov podjetja Enertec, ki so jih postavili na 30 kvadratnih metrov površine) sta namestila tudi hranilnik električne energije Tesla Powerwall podjetja NGEN, ki je v kombinaciji s sončnimi celicami optimalna rešitev na poti k samozadostnosti. V kopalnici se ogrevata z IR-panelom podjetja Ekosen, za plačilo naložbe pa sta najela Zeleni stanovanjski kredit pri NLB. Na domači električni polnilnici tako lahko z doma proizvedeno električno energijo polnita električni avtomobil.

