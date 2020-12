Mladinski svetovni prvak zaradi dopinške afere ne sme tekmovati štiri leta

Mladinskega svetovnega prvaka v kajaku in kanuju na mirnih vodah so ujeli pri dopinški prevari.

Mladinskega svetovnega prvaka v kajaku in kanuju na mirnih vodah so ujeli pri dopinški prevari. Foto: Reuters

Šele 19-letnega tekmovalca, sicer dvakratnega svetovnega mladinskega prvaka, so ujeli pri testu izven tekmovanj julija letos, ki ga je izvedla madžarska protidopinška agencija. V njegovem vzorcu so našli sledi Epa. Kazen bo veljala za obdobje od 23. julija 2020 do 22. julija 2024, je sporočila zveza ICF.

Madžar Andras Redl je na lanskem mladinskem SP v Romuniji osvojil zlati medalji v kajaku na 500 in 1000 metrov.

Štiriletno prepoved so pri ICF izpostavili tudi kot svarilo drugim športnikom, predvsem mladim. "Mladi športniki se morajo zavedati resnosti posledic, če za doseganje rezultatov tvegajo s prepovedanimi sredstvi. Ne le, da jih bomo ujeli in jim to lahko uniči kariero, obstaja tudi resno zdravstveno tveganje, še posebej pri mladih ljudeh," je ob izreku prepovedi dejal vodja zdravniške in protidopinške komisije pri ICF Don McKenzie.

Redl se na odločitev zveze sicer lahko v 21 dneh pritoži na krovno športno razsodišče Cas v Lozani.