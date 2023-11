Gradbeni projekti v razcvetu: investitorji stavijo na visoke standarde gradnje

V zadnjih letih smo priča izjemnemu dvigu cen nepremičnin. Po zadnjih podatkih statističnega urada so v drugem četrtletju letošnjega leta cene nepremičnin spet zrasle. Kljub naraščajočim cenam pa je opaziti, da se gradnja novih stanovanjskih kompleksov ni ustavila. Ravno nasprotno, gradbeni projekti so v razcvetu, kar nakazuje na potrebo po novih stanovanjih. Investitorji se odzivajo na visoko povpraševanje trga in si prizadevajo zadovoljiti vse potrebe bodočih stanovalcev.

Foto: GA Gradnje

V luči visokih cen nepremičnin in pospešene gradnje novih kompleksov se postavlja vprašanje, kaj potencialni novi lastniki nepremičnin iščejo oz. kakšne so njihove želje in zahteve.

Vsekakor je dobra lokacija pomemben dejavnik, ta vključuje bližino javne infrastrukture, kot so šola, vrtec, pošta, banka, trgovina itd. Pomembne so tudi bližina zelenih površin in možnosti rekreacije v okolici ter stika z naravo.

Potencialni novi lastniki nepremičnin iščejo dom, ki jim bo zagotavljal visoko kakovost bivanja. Želijo si udobnega, sodobnega in energetsko učinkovitega bivalnega prostora z nizkimi bivalnimi stroški. Gradbeni investitorji zato stavijo na visoke standarde gradnje, inovativne arhitekturne rešitve ter, zaradi vedno večjega poudarka na okoljski ozaveščenosti, tudi trajnostne materiale in uporabo obnovljivih virov energije.

Foto: Orca Energija

Trendi uporabe obnovljivih virov energije se kažejo tudi v večstanovanjskih objektih

Dvig cen nepremičnin postavlja v ospredje učinkovito izkoriščenost prostorov pri načrtovanju in opremljanju domov. Vsak dodatni kvadratni meter se namreč odraža pri nakupni ceni. Z večjo kvadraturo pa se večajo tudi življenjski stroški, saj je treba vzdrževati in ogrevati večjo površino. V tem kontekstu se postavlja vprašanje, kako s čim nižjimi mesečnimi stroški ogrevati dom v času, ko se višajo cene energentov.

Novograditelji enostanovanjskih stavb se praviloma odločajo za vgradnjo toplotne črpalke kot primarnega vira energije, vedno več je tudi takih, ki se odločijo zamenjati svoj stari ogrevalni sistem za sodobno toplotno črpalko. Glavni razlog za takšne odločitve so nizki stroški ogrevanja ter napredne funkcionalnosti, ki omogočajo visoko energetsko učinkovitost, udobno bivanje ter samodejno uravnavanje delovanja.

Z napredno regulacijo prek oblaka lahko spreminjate nastavitve svoje toplotne črpalke s pomočjo računalnika ali pa prek pametnega mobilnega telefona in tabličnega računalnika. Foto: Orca Energija

Z napredovanjem tehnologije pa so toplotne črpalke vse bolj prilagodljive in uporabne pri različnih zahtevah in prostorskih omejitvah. To omogoča njihovo širšo uporabo tudi v večstanovanjskih objektih. Prednosti prepoznajo investitorji in se vse pogosteje že v fazi gradnje večstanovanjske stavbe odločijo za njihovo vgradnjo, kar prispeva k dolgoročni energetski učinkovitosti stanovanjskega bloka in nizkih stroških obratovanja, ki padejo na pleča stanovalcev.

Toplotne črpalke lastnikom omogočajo, da sami upravljajo ogrevanje

Potencialni kupci stanovanj si prizadevajo najti ravnovesje med cenovno dostopnimi možnostmi in izpolnjevanjem njihovih specifičnih zahtev. Stanovanjski trg se zadnjemu uspešno prilagaja. Investitorji poznajo prednosti toplotnih črpalk, od udobnega in poceni ogrevanja pa vse do njenih okoljskih koristi. Toplotne črpalke lastnikom omogočajo, da svoj ogrevalni sistem upravljajo glede na svoje želje in potrebe.

Večstanovanjski blok v Staršah je eden takih, ki izpostavlja to novo naravnanost. V sodobno zgrajenem objektu bodo vgrajene toplotne črpalke Orca Duo 200 z zunanjo enoto Mitsubishi Electric. Investitorji so stanovalcem omogočili tudi možnost vgradnje lokalnega prezračevanja Orca Flexi 50 in klimatske naprave Orca112+Orca12, za kar so se v večji meri odločili kupci stanovanj. Nekaj stanovanj je še na voljo, več informacij dobite tukaj.

Tlorisi stanovanj v soseski Starše so dodelani tako, da zagotavljajo optimalno izkoriščenost prostorov in udobje bivanja. Foto: GA Gradnje

Podjetje GA gradnje, ki gradi nadstandardno sosesko Starše, je za izbiro sistema ogrevanja in njegovo namestitev v stanovanjske enote zaupalo strokovnim svetovalcem podjetja Orca Energija , ki je bilo v nedavni raziskavi Zveze potrošnikov Slovenije prepoznano kot eden najbolj zaupanja vrednih ponudnikov toplotnih črpalk.

Njihovo izkušenost in strokovnost prepoznajo številna slovenska podjetja, med drugim tudi podjetje Marles. Z veliko odgovornostjo izdeluje hiše, ki omogočajo najvišjo kakovost bivanja in spadajo v evropski vrh.

Hiše Marles s toplotno črpalko Orca. Foto: Orca Energija

Pri podjetju Orca so toplotne črpalke in centralno prezračevanje vgradili tudi v enem izmed naselij na Irskem. Foto: Orca Energija

Podjetje Orca Energija je eno pomembnejših podjetij na področju razvoja in proizvodnje toplotnih črpalk na slovenskem trgu. Največji poudarek namenjajo kakovosti, ki jo dokazujejo z več tisoč zadovoljnimi strankami ter različnimi nagradami in certifikati najpomembnejših neodvisnih strokovnih institucij v Evropski uniji. Kakovost njihovih proizvodov in lojalnost pa prepoznavajo tudi v tujini.





V preteklem letu je podjetje Orca s svojimi toplotnimi črpalkami in prezračevalnimi sistemi opremilo že več večstanovanjskih stavb.

Orca je uradni ogrevalni partner Mitsubishi Electric

Foto: Orca Energija Lastne notranje enote kombinirajo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric, ki se ponašajo s sposobnostjo zagotavljanja visoke grelne moči tudi pri izjemno nizkih zunanji temperaturah, do –28 stopinj Celzija. Primerne so tako za novogradnje kot za obnove in radiatorsko ogrevanje. Delujejo z izredno visokim izkoristkom, do kar 420 odstotkov. To pomeni, da za vsako porabljeno enoto električne energije ustvarijo kar 4,2 enote toplotne energije. Toplotna črpalka lahko prinese kar do 75 odstotkov prihrankov več kot drugi ogrevalni sistemi, hkrati pa za svoje delovanje uporablja obnovljive vire energije in deluje popolnoma brez emisij.

Pri podjetju Orca se prilagodijo tako optimizaciji prostora kot tudi željam glede dizajna.





V Orcinem izračunu lahko hitro in enostavno izračunate toplotne izgube vašega objekta in na osnovi tega prejmete predlog najprimernejše ogrevalne toplotne črpalke.

Varčno, udobno in kakovostno bivanje

Poleg ogrevanja je za udobno bivanje potrebno tudi ustrezno prezračevanje. V novejših domovih, čeprav energetsko učinkovitih, je zaradi tesnjenja pogosta težava slab zrak. Odpiranje oken pozimi povzroča toplotne izgube in s tem povečuje stroške ogrevanja. Z ustreznim prezračevalnim sistemom pa lahko zagotovite kakovosten zrak brez izgube toplote, poleg tega pa odstranite odvečno vlago, ki bi lahko povzročila plesen. V nekaterih evropskih državah je vgradnja prezračevalnega sistema v bivalne objekte postala obvezna.

Vsem lokalnim prezračevalnim sistemom Orca je skupen visoko učinkovit toplotni prenosnik, ki poskrbi za prenos toplote iz odpadnega postanega zraka na vstopen hladen svež zrak. Foto: Orca Energija

Orca ponuja dva modela lokalnega prezračevanja, Pico 50+ in Flexi 50 , ki zagotavljata udobno in zdravo okolje. Oba modela delujeta učinkovito, varčno in tiho, razlikujeta se le v načinu upravljanja. Pico 50+ ima stenski in daljinski upravljalnik, medtem ko je pri Flexi 50 na voljo tudi upravljanje na daljavo prek aplikacije, ki omogoča prilagajanje delovanja ne glede na lokacijo. Tako boste vedno prišli v svež dom.