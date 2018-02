V olimpijskem parku vlada izredno stanje #video

OI, Pjongčang 2018

Organizatorji olimpijskih iger so morali zaradi premočnega vetra odpovedati že celo vrsto tekmovanj. Samo v sredo sta že odpadla ženski slalom in ženska biatlonska preizkušnja na 15 kilometrov. Veter se je tako okrepil, da so morali zaprti olimpijski park in ljudi pozvali, naj se umaknejo v zgradbe.

"Vse aktivnosti v olimpijskem parku so zaradi varnostih razlogov začasno ustavljene," je povedala tiskovna predstavnica organizacijskega komiteja. Ljudi so o izrednih razmerah obvestili tudi po SMS-sporočilih.

Močan veter v olimpijskem mestu Gangneung ob vzhodni obali Južne Koreje povzroča velike težave tamkajšnjim oblastem in organizatorjem olimpijskih iger. Tam so izmerili hitrost vetra celo 100 kilometrov na uro. Veter je že naredil tudi nekaj gmotne škode. Vso moč vetra je občutil tudi Martin Pavčnik, naš novinar, ki poroča z olimpijskega prizorišča.

Zelo nevarno je postalo v medijskem šotoru za curling, kjer se je zaradi močnega vetra vse skupaj že precej pozibavalo.

Nekaj videoutrinkov si lahko ogledate spodaj:

Malo je zapihalo ... pic.twitter.com/bo6PnSYfyy — Martin Pavcnik (@MartinPavcnik) February 14, 2018

2⃣ Huge stories from the #Olympics

First -- @shaunwhite

Second -- WIND

The Flying 🍅wins #Gold

The Wind🍃 is forcing officials to ask spectators to move inside, and its causing damage. #RoadToTheOlympics pic.twitter.com/9ysNNQxgPm — Aaron Nolan (@AaronNolanNews) February 14, 2018

I tried to give you guys an update on the weather in PyeongChang, but the wind had other ideas. Its gusting at 50+ mph. #RoadToTheOlympics @PatWalkerWX @NatWaltersWX @WeatherRick pic.twitter.com/cChJJz4PTD — Aaron Nolan (@AaronNolanNews) February 14, 2018

The wind in Pyeongchang is ridiculous. This is inside the curling media tent. We may take off anytime soon 😧#bbcolympics #pyeongchang2018 pic.twitter.com/0DNZ0hLezy — Caroline Chapman (@caz_chapman) February 14, 2018

How I stay awake during these long hours in PyeongChang? Having a mini panic attack every time I get an emergency alert in a different language. 😅



(Don’t worry it’s just a wind warning) pic.twitter.com/7MUj5vBQRV — Casey Silvestri (@casey_silvestri) February 14, 2018