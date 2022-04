336 evrov na leto vržemo stran − kako to preprečiti?

Oglasno sporočilo

Z osnovnošolci, Ekologi brez meja in Bokashi Organkom iz odpadnih zobnih ščetk sklenili zanko kroženja plastike in odpadne hrane

V Skazi nadaljujemo z aktivnostmi v sklopu Iniciative Eko Kid Care 2030 – EKO junak je lahko vsak, kjer moči za bolj zeleni jutri združujemo s Skazovci, Ekologi brez meja in slovenski osnovnošolci. Danes smo osnovnošolcem OŠ Mozirje predali dva Bokashi Organka, v Skazi smo jih naredili iz odpadnih zobnih ščetk, ki so jih otroci zbirali vse od jeseni. Tako smo dosegli skupni cilj − sklenili smo zanko kroženja plastike in odpadne hrane.

Z Ekologi brez meja nas povezuje skupno poslanstvo, zato osnovnošolce skupaj opremljamo z znanjem, kako zeleno ravnati s plastiko in biološkimi odpadki. Jeseni smo z nekaterimi osnovnimi šolami po Sloveniji že izvedli delavnice plastike in se dogovorili, da vse do konca leta v svojih razredih zbirajo rabljene zobne ščetke. Iz teh smo v Skazi izdelali kuhinjske kompostnike Bokashi Organke in jih danes predali učencem OŠ Mozirje.

"Za izdelavo enega Bokashi Organka smo porabili 45 odpadnih zobnih ščetk, ki predstavljajo 35 odstotkov kompostnika, preostali del predstavljajo drugi reciklirani materiali," je ob predaji kompostnikov povedala vodja odnosov z javnostmi v Skazi Janja Urankar Berčon.

Ekologi brez meja so ob predaji Bokashi Organkov za otroke izvedli tudi delavnico o zavrženi hrani, v sklopu katere so učenci izvedeli, kako na različne načine zmanjšati odpadke hrane.

Ob tem je Barbara Kirn z Ekologov brez meja opozorila: "Letno zavržemo toliko hrane, da bi lahko nahranili četrtino celotnega prebivalstva. Zaradi vse te zavržene hrane letno nastane 22 milijonov ton toplogrednih plinov, to je 4-krat več kot predstavljajo izpusti letalske industrije. Zavržena hrana predstavlja težavo tudi za naše denarnice. Če v istem gospodinjstvu zavržemo vsak četrti obrok, kot kažejo podatki, s tem vržemo letno stran 336 evrov."

Otroci so se v delavnicah naučili tudi osnov pametnega nakupovanja, se preizkusili v sestavljanju nakupovalnega listka in spoznali osnove kompostiranja ter prednosti bokashi kompostiranja z Bokashi Organkom. Ta zmanjša količino bioloških odpadkov za četrtino, hrana v njem ne gnije in ne povzroča neprijetnega vonja, ki bi privabljal mušice. Znotraj Bokashi Organka se ob dodatku bokashi posipa z učinkovitimi mikroorganizmi začne proces fermentacije, pri katerem nastane fermentacijska masa, ki jo lahko odvržemo na kompost na vrtu ali pa jo zakopljemo v prst, medtem ko fermentacijsko tekočino lahko uporabimo za čiščenje odtokov ali pa kot gnojilo za rastline.

Otroci so bili nad novim znanjem in prijateljem Bokashi Organkom navdušeni, ravnateljica OŠ Mozirje Petra Klepec pa nam je zaupala, kako ga bodo vključili v izobraževalni proces: "Današnja delavnica je bila prvi korak k temu, da smo otroke naučili, kako porabiti zavrženo hrano in kompostirati. Vse to znanje bomo uporabili pri delu na šolskem vrtu, za katerega otroci skrbijo. Tako smo še korak bliže k trajnostnemu delovanju, za katero si prizadevamo, da bi otroke opismenili tudi na ekološkem področju."

