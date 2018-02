"Neumno bi bilo, če nas preteklost ni nič naučila"

Slovenski tabor pred torkovo tekmo z Norveško za četrtfinale (8.40)

Za nadaljevanje pravljice bodo v torek med drugim potrebni upoštevanje navodil, hitre noge, osredotočenost, disciplina, hrabrost, mentalna moč, srčnost, ekipni duh in še bi lahko naštevali, na kaj vse stavijo v slovenskem moštvu, ki se bo ob 8.40 za četrtfinale pomerilo z Norvežani. Slovenski selektor Kari Savolainen, ki je še pred začetkom OI s prstom kazal na to srečanje, verjame, da je tudi zgodovina medsebojnih srečanj Slovence česa naučila.

Slovenske hokejiste v torek čaka tekma, o kateri se je, pa čeprav slovenski tabor ni želel prehitevati dogodkov, veliko govorilo še pred samim začetkom olimpijskega turnirja.

"Če resnično pogledam le iz rezultatskega vidika, je glavna pozornost namenjena četrti tekmi, na tem, kako jo obrniti sebi v prid. A kot trener gledam tudi na to, kako se bo naša igra razvijala od prve tekme do tretje. Pri tem seveda ne mislim, da jih bomo vzeli kot ekshibicijske tekme, to bi bilo neumno, a mislim, da razumete, kaj hočem povedati. Želim, da naša igra raste iz tekme v tekmo," je selektor Slovencev Kari Savolainen še pred naznanitvijo potnikov za Južno Korejo razmišljal v Sportalovem sobotnem intervjuju.

Slovenci bi nadaljevali pravljico, Norvežani pa izkoristili drugo priložnost

Zdaj so njegovi varovanci pred tekmo D z Norveško, prvo, po kateri se bo moral nekdo posloviti od teh olimpijskih iger, drugi pa si bo zagotovil četrtfinalno srečanje z Rusijo. Savolainenovi fantje bodo naredili vse, da bi se slovenska pravljica po drugem mestu skupinskega dela nadaljevala in bi ponovili Soči, ko so se uvrstili v četrtfinale, na koncu pa jim je pripadlo izjemno sedmo mesto.

Slovenski selektor Kari Savolainen je že pred olimpijskimi igrami opozarjal na torkovo tekmo. Bo njegovim varovancem uspel nov podvig? Foto: Stanko Gruden, STA Ekipa, v kateri je spet čutiti močno povezanost, ki smo jo vselej označevali za faktor X in ki je mnogokrat prevladala nad kakovostjo na drugi strani, lahko samozavest črpa iz zmag nad reprezentancama, umeščenima med tako imenovanih velikih sedem: ZDA in Slovaško, pa čeprav je zadnja v zadnjih letih izgubila nekdanji sijaj, ki ga poskuša vrniti.

Norvežani so na treh tekmah trikrat izgubili, a jim je olimpijski sistem dal drugo priložnost (nobena reprezentanca po skupinskem delu ne izpade). Z zgolj eno točko na treh tekmah so končali na zadnjem mestu svoje skupine, na predzadnjem med vsemi in imeli precejšnjo srečo, da jim v torek nasproti ne bo stal kdo od na svetovni lestvici višje rangiranih reprezentanc, pravijo.

Norvežani so na zadnjih treh medsebojnih obračunih na večjih tekmovanjih vedno zmagali. "Če se iz tega ne bi nič naučil, bi bilo to neumno," pravi finski strokovnjak na slovenski klopi. Foto: Vid Ponikvar

Preteklost bi morala dati lekcijo

To bo obračun dveh v mnogo vidikih podobnih izbranih vrst. Pri obeh se igralci dobro poznajo med seboj, obema je skupno veliko drsanja in borbe. Slovenci – zasedba bo ista kot proti ZDA in Slovaški – so imeli v nedeljo prost dan, v ponedeljek pa opravili trening, krajši od običajnega.

"Smo v odločilnem delu turnirja. Trening je bil nekoliko krajši, saj nismo želeli preveč obremenjevati nog, kajti potrebovali bomo hitre noge. 40-45 minut je bilo dovolj," je po treningu dejal 62-letni Finec na slovenski klopi in se ob tem spomnil tudi zadnjih medsebojnih tekem na velikih tekmovanjih.

