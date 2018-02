Švedska najboljša v curlingu

ZOI, Pjongčang, curling, ženske

Ženska reprezentanca Švedske v postavi Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer in Sofia Mabergs je osvojila naslov olimpijskih prvakinj v curlingu. V finalu so Švedinje premagale izbrano vrsto Južne Koreje z 8:3.

Švedinje so v velikem finalu razžalostile domačinke. Foto: Reuters

Po Torinu 2006 in Vancouvru 2010 je to že tretji olimpijski naslov za Švedinje, ki so bile v Sočiju srebrne. Zmago Švedske si je na tribunah ogledal tudi kralju Carl Gustav. Že v soboto je Japonska v boju za bron premagala Veliko Britanijo s 5:3.