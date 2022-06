Doma narejeno gnojilo, ki je obnorelo Slovence

Oglasno sporočilo

V času, ko se trudimo na domačem vrtu pridelati čim bolj kakovostno zelenjavo, hkrati prihraniti in biti trajnostni, je zelo dobrodošlo, če lahko sami doma pridelamo tudi gnojilo za sobne in vrtne rastline.

Pri tem nam lahko pomaga kompostnik Bokahi Organko, s pomočjo katerega lahko gnojilo pridelamo kar na domačem kuhinjskem pultu in tako na leto prihranimo 156 evrov, ker nam ni treba kupovati umetnih gnojil. To je izračun Polonce Marzel, ki Bokashi Organka uporablja že osem let, in to skozi vse leto.

Polona Marzel, menedžerka za razvoj poslov v Skazi.

Kako do kakovostnega domačega gnojila?

Potrebujemo kompostnik Bokashi Organko 1 ali Bokashi Organko Essential, ki je nadgradnja Organka 1, s pomočjo katerega lahko na domačem kuhinjskem pultu, balkonu ali vrtu kompostiramo ne glede na letni čas. Vanj vsak dan odlagamo biološke odpadke in jih posujemo z efektivnimi mikroorganizmi, ki znotraj Bokashi Organka pospešijo proces fermentacije.

Že po nekaj dneh dobimo prvi stranski produkt kompostiranja bokashi v Organku, to je tekočina bokashi, ki jo lahko uporabimo za zatiranje plevela in čiščenje odtokov, razredčeno pa za gnojenje sobnih in vrtnih rastlin.

Po nekaj tednih, ko je proces fermentacije v Organku končan, dobimo drugi stranski produkt kompostiranja bokashi, prvovrstno osnovo za kompost. Lahko jo zakopljemo na vrtu ali odvržemo na tradicionalni kompost ter z njo izboljšamo rodovitnost prsti na vrtu, saj ta ohrani skoraj vsa hranila. Naši pridelki bodo tako zdravi brez uporabe umetnih gnojil.

Z uporabo kompostnika Bokashi Organko Essential, nadgradnjo Bokashi Organka 1, ne bomo pridelali samo domačega gnojila, odmaševalca odtokov in zatiralca pleveli ter prihranili, ampak poskrbeli še za bolj trajnosten način našega življenja. Dosledno bomo reciklirali biološke odpadke, postali bodo nov vir, iz katerega bo zraslo novo življenje. Ob tem pa bomo poskrbeli še za manj odpadne plastike. Zakaj? Ker je Bokashi Organko Essential narejen iz popotrošniške reciklirane plastike. To je material, pridobljen iz odpadkov izdelkov, vrženih v zabojnike, namenjene plastiki in plastični embalaži.

