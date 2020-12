Znova bodo preiskali dopinške vzorce iz Sočija

Rezultati vnovičnega pregleda več kot polovice vzorcev, odvzetih v ruskem Sočiju, bodo znani do zimskih iger 2022 v Pekingu, je danes sporočila Ita.

Znano je, da je bilo na igrah kar nekaj dopinških škandalov, predvsem so za te poskrbeli ruski športniki, a zaradi tega ne bodo preučili le vzorce Rusov, ampak športnikov vseh narodnosti.

"Ponovitev analize vzorcev, zbranih med Pekingom 2008 in Londonom 2012, je do zdaj privedla do več kot 130 kršitev protidopinških pravil, kar jasno poudarja učinkovitost takšnega programa pri odkrivanju in odvračanju goljufanja," so sporočili iz Ite.

