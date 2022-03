Kako za četrtino zmanjšati količino bioloških odpadkov?

Biološki odpadki močno bremenijo naše okolje. Pomenijo kar 34 odstotkov vseh odpadkov. V Evropi jih na leto proizvedemo kar 75 milijonov ton. Foto: Ana Kovač

Čeprav imamo velikokrat občutek, da kot posamezniki težko veliko naredimo za razbremenitev okolja, pa imamo v resnici kar nekaj možnosti.

Od tega, da smo vedno pozorni na to, kaj in kje kupujemo, da zmanjšujemo količino nepotrebnih stvari in da poskušamo uporabiti največ, kar je mogoče, potem pa izdelke in pakiranja uporabiti večkrat, do tega, da odpadke ločujemo in recikliramo ter že doma poskrbimo za to, da je čim manj dela z odpadki.

S kompostiranjem poskrbimo za to, da lahko znova uporabimo kuhinjske in vrtne odpadke. Foto: Ana Kovač

Od tega, da smo vedno pozorni, kaj in kje kupujemo, da zmanjšujemo količino nepotrebnih stvari in da poskušamo uporabiti največ, kar je mogoče, potem pa izdelke in pakiranja uporabiti večkrat, do tega, da odpadke ločujemo in recikliramo ter že doma poskrbimo, da je čim manj dela z njimi.

Tjaša Ban, strokovnjakinja na področju trendov krožnega gospodarstva in menedžerka za razvoj poslov v podjetju Plastika Skaza Foto: Ana Kovač "Ker biološki odpadki pomenijo več kot 34 odstotkov vseh komunalnih odpadkov – in več kot polovica jih nastane v naših gospodinjstvih – je naša zelo pomembna naloga pri varovanju okolja ta, da skrbno kompostiramo biološke odpadke," je povedala Tjaša Ban, strokovnjakinja na področju trendov krožnega gospodarstva in menedžerka za razvoj poslov v podjetju Plastika Skaza.

Tega se lahko lotimo vsi, ne le ljudje, ki imajo svoj vrt in na njem rezerviran kotiček za velik kompostni kup. Tudi v blokih in stanovanjskih hišah imamo dovolj možnosti, da biološke odpadke primerno predelamo ter tako poskrbimo za to, da ne gnijejo na odlagališčih, kjer povzročajo izpuste škodljivih toplogrednih plinov. Kajti več kot 57 odstotkov bioloških odpadkov trenutno ne predelamo, odlagališča pa so eden od večjih onesnaževalcev z metanom. Če bi biološke odpadke pravilno ločevali in pravilno predelali, bi lahko odpadki postali nov vir, mi pa bi tako zmanjšali količino toplogrednih plinov v ozračju.

Klikni za nakup kompostnika Bokashi Organko in uporabi kodo za 10-odstotni popust: ZAPLANET (velja za nakup Bokashi Organko 1 in Bokashi Organko 2).

Kompostiranje kot način, da naravi vrnemo, kar smo ji vzeli

Odpadke, ki jih zbiramo čez dan, enkrat dnevno stresemo v Bokashi Organko. Foto: Ana Kovač

Ali vas misel na gnijoče biološke odpadke v lastni kuhinji odvrača od kompostiranja? Če biološke odpadke pravilno kompostiramo, potem ne bomo zaznali nobenega vonja, odpadki pa ne bodo privabljali mrčesa. Kompostiranje je preprost in učinkovit način za bolj zeleno življenje, saj nam pomaga, da znova uporabimo kuhinjske in vrtne odpadke. Smisel kompostiranja je prav v tem, da naravi vrnemo organsko maso, ki smo jo porabili za pripravo hrane. Tako zapremo zanko na področju organskih odpadkov.

Najpogostejša metoda predelovanja bioloških odpadkov je kompostiranje. Poznamo več vrst kompostiranja, ki ga izberemo glede na možnosti svojega doma.

Tradicionalno kompostiranje s prisotnostjo zraka je primerno za vrtove. Na vrtu naredimo prostor, kamor nalagamo organske odpadke. Priporočljivo je, da kup vsake toliko časa malo premešamo. Iz organskih odpadkov v 6–12 mesecih pridobimo humus. Na kompostni kup ne smemo dodajati mesa in citrusov, ker meso lahko vsebuje salmonelo, citrusi pa so obdelani s pesticidi. Tradicionalno kompostiranje oziroma aerobna obdelava bioloških odpadkov poteka tako, da se razgradnja organskih snovi izvede s pomočjo mikroorganizmov ob prisotnosti kisika.

Na vrtu lahko kompostiramo tudi s pomočjo deževnikov, kar se imenuje vermikompostiranje. Deževniki predelajo biološke odpadke in dobimo visokokakovosten humus. Kompostiranje s črvi lahko izvajamo tudi znotraj doma, vendar je s tovrstnim načinom precej dela.