Norvežani so na treh tekmah dosegli le dva zadetka, Slovenci osem. Foto: Vid Ponikvar

Leta 2013, 2015 in 2017 sta se reprezentanci udarili na svetovnem prvenstvu skupine A, na vseh tekmah so zmagali Skandinavci. "Vsak naš nasprotnik za nas predstavlja velik izziv, tudi tokrat bomo v vlogi "underdoga", tistega, ki pripravlja presenečenje. Proti Norvežanom imamo nekaj slabih spominov, a če se iz tega ne bi nič naučil, bi bilo to neumno. Danes bomo imeli z igralci še sestanek, na katerem bodo dodelali še zadnje malenkosti."

Savolainen kot prednost Norvežanov navaja, "da so dobra ekipa, ki veliko igra s ploščkom in ima dobro obrambo, ki jo bo težko prebiti. Ob tem je še njihova mentalna moč zelo močna. Kot sem slišal, želijo že na začetku 'zlomiti' naše mentalno ravnotežje," in se zaveda, da bo tekma za rise stresna, a si želi, da bi stopili še korak višje. Do nove tekme z Rusi (v skupini so jim priznali premoč z 2:8). "Lepo bi bilo, da bi se spet srečali. Želim si te tekme, da pokažemo nekaj več," je še pripomnil.

Prilagoditi se njihovi hitrosti

Med slovenskima vratnicama bo stal Gašper Krošelj. Čeprav se 31-letnikova klubska sezona ni začela najbolje (po pretresih v Medveščaku se je preselil na Dansk), na olimpijskih igrah deluje samozavestno. Za zdaj je bil na dveh tekmah (proti ZDA in Slovaški) pri svojem delu 93,44-odstotno zanesljiv. Na drugi strani se je odstotek obramb Larsa Haugna na treh tekmah ustavil pri 88,42.

Gašper Krošelj dobro izkorišča selektorjevo zaupanje. Foto: Getty Images "Morali se bomo prilagoditi njihovi hitrosti in se braniti. Tudi Američani so bili hitri, pa smo jih premagali. Njihova prednost je, tako kot naša, da se poznajo dolga leta. Imajo dobrega vratarja, mi pa bomo poskusili zmagati. Pri nas je skoraj isto, poznamo se, dobro se postavljamo, igramo taktičen hokej, predvsem pa igramo do konca in se ne predajamo," je slovenski čuvaj mreže iskal prednosti in slabosti obeh ekip ter dodal, da ne smejo popustiti, tako kot so proti Slovaški.

"Čas je, da jim vrnemo za nazaj" "Treba je imeti željo, ker ne igraš vsak dan tako pomembnih tekem," sporoča Rok Tičar. Foto: Stanko Gruden, STA "To bo nova tekma. Zgodovina ne kaže ravno nam v prid, a začelo se bo z 0:0. Norvežani igrajo agresivno in skušajo vsakega nasprotnika zbosti ali tepsti. So dobri drsalci z dobrim sistemom. Mi pa bomo pripravljeni, sveži, z borbenostjo in dobrim začetkom prve tretjine, da vsi pridemo v ritem, potem je lažje za vse. Obe ekipi igrata podoben hokej, z veliko drsanja in borbenosti, odločale pa bodo malenkosti in želja. Treba je imeti željo, ker ne igraš vsak dan tako pomembnih tekem. Čas je, da jim vrnemo za nazaj," je odločen član drugega napada Rok Tičar.

Muršak stavi na hrabrost in ekipni duh

Najboljši slovenski strelec in tretji na lestvici po točkah med vsemi Jan Muršak, ki mu Norvežani posvečajo še posebno pozornost, opozarja na osredotočenost, medtem ko je energija prava že ves čas, poudarja.

Kapetan Jan Muršak verjame v dober ekipni duh, želi pa si še osredotočenosti skozi vseh 60 minut. Foto: Stanko Gruden, STA "Mislim, da smo na papirju slabša ekipa, ampak ta ekipni duh, energija, ki jo imamo v ekipi, je res nekaj posebnega. Če bomo igrali, kot smo do zdaj, lahko zmagamo. A vseh 60 minut bomo morali biti zelo osredotočeni. Dve tekmi smo sestavili zelo dobro, tudi takrat, ko smo zaostajali za gol ali dva, nismo igrali slabo. Če bomo igrali hrabro in borbeno 60 minut, rezultat ne sme izostati," razmišlja slovenski kapetan.

Ta bo s soigralci boj s severnjaki začel ob 8.40 po slovenskem času. Zmagovalec se bo v četrtfinalu udaril z Rusijo.

Več o tem, kako gre obema reprezentancama v napadu, obrambi, strelih, zadetkih, pri vratarjih, v igri z igralcem več/manj, kazenskih minutah ..., si lahko ogledate v spodnji infografiki.