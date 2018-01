Zvezdnica se je vrnila v Slovenijo, a ostala praznih rok

Vanessa Mae brez ZOI 2018

Potem ko se je prah okoli "afere Krvavec" že polegel in so bili kaznovani praktično vsi z izjemo Vanesse Mae, se je slovita violinistka in britansko-tajska smučarka skušala prebiti še na olimpijske igre v Pjongčang. Akcija zniževanja njenih FIS-točk se je končala po poškodbi ramena in z neizpolnjeno normo.

Kako na ZOI?



Če bi Tajska na slalom ali veleslalom v Pjongčang želela poslati eno tekmovalko, bi ta morala izpolniti B-normo. Ta pa v obeh tehničnih disciplinah znaša manj kot 140 FIS-točk. Vanesa Mae ali Vanessa Vanakorn, kot je navedeno v smučarski bazi, ima na slalomski lestvici trenutno 181,49 točke (2902. mesto), v veleslalomu pa 150,03 (2768. mesto).

Da se je 39-letna znanka s Krvavca resno lotila projekta Pjongčang 2018, dokazuje seznam tekem, na katerih je nastopala v zadnjih mesecih. Med drugim je do želenih rezultatov v začetku leta skušala priti tudi na tekmah ravni CIT v Kranjski Gori, kjer pa je dvakrat odstopila. Nastopala je še v Italiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Franciji, Belgiji in celo na Kitajskem, Nizozemskem in v Južni Afriki.

Kronologija afere Vanessa Mae 2014

17. in 19. 1. 2014: Tajska smučarka Vanessa Vanakorn nastopi na štirih tekmah na Krvavcu in osvoji zadostno število točk za izpolnitev mednarodne norme za nastop na olimpijskih igrah.

18. 2. 2014: Smučarka nastopi na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju in v veleslalomu osvoji zadnje mesto med 67 uvrščenimi tekmovalkami.

19. 2. 2014: Kot odmev na njen nastop se v smučarskih krogih pojavi sum o spornih kvalifikacijskih tekmah v Sloveniji. Tekme naj bi bile organizirane z jasnim namenom – tekmovalki zagotoviti nastop na ZOI. Pri tem naj bi se pojavili nepravilna merjenja časov, preračunljive vožnje nekaterih tekmovalk in prirejanje končnih rezultatov, na katerih je bilo zapisano ime (vsaj) ene smučarke, ki na Krvavcu ni sodelovala.

10. 3. 2014: Izvršilni odbor SZS zadolži Odbor za alpske discipline, da pregleda vse okoliščine domnevno spornih mednarodnih tekem na Krvavcu. Kmalu zatem Odbor za alpske discipline na predlog IO SZS oblikuje posebno komisijo, ki jo sestavljajo Matjaž Kranjc, Dušan Gorišek, Grega Benedik in Jurij Žurej.

10. 7. 2014: IO SZS se seznani s poročilom komisije in ostro obsodi vse nepravilnosti. Objektivno odgovornim izrečejo prepoved delovanja pod okriljem SZS, o ukrepih obvestijo tudi Mednarodno smučarsko zvezo.

11. 11. 2014: FIS smučarki izreče štiriletno prepoved delovanja na vseh dogodkih pod okriljem FIS, Slovencem na tekmi (Vlado Makuc, Borut Hrobat, Matjaž Goltez in Uroš Šinkovec) pa enoletno prepoved.

4. 12. 2014: Vanessa Mae vloži pritožbo na mednarodno športno sodišče (CAS) v Lozani.

19. 6. 2015: CAS ugotovi, da tekme na Krvavcu niso bile regularne, a sklene, da tekmovalkine neposredne vpletenosti v prirejanje tekem ni mogoče dokazati, zato razveljavi štiriletno prepoved nastopanja.

10. 8. 2015: Pravna služba Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) zastopnika Vanesse Vanakorn obvesti, da MOK ni nameraval razveljaviti njega olimpijskega rezultata.

23. 12. 2015: Okrožno tožilstvo v Kranju zavrne ovadbo policijske uprave zoper Makuca, Hrobata, Golteza in Šinkovca zaradi suma kaznivega dejanja.

1. 1. 2016: Vanessa Mae je v pogovoru za nemški magazin Der Spiegel omeni možnost tožbe FIS.

24. 2. 2016: FIS potrdi: za izjave smo se opravičili in namenili denar, ki ga bo Vanessa Mae po svoji izbiri posredovala v dobrodelne namene