Podjetje Plastika Skaza želi s svojimi izdelki pomagati, da del zavržene hrane, ki se ji ne moremo izogniti, postane nov vir. Foto: Ana Kovač

Kompostiranje pa lahko poteka tudi kot anaerobna fermentacija brez kisika. Tako imenovano fermentacijsko kompostiranje deluje s pomočjo efektivnih mikroorganizmov, kot so fotosintezne bakterije, mlečnokislinske bakterije, kvasovke, aktinomicete in encimsko aktivne glive.

Postopek se imenuje bokashi in so ga uporabljali že v starodavnih vzhodnoazijskih kulturah, beseda bokashi pa izvira iz japonščine in pomeni fermentirana organska snov. Kompostiranje bokashi ne prispeva k izpustom CO 2 . Potrebujemo pa kompostnik Bokashi Organko, kamor lahko dodajamo tudi meso in citruse, ker efektivni mikroorganizmi učinkujejo proti patogenim organizmom.

Bokashi kompostiranje je vedno bolj priljubljeno za uporabo v gospodinjstvih, saj je primerno za tiste, ki nimajo vrta. Z njegovo uporabo bomo svoj življenjski slog nadgradili s trajnostnim in odgovornim odnosom do okolja. Biološki odpadki v fermentacijskih posodah ne gnijejo in ne privabljajo mrčesa, zato jih lahko imamo v kuhinji tudi dlje časa.

Biološki odpadki se v tem procesu spremenijo v produkt, ki se v prsti hitro razgradi in izboljša fizikalne in kemijske lastnosti prsti, s tem pa tudi njeno rodovitnost. Poleg tega kompostiranje bioloških odpadkov do zrelega komposta traja po tradicionalnih metodah od tri do šest mesecev, kompostiranje bokashi pa le od dva do tri mesece, saj dodatek efektivnih mikroorganizmov deluje kot pospeševalec procesa.

Za četrtino manj bioloških odpadkov

Bokashi Organko nam lahko pomaga pri odgovornem ravnanju z odpadki. Narejen je iz recikliranega polipropilena oziroma reciklirane plastike, ki jo je zavrgel končni uporabnik. Foto: Ana Kovač

Poseben kuhinjski kompostnik Bokashi Organko, ki so ga razvili v podjetju Plastika Skaza, vas bo navdušil s svojo uporabnostjo. Omogoča nam preprost način ločevanja bioloških odpadkov brez smradu, mušic in gnitja.

Bokashi Organko zmanjša količino bioloških odpadkov kar za četrtino, ker pa je izdelan iz odpadne plastike, model Bokashi Organko Ocean pa celo iz ročno pobranih odsluženih ribiških mrež, pa z njegovo uporabo pripomoremo k razbremenitvi okolja.

Kako uporabljati kompostnik Bokashi Organko?

Foto: Ana Kovač

V Bokashi Organku lahko fermentiramo: večino bioloških odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih: ostanke hrane, olupke, sir, mlečne izdelke, meso, manjše kosti, kavno usedlino, ovenele cvetlice, čajne vrečke, manjše količine papirnatih robčkov ... Ne smemo dodajati tekočin, kot so kis, sok, mleko, olje, voda, iztrebkov, velikih kosti in pepela.

Organske odpadke lahko sproti zbiramo v posodici Organko Daily, potem pa jih enkrat na dan odvržemo v Bokashi Organka.

V Bokashi Organka vsakič, ko vanj stresemo odpadke, dodamo tudi poseben posip, ki vsebuje mikroorganizme.

S tlačilko odpadke dobro potlačimo, da izpustimo odvečen zrak, saj fermentacija poteka brez prisotnosti kisika.

Ko je kompost poln, ga neprodušno zaprtega pustimo še 14 dni, da se fermentacijski proces dokonča.

Iz odpadkov do dragocenega komposta in drugih koristnih produktov

Foto: Ana Kovač

Ko je fermentacijski proces končan, pridobimo bazo za kompostiranje in tekočino. Tekočino lahko uporabimo kot čistilno sredstvo za odtoke, če pa jo razredčimo, jo lahko uporabimo kot gnojilo za svoje rastline. Fermentacijsko bazo lahko zakopljemo na vrtu, odvržemo na tradicionalni kompost ali pa vržemo v zunanji zabojnik za biološke odpadke. Tako sklenemo bokashi zanko in naši biološki odpadki postanejo nov vir.

Podjetje Plastika Skaza ustvarja nove, tehnološko napredne in inovativne rešitve z enim ciljem v mislih – pomagati ohranjati naravo. Zavezani so ekologiji, strokovnemu znanju in izkušnjam, ki so jih pripeljale do novega izdelka, ta je narejen iz ročno zbranih odsluženih ribiških mrež. Tako podjetje Plastika Skaza in uporabniki njihovih izdelkov pomagajo preprečevati onesnaževanje oceanov s ponovno uporabo in recikliranjem plastike, ki že bremeni naš planet.

