Filip Flisar vas vabi k sodelovanju

Zemlja se pregreva

Podnebne spremembe so že vrsto let predmet številnih razprav, a dejstvo ostaja, da ne gre za mit. So tu in opazimo jih lahko na vsakem koraku. Že res, da povprečna temperatura na Zemlji niha iz leta v leto, a v zadnjega pol stoletja je sunkovito narasla. Velika večina znanstvenikov, kar devet od desetih, se strinja, da je glavni razlog za višje temperature količina ogljikovega dioksida v zraku, ki se je od šestdesetih let dvajsetega stoletja podvojila.

Ledeniki se topijo, vodna gladina pa bi se že do leta 2100 lahko dvignila za več kot 90 centimetrov. Vse več je vremenskih pojavov, ki za seboj puščajo opustošenje. Njihova pogostost se je od 80. let prejšnjega stoletja potrojila. Na podnebne spremembe pa niso imune niti živali in rastline, saj nekatere vrste počasi izginjajo z območij, ki so zanje postala prevroča. K spremembam na bolje lahko prispeva prav vsak.

Korak k skrbi za okolje je sončna elektrarna.

Od fosilnih goriv k sončni energiji

Od industrijske revolucije naprej je bilo človeštvo vse bolj odvisno od fosilnih goriv. Ta odvisnost nam je resda prinesla številne koristi, a je za seboj v okolju pustila razdejanje, ki ga bo čutilo še mnogo rodov. Viri fosilnih goriv niso neomejeni, porast njihovih cen pa še dodatno spodbuja rast inflacije, kar je postalo še posebej opazno v luči zadnjih globalnih kriz, s katerima se je soočil svet. V družbi obstaja vse večji konsenz, da je treba zaustaviti podnebne spremembe, narediti korak stran od uporabe fosilnih goriv. Načinov je veliko.

Prihodnost je sonce

S sončno elektrarno si lahko zagotovite samooskrbo z električno energijo.

Se tudi vam zdi, da kar zaživite, ko posije sonce, nenadoma vas napolni z energijo in vam da moč, da se soočite s še tako težkimi izzivi? Tako kot za svojo rast rastline potrebujejo sončno svetlobo, je ta nujno potrebna tudi za zdravje in dobro počutje ljudi. A potencial sončne energije je še veliko večji. V naša življenja prinaša možnost za samozadostno oskrbo z električno energijo.

Zavedanje o pomenu trajnostnega načina življenja je vse večje, zato ljudje vse pogosteje posegajo po alternativnih virih energije, ne glede na to, ali gre za avtomobile ali pa načine oskrbe z elektriko v domačem okolju, med katere spada tudi sončna elektrarna. Uporabnikom omogoča na eni strani neslišno proizvodnjo elektrike brez ekoloških obremenitev ali izpusta neželenih emisij, hkrati pa jim zagotavlja tudi energetsko samooskrbo.

Ekipa #ZaSončnoPrihodnost

Podjetje Enertec išče nove sodelavce. Pridružite se ekipi, ki skrbi za čisto energijo, čisto prihodnost.

Eden od načinov za boljšo, bolj sončno prihodnost je tudi pridružitev ekipi Enertec, ki upravlja z blagovno znamko Moja elektrarna. Podjetje Enertec je nastalo kot odgovor na nov pristop k obravnavi izrabe obnovljivih virov energije. Njihovo vodilo je dovršenost na vseh ravneh, ki jo dosegajo z vrhunsko ekipo, v sproščenem vzdušju in ob čisti energiji. Ekipo podjetja Enertec sestavljajo mladi, inovativni in trajnostno osveščeni strokovnjaki, ki vztrajno sledijo svojemu poslanstvu – navduševati ljudi nad izrabo sončne energije za energetsko neodvisnost. Sončne elektrarne in druge dovršene energetske rešitve so njihova strast.

Preverite aktualna prosta delovna mesta. V podjetju Enertec – Moja elektrarna vedno iščejo nove sodelavce: električarje, monterje in druge.

Iščejo marsikaj, nudijo še več

Dovršenost, odgovornost, celovitost, odzivnost in strokovnost – to so vrednote podjetja Enertec in njihovih zaposlenih. Če se v njih prepoznate tudi sami, morda iščejo prav vas. Kot uspešno podjetje, ki deluje na rastočem trgu, iščejo nove sodelavce s širokim spektrom znanj, od ekonomskih in tehničnih pa vse do naravoslovnih.

Ekipa #ZaSončnoPrihodnost razpisuje prosta delovna mesta. Za čistejšo prihodnost lahko poskrbite tudi z zaposlitvijo v podjetju Enertec.

Če ste proaktivni in si tudi vi želite narediti nekaj za boljšo prihodnost, se pridružite ekipi Moja elektrarna in postanite del ekipe #ZaSončnoPrihodnost. Oglejte si aktualna delovna mesta in oddajte svojo prijavo na kariera@moja-elektrarna.si.

Se najdete v takšnem opisu in ste prepričani, da bi svoje delo opravljali bolje kot Filip v zgornjem videoposnetku? Hitro rastoče in prilagodljivo podjetje Enretec je kos številnim izzivom in priložnostim. Zavedajo se vrednosti svojih zaposlenih, zato jim nudijo številne ugodnosti:

urejeno, inovativno in dinamično delovno okolje,

konkurenčno plačilo in stimulativno nagrajevanje,

vlagajo v osebni in strokovni razvoj,

spodbujajo ustvarjalno mišljenje ter aktiven in zdrav življenjski slog,

skupna druženja so obvezen del našega delovnega tedna,

postavljajo si zanimive skupne cilje, ki jih motivirajo – v letu 2022 se bodo skupaj odpravili celo na Triglav